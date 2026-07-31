ஒன்பிளஸ் என்6எக்ஸ் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம்; ரூ. 1,500 தள்ளுபடி விலையில் வாங்கிக்கலாம்
புதிய ஒன்பிளஸ் என்6எக்ஸ் செல்ஃபோனின் விற்பனை வருகின்ற ஆகஸ்டு 4 ஆம் தேதி 12 மணி முதல் தொடங்க உள்ளது.
Published : July 31, 2026 at 5:43 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் புதிய என்6எக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் மாடலை இந்தியாவில் 7000 எம்ஏஎச் பேட்டரி, 13 மெகாபிக்சல் கேமிரா உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
உலக புகழ்பெற்ற செல்ஃபோன் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஒன்பிளஸ் (OnePlus), சமீபத்தில் என்6 (N6) எனும் புதிய ஸ்மார்ட்போன் மாடலை இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. இது இரண்டு விதமான வேரியண்டுகளில் நாட்டில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. இந்த நிலையில், புதிதாக என்6எக்ஸ் (N6x) எனும் மாடலை அது விற்பனைக்கு களமிறக்கியுள்ளது.
இது என்6 மாடலைக் காட்டிலும் சற்று குறைவான விலைக் கொண்ட மாடல் ஆகும். பட்ஜெட் விலை செல்போன் விரும்பிகளைக் கவரும் நோக்கில் என்6எக்ஸ் மாடலை ஒன்பிளஸ் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.
விலை விபரம்
என்6, 4 ஜிபி ரேம் - 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 6 ஜிபி ரேம் - 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆகிய இரண்டு விதமான வேரியண்டுகளில் என்6 மாடல் இந்தியாவில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. மேலும், ரூ. 22,999 மற்றும் ரூ. 24,999 என அதற்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், புதிதாக விற்பனைக்கு வந்துள்ள என்6எக்ஸ் மாடல் 4 ஜிபி ரேம் - 64 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 4 ஜிபி ரேம் - 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஆகிய இரண்டு வேரியண்டுகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. முதல் ஒன்று (குறைவான ஸ்டோரேஜ் வசதிக் கொண்ட தேர்வு) ரூ. 18,999-க்கும், இரண்டாவது ஒன்று ரூ. 20,999-க்கும் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். அதேசமயம், அறிமுக சலுகையாக இரண்டு ஆப்ஷனுக்கும் ரூ. 1,500 தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், குறிப்பிட்ட வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு அல்லது குறிப்பிட்ட இஎம்ஐ திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வாங்கும்போதே இந்த தள்ளுபடி கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்கு மட்டுமே இந்த சலுகைக் கிடைக்கும்.
சிறப்பம்சங்கள்
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் என்6எக்ஸ் மாடலில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை வழங்கி உள்ளது. முக்கியமாக 120எச்இசட் எச்டி பிளஸ் எல்சிடி (120Hz HD+ LCD) திரை, மீடியா டெக் டைமென்சிட்டி 6360 அபெக்ஸ் (MediaTek Dimensity 6360 Apex) சிப், 13 மெகாபிக்சல் கேமிரா, 7000 எம்ஏஎச் பேட்டரி மற்றும் 15 வாட் ஒயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகிய வசதிகளை இந்த போனில் ஒன்பிளஸ் வழங்கியுள்ளது.
அத்துடன், ஆண்ட்ராய்டு 16ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் 16-இல் இயங்கும் வகையில் இந்த செல்போன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றுமொரு சிறப்பாக இந்த செல்போனை மொத்தமாகவே 214 கிராம் மட்டுமே இருக்கும் வகையில் ஒன்பிளஸ் வடிவமைத்துள்ளது.
மேலும், இதன் நீளம் 166.38 மிமீட்டாரகவும், அகலம் 78.13 மிமீட்டராகவும், அடர்த்தி 8.65 மிமீட்டராகவும் உள்ளது. இத்துடன், கூடுதல் சிறப்பாக 2டிபி வரை ஸ்டோரேஜை கூட்டிக் கொள்ளும் வசதியையும் இந்த செல்போனில் ஒன்பிளஸ் வழங்கியுள்ளது.
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மேலும், இதன் கேமிராக்களில் சிமோஸ் (CMOS) சென்சார், ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் மற்றும் 10 மடங்கு அதிகமாக ஜூம் செய்யும் வசதி உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டு உள்ளன. தொடர்ந்து, அதிக குவாலிட்டியான வீடியோவை எடுக்க ஏதுவாக 30 ஃப்ரேம், 1080 பால் செட்-அப்பில் வீடியோ எடுக்கும் வசதியையும் இந்த செல்போனில் ஒன்பிளஸ் வழங்கியுள்ளது.
The wait is *almost* over! #OnePlusN6x— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 31, 2026
Get yours: https://t.co/vxFOKfyrc3 pic.twitter.com/oLHn2Os5yh
முன் மற்றும் பின்பக்கம் என இரு பக்க கேமிராக்களிலும் இதை செய்துக் கொள்ள முடியும். அத்துடன், ஐபி64 தர சான்று பெற்ற செல்போனாகவும் இது காட்சியளிக்கிறது. ஆகையால், தூசி மற்றும் தண்ணீரால் இந்த செல்போன் பாதிக்காது என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
எப்போது விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்?
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் புதிய என்6எக்ஸ் செல்ஃபோனின் விற்பனையை வருகின்ற ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி 12 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது. இதனை அமேசான் ஆன்லைன் தளத்தில் வாங்கிக் கொள்ள முடியும்.