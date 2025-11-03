ETV Bharat / technology

அறிவியல் மற்றும் ஆய்வுகளுக்காக ரூ.1 லட்சம் கோடி நிதியை அறிவித்த பிரதமர் மோடி!

வளர்ந்து வரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு மாநாட்டை (ESTIC/இஎஸ்டிஐசி) பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

ESTIC 2025ஐ பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்
ESTIC 2025ஐ பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் (X/@NarendraModi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 11:01 PM IST

1 Min Read
புதுடெல்லி: அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு மாநாட்டை துவக்கி வைத்த பிரதமர் மோடி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டார்.

நவம்பர் 3 முதல் நவம்பர் 5 வரை நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்களுடன் கல்வித்துறை, ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், தொழில் மற்றும் அரசு துறைகளைச் சேர்ந்த 3,000க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

இஎஸ்டிஐசி 2025-இல் முன்னணி விஞ்ஞானிகளின் உரைகள், குழு விவாதங்கள், விளக்கக்காட்சிகள், தொழில்நுட்ப காட்சிப்படுத்தல்கள் ஆகியவை இடம்பெறும். இது இந்தியாவின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில்துறை, இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்களிடையே ஒரு கூட்டு அணுகுமுறையை ஏற்படுத்தும்.

இந்த நிகழ்வில், பிரதமர் மோடி ரூ.1 லட்சம் கோடி ஆராய்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் புதுமை (RDI) திட்ட நிதியையும் அறிவித்தார்.

இது தொடர்பாக தகவல்களை பகிர்ந்துள்ள அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சகம், “இந்தத் திட்டத்திற்கு ஆறு ஆண்டுகளில் மொத்தம் ரூ.1 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ.20,000 கோடி 2025-26 நிதியாண்டிற்கு விடுவிக்கப்படும்.

இந்தத் திட்டத்தின் வாயிலாக ஆய்வு நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச வட்டியில் நீண்ட கால கடன்களை பெறுவார்கள். அதே நேரத்தில் திட்டத்தின் கீழ் எந்த மானியங்களும் அல்லது குறுகிய கால கடன்களும் வழங்கப்படாது” என்பதை அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்துகிறது.

வளர்ந்து வரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு மாநாடானது 11 முக்கியமான கருபொருளை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தப்படுகிறது. அவை,

மேம்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி,

  • செயற்கை நுண்ணறிவு,
  • பயோ தொழில்நுட்பம்,
  • நீல பொருளாதாரம்,
  • டிஜிட்டல் தொடர்புகள்,
  • மின்னணுவியல் மற்றும் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி,
  • வளர்ந்து வரும் விவசாய தொழில்நுட்பங்கள்,
  • ஆற்றல்,
  • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை,
  • சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ தொழில்நுட்பங்கள்,
  • குவாண்டம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்,
  • விண்வெளி தொழில்நுட்பங்கள்

போன்றவை குறித்து முதன்மையாக இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படுகிறது.

