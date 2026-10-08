பெரும் பணக்காரர்கள் ஸ்டார்லிங்கின் இந்திய வருகையை தடுக்கிறார்கள்: எலான் மஸ்க்கின் குற்றச்சாட்டும் மத்திய அரசின் மறுப்பும்
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தேவைகள் மற்றும் விதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவிலேயே கட்டுப்பாடுகளை நிறுவி, பயனர்களின் தரவுகளை இந்தியாவிலேயே வைத்து சேவையை தொடர இருக்கிறோம் என ஸ்பேஸ்எக்ஸ் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 6:31 PM IST
புது தில்லி: பெரும் செல்வந்தர்கள் ஸ்டார்லிங்க்-இன் இந்திய வருகையை தடுப்பதாக உலக பணக்காரரான எலான் மஸ்க் பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டி உள்ளார். அவரது இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அரசு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரும், ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்தின் நிறுவனருமான எலான் மஸ்க், இந்தியாவில் ஸ்டார்லிங்க் (Starlink) சேவையைத் தொடங்குவதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். ஆனால், அது தொடங்குவதில் பல்வேறு சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஸ்டார்லிங்க் சேவை இந்தியாவில் தொடங்கப்படாமல் இருப்பதற்கு சில பெரும் செல்வந்தர்களே காரணம் என கூறி ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களையும் எலான் மஸ்க் அண்மையில் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கினார். அவரது இந்த பகிரங்க குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அரசு தற்போது மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
நேரடி செயற்கைக்கோள் இணைய சேவை
செயற்கைக்கோள் வாயிலாக நேரடியாக இணையச் சேவையை வழங்கும் நிறுவனமே ஸ்டார்லிங்க். இந்த சேவை உலக அளவில் பல்வேறு நாடுகளில் ஏற்கெனவே செயல்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது. இதேபோல், இந்தியாவிலும் கால்தடம் பதிக்கும் முயற்சியில் ஸ்டார்லிங்க் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறது.
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
ஆனால், ஒழுங்குமுறை சிக்கல் காரணமாக இந்த நிறுவனத்திற்கு அனுமதி கிடைக்காத நிலை நிலவுகிறது. ஆகையால், குறிப்பிட்ட சில மாற்றங்களை மேற்கொண்டு ஜென்-2 என்கிற பெயரில் மீண்டும் ஒப்புதல்களைப் பெறும் முயற்சியில் ஸ்டார்லிங்க் ஈடுபட்டு வருகிறது.
எக்ஸ் பக்கத்தில் எலான் மஸ்க் குற்றச்சாட்டு
இத்தகைய சூழலில், ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் எலான் மஸ்க், அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சில பெரும் செல்வந்தர்கள் தங்களின் ஆதிக்கத்தை இந்திய மக்கள் மீது தக்க வைக்கும் பொருட்டு எங்களுக்கு (ஸ்டார்லிங்க்) தடையை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். அவர்கள் யார் என்பதை உங்களால் யூகிக்க முடியும். இது இந்திய மக்களுக்கு எதிரான மிகப் பெரிய குற்றம்" என கூறியுள்ளார்.
அரசின் மறுப்பும், விளக்கமும்
எலன் மஸ்க்கின் இந்த குற்றச்சாட்டு உலக அளவில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரது இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இந்திய தகவல் தொடர்பு அமைச்சகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஸ்டார்லிங்க் உள்ளிட்ட அனைத்து தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனங்களுக்கும் இந்தியா ஒரேமாதிரியான அங்கீகார கட்டமைப்பையே கையாண்டு வருகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு சேவைகள் உட்பட அனைத்து தொலைத்தொடர்பு சேவைகளுக்கும் அரசாங்கம் ஒரே மாதிரியான நியாயமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற அங்கீகார கட்டமைப்பை கையாண்டு வருகிறது என்றும் கூறியுள்ளது.
இதுதவிர, புவி-ஒத்திசைவற்ற செயற்கைக்கோள் சுற்றுப்பாதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்புச் சேவை நிறுவனங்கள் மூன்று பேருக்கு இந்தியாவில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
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அத்துடன், "பயனர்கள் அனைவரது தரவுகளின் பாதுகாப்பை இந்த நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த விவகாரத்திலும், இன்னும் சிலவற்றிலும் தற்போது உரிமம் பெற்றிருக்கும் இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் ஏறக்குறைய ஒரே ஒழுங்குமுறை நிலையில் உள்ளன" என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இத்தகைய சூழலிலேயே எலான் மஸ்க் தன்னுடைய குற்றச்சாட்டை முன் வைத்திருக்கிறார்.
இந்தியர்களின் தரவுகள் இந்தியாவில்
அதேசமயம், அண்மையில் நடைபெற்ற 'இந்தியா மொபைல் காங்கிரஸ் 2026'-இல் கலந்துக் கொண்ட எலான் மஸ்க்கின் மற்றுமொரு நிறுவனமான ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரி லாரன் டிரேயர், "நாங்கள் இந்தியாவில் ஸ்டார்லிங்க் சேவைகளை தொடங்க தயாராக உள்ளோம். இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தேவைகள் மற்றும் விதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவிலேயே கட்டுப்பாடுகளை நிறுவி, இந்திய பயனர்களின் தரவுகளை இந்தியாவிற்குள்ளேயே வைத்து எங்கள் சேவையை தொடர இருக்கிறோம்" என கூறினார்.