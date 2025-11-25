ETV Bharat / technology

அரட்டை அடிச்சுகிட்டே ஆன்லைன் ஆர்டர் போடலாம் - அனைத்தையும் சாட்ஜிபிடி பாத்துக்கும்!

சாட்-ஜிபிடியின் அனைத்து பயனர்களுக்கும் ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ சேவை இலவசமாக வழங்கப்படும் என ஓபன்-ஏஐ தெரிவித்துள்ளது.

‘சாட்-ஜிபிடி’ தளத்தில் ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
‘சாட்-ஜிபிடி’ தளத்தில் ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. (Screen grab from X/@OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 7:56 PM IST

ஹைதராபாத்: ஓபன்-ஏஐ நிறுவனம் அதன் சாட்பாட் சேவையான ‘சாட்-ஜிபிடி’ தளத்தில் ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ எனும் புதிய சேவையை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

உலகளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் நிலையில், அதன் இலக்குகளும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப விரிவடைந்து வருகிறது. தேவையான கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதிலளித்து வந்த பழைய அசிஸ்டன்டுகள் மருவி, அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில்களை வழங்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஏஐ தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.

அதன் அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சியாக, மக்களின் வேலைகளை சுலபமாக்கும் சேவைகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு ஓபன்-ஏஐ (OpenAI) தொடக்க புள்ளியை வைத்துள்ளது. இவர்களின் சாட்-ஜிபிடி (ChatGPT) ஏஐ பயன்பாட்டில், ஷாப்பிங் செய்வதை எளிமையாக்கும் ஆய்வுகள் பகுதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ChatGPT-இன் ஷாப்பிங் ரிசர்ச் (Shopping Research) எனப்படும் ஆய்வு அம்சத்தினை, இலவச திட்டத்தில் உள்ள பயனர்கள் உள்பட அனைவரும் எந்தவொரு வரம்பும் இல்லாமல் அன்லிமிட்டடாக பயன்படுத்த முடியும் என்ற உறுதிமொழியை OpenAI வழங்கியுள்ளது.

புதிய ஷாப்பிங் ஆராய்ச்சி அம்சத்தை பயன்படுத்தி, மின்னணு சாதனங்கள், அழகுசாதன பொருட்கள், சமையலறை உபகரணங்கள், விளையாட்டு கருவிகள் போன்ற பல பிரிவுகளின் கீழ் அடங்கும் லட்சக்கணக்கிலான பொருட்கள் குறித்த விளக்கங்களை கோர முடியும்.

ஆன்லைனில் ஒரு பொருளை நாம் வாங்க வேண்டும் என்றால், பல நாட்கள் அது தொடர்பான தகவல்களை திரட்ட இணையத்தில் தொய்ந்து கிடப்போம். ஆனால், ChatGPT-இன் ஷாப்பிங் ஆராய்ச்சி அம்சத்தின் உதவியுடன், நமக்கு என்ன தேவை என்பதை கேட்டுவிட்டால் போதும்; அந்த தேவையின் அடிப்படையில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தளங்களில் புதைந்து கிடக்கும் பொருட்களை தேடி கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்தி விடும்.

மேலும், அவற்றை ஒவ்வொன்றாக படிப்பது சிரமமாக இருக்கும் என்பதால், அவற்றில் நமக்கு தேவையான பகுதியை சுருக்கி காட்டும்படியும், எங்கிருந்து வாங்கலாம் எனவும், முடிவு செய்யப்பட்ட பொருளை வாங்கிய நபர்கள் என்னென்ன கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் எளிதில் பார்த்துக்கொள்ள முடியும்.

இவை ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மேற்கொள்ளும் நபரின் முத்தான மணித்துளிகளை மிச்சப்படுத்தி, அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வேகமாக வாங்கும் சூழலை உருவாக்கித் தருகிறது.

இந்த அம்சத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பயனர்கள் ChatGPT-யிடம் ஷாப்பிங் செய்வது தொடர்பான கேள்வியைக் கேட்கலாம், இது தானாகவே ஷாப்பிங் ஆராய்ச்சி சேவையைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கும்.

சாட்-ஜிபிடி ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ அம்சம்.
சாட்-ஜிபிடி ‘ஷாப்பிங் ரிசர்ச்’ அம்சம். (OpenAI)

அப்படி பரிந்துரை வழங்கப்படாவிட்டால், உரைப்பெட்டியின் (Chatbox) கீழே உள்ள ‘+’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்து ‘ஷாப்பிங் ஆராய்ச்சி’ விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பயனர்கள் புதிய அம்சத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.

இதையும் படிங்க: ரூ.12,999-க்கு மிகப்பெரிய 7,000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமான புதிய மோட்டோ ஜி57 பவர் போன்!

முக்கியமாக, பல ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செயலிகளுக்குள் நேரடியாக நுழையாமல், இன்ஸ்டன்டாக ChatGPT-யில் இருந்தபடியே, நாம் ஆய்வு செய்து வாங்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்த பொருட்களை முன்பதிவு செய்துவிடலாம் என்பது சிறப்பு வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

