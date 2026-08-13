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மின்சார வாகனங்களுக்கான பிரதமரின் ஈ-டிரைவ் திட்டம் 2028 மார்ச் வரை நீட்டிப்பு - மானியத் தொகை 50% குறைப்பு

இந்த திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக 45,79,120 மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Avore EX
Avore EX (Photo Credit – Avore)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 5:22 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்களுக்கான விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பிரதமரின் ஈ-டிரைவ் (PM E-Drive) திட்டத்தை வரும் 2028 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக மத்திய அரசின் கனரகத் தொழில் துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த திட்டத்தை முதலில் மத்திய அரசு, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 29 ஆம் தேதி அறிவித்து, அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி அமல்படுத்தியது. இந்த திட்டம், 2026 மார்ச் 31 வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் பல கட்டங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டு தற்போது, மூன்றாவது முறையாக 2028 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த திட்டத்தின் கீழ் மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள், இ-ரிக்‌ஷாக்கள், எல்5 ரக மின்சார மூன்று சக்கர வாகனங்களை வாங்குவோர் பயன்பெறலாம்.

பொதுப் போக்குவரத்தில் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பது, சார்ஜிங் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இந்த திட்டம் தொடங்கிய போது மத்திய அரசு முதலில் ஆண்டுக்கு ரூ.10,900 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவித்தது. தற்போது கூடுதலாக 1,000 கோடி ரூபாய் நிதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் திட்டத்தின் மொத்த பட்ஜெட் 11,900 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.

நீட்டிக்கப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக 45,79,120 மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு மானியம் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மானியத் தொகையில் மாற்றம்

இந்த திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டாலும், மின்சார இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான மானியம் வழங்குவதில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஒரு கிலோவாட் ஹவர் (per kWh) திறனுக்கு வழங்கப்பட்ட மானியம் 5,000 ரூபாயில் இருந்து 2,500 ரூபாயாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, ஒரு வாகனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அதிகபட்ச மானியத் தொகை 10,000 ரூபாயில் இருந்து 5,000 ரூபாயாகக் குறைந்துள்ளது. மேலும், 1 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விலை கொண்ட மின்சார வாகனங்கள் மட்டுமே இந்த மானியப் பலனைப் பெற முடியும்.

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TAGGED:

PM E DRIVE SCHEME
ELECTRIC VEHICLES
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
மின்சார வாகனங்கள்
PM E DRIVE SCHEME EXTENDED

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