மோட்டரோலா சிக்னேச்சர் 27 முதல் விவோ எக்ஸ் 500 வரை... இந்த மாசத்துல இத்தன செல்ஃபோன்கள் அறிமுகமாக போகுதா?
மோட்டோரோலா, விவோ, ஜியோமி, ஒன்பிளஸ், ரியல்மி, போக்கோ மற்றும் டெக்னோ ஆகிய பிராண்டுகள் இந்த நவம்பரில் இந்திய ஸ்மார்ட்ஃபோன் சந்தையில் புதிய தயாரிப்புகளை களமிறக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Published : November 2, 2026 at 7:41 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் நடப்பு நவம்பர் மாதத்தில் மோட்டோரோலா சிக்னேச்சர் 27 தொடங்கி விவோ எக்ஸ்500 வரை என பல புதுமுக ஸ்மார்ட்போன் மாடல்கள் அறிமுகமாக இருக்கின்றன. அவற்றின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
இந்திய ஸ்மார்ட்ஃபோன் பிரியர்களைக் கவரும் வகையில் நடப்பு நவம்பர் மாதத்தில் முன்னணி செல்ஃபோன் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தங்களின் புதுமுக ஸ்மார்ட்ஃபோன்களை உள்நாட்டு சந்தையில் விற்பனைக்கு களமிறக்க இருக்கின்றன.
குறிப்பாக மோட்டோரோலா, விவோ, ஜியோமி, ஒன்பிளஸ், ரியல்மி, போக்கோ, டெக்னோ ஆகிய பிராண்டுகள் இந்த நவம்பரில் இந்திய ஸ்மார்ட்ஃபோன் சந்தையில் புதிய தயாரிப்புகளைக் களமிறக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதில், அறிமுகம் உறுதி செய்யப்பட்ட செல்ஃபோன் மாடல்களின் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
Elegantly crafted. Seamlessly contoured. Thoughtfully detailed. motorola signature 27 is designed to a higher standard. #MotorolaSignature #SignatureStatement https://t.co/d2FzOQ5eBg— motorola (@Moto) October 26, 2026
மோட்டோரோலா சிக்னேச்சர் 27 (Motorola Signature 27)
மோட்டோரோலா பிரியர்களின் மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்பான சிக்னேச்சர் 27, இந்தியாவில் வரும் வியாழன் (நவம்பர் 5) அறிமுகமாக இருக்கிறது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, இந்நிறுவனம் அதன் இந்தியாவிற்கான தளத்தில் சிக்னேச்சர் 27-ஐ பட்டியலிட்டுள்ளது. ஆனால், செல்ஃபோனின் விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் பற்றிய விபரங்களை அது வெளியிடவில்லை.
இருப்பினும், தற்போது கசிந்திருக்கும் தகவல்களின்படி, குவால்கம் ஸ்நேப்டிராகன் 8 எலைட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஜென் 6 புராசஸர் வசதியைக் கொண்டதாக இந்த செல்ஃபோன் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர, டைமண்ட் நிரப்பப்பட்ட தெர்மல் பேஸ்ட், 3டி வேப்பர் சேம்பர் கூலிங் சிஸ்டம் ஆகியவற்றையும் இது தாங்கியிருக்கும் என தற்போது வெளியாகி இருக்கும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இத்துடன், உயர்திறன் பேட்டரிபேக் மற்றும் சோனி லிட்டியா சென்சார் கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் கேமிராவையும் இது கொண்டிருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
Moto G47 Power 5G renders, full specs & price: - Dimensity 6300 - 6.67" LCD, 1604 x 720, 120Hz - 108MP Main + 2MP Macro + 8MP Selfie - 7000mAh, 30W - Android 16 - IP64 Rated - 166 x 77 x 9mm > 4GB+128GB: ~EUR 270— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 17, 2026
மோட்டோ ஜி47 பவர் 5ஜி (Moto G47 Power 5G)
மோட்டோரோலா நிறுவனம் சிக்னேச்சர் 27 மாடலை மட்டுமின்றி ஜி47 மாடலையும் இந்தியாவில் நடப்பு நவம்பரில் அறிமுகம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த செல்ஃபோன் ஏற்கனவே ஐரோப்பிய சந்தையில் விற்பனையில் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 புராசஸர் மற்றும் 7,000 mAh பேட்டரி பேக், 33 வாட் பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி மற்றும் 120Hz ரெஃபிரெஷ் ரேட்டிங் வசதிக் கொண்ட 6.67 அங்குல எச்டி பிளஸ் திரை ஆகிய சிறப்புகளை தாங்கிய ஓர் ஸ்மார்ட்ஃபோனே மோட்டோ ஜி47 பவர் 5ஜி ஆகும்.
விவோ எக்ஸ்500 5ஜி (Vivo X500 5G) மற்றும் எக்ஸ்500 ப்ரோ மேக்ஸ் (Vivo X500 Pro Max)
இந்தியாவில் இந்த நவம்பரில் விற்பனைக்கு அறிமுகமாக இருக்கும் ஸ்மார்ட்ஃபோன் மாடல்களில் விவோவின் எக்ஸ்500 5ஜி மற்றும் எக்ஸ்500 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய மாடல்களும் அடங்கும்.
vivo X500 Series Tentative India 🇮🇳 launch date : 25th November They officially started teasing the X500 Series in India vivo X500, X500 Pro and X500 Pro Max - all 3 will launch in India as all of them got listed on India's BIS 🇮🇳 certification 🔵 vivo X500 (V2619) : • 6.59" 1.5K 144Hz flat LTPS OLED, 2000 nits HBM 🔆 , Visionox VM9 panel • 7500mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡ • IP68, IP69, Ultrasonic FS • 3nm Dimensity 9600M (basically, same as Dimensity 9500 ) , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 • Symmetrical stereo speakers, 3 microphone 📸 50MP Sony LYT-828 1/1.28" OIS main (Same sensor as X300 Pro and X9 Pro) 📸 50MP JN1 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3x telephoto 🤳50MP JN1 AF • New camera deco design • 4K 120fps video recording • 8K video recording support • 200mm Zeiss G2 teleconverter • USB 3.2 🔴 Price in China ~ 79,000 INR 🔵 vivo X500 Pro Max (V2610) : • 6.85" 2K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 1mm ultra thin bezels, 2000 nits HBM 🔆 • Quad microphone • Improved Dual stereo speakers • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • 8000mAh🔋90W wired⚡ 40W wireless⚡229g, USB 3.2 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" , LOFIC, OIS main camera • 3° OIS gimbal like stabilization • 4K 120fps HDR video recording • 4K 240fps video recording • 50MP JN5 UW 📸 📸 200MP Samsung HP0 1/1.4" Zeiss APO 3.5x OIS telephoto • CIPA 7.0 professional grade stabilization • support 400mm Zeiss G2 Ultra teleconverter • Improved video stabilization • Supports upto 30x capture speed 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~1,00,000 INR 🔵 vivo X500 Pro (V2621) : • 6.36" 1.5K BOE Q11 144Hz flat LTPO OLED , 2000 nits HBM 🔆 • 6510mAh🔋90W wired⚡40W wireless⚡197g, USB 3.2 • 2nm Dimensity 9600 Pro , LPDDR5X Ultra RAM, UFS 4.1 • WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR, IP68, IP69 📸 50MP Sony LYT-910 1/1.28" OIS main (Same sensor as X500 Pro Max) 📸 50MP JN5 UW 📸 64MP Sony LYT-610 1/1.95" Zeiss OIS 3.5x periscope telephoto 🤳50MP JN1 AF 🔴 Price in China ~ 93,000 INR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 1, 2026
இதில், எக்ஸ் 500 5ஜி மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9600 சிப்செட், 12 ஜிபி ரேம், 6.59 அங்குல 1.5கே ரக ஓஎல்இடி ஸ்கிரீன் ஆகிய வசதிகளைக் கொண்டதாக நாட்டில் களமிறங்க உள்ளது. இதுதவிர, 7,500 mAh பேட்டரி பேக், 50 மெகாபிக்சல் சோனி லைட்828 கேமிரா, 64 மெகாபிக்சல் சோனி லைட்610 டெலிபோட்டோ கேமிரா மற்றும் 50 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைடு கேமிரா ஆகியவற்றையும் இந்த செல்போன் தன்னுள் தாங்கியிருக்கும் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
இதேபோல், எக்ஸ்500 ப்ரோ மேக்ஸ் மாடலும் அதிக சிறப்புகளை தாங்கியதாக மோட்டோரோலா தயார் செய்திருக்கிறது. அந்த வகையில், மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9600 ப்ரோ புராசஸர் மற்றும் 2கே எல்டிபிஓ ஓஎல்இடி திரை, 200 மெகாபிக்சல் சாம்சங்க் எச்பிஓ டெலிபோட்டோ கேமிரா, 8,000 mAh மற்றும் 90 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி என பல்வேறு மேம்பட்ட மற்றும் உயர் ரக வசதிகளை இது தன்னுள் தாங்கியிருக்கும்.
vivo X500 Pro Max global launch teased! The teaser showcases a 400mm-equivalent Telephoto Extender Gen 2 Ultra, co-engineered with ZEISS. https://t.co/eySLKNm0R8— Oneily Gadget (@OneilyGadget) October 22, 2026
ஒன் பிளஸ் 16ஆர் (OnePlus 16R)
ஒன் பிளஸ் நிறுவனம் இந்தியாவிற்காக தயார் நிலையில் வைத்திருக்கும் செல்ஃபோன் மாடலாக 16ஆர் உள்ளது. இது இந்த மாத இறுதிக்குள் விற்பனைக்கு வந்துவிடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நிறுவனத்தின் மற்ற தயாரிப்புகளைப் போலவே இதுவும் அதிக அட்வான்ஸ்டு வசதிகளைத் தாங்கிய ஓர் செல்ஃபோன் மாடலாக உள்ளது.
Oneplus 16 interstellar lighting effect & camera test ay offline oppo store. #oneplus16 #oneplus #oppo @OnePlus @phone_brother @smartphonesfans https://t.co/9AUncCoq1B— Allen He (He Ling) (@heling1682002) October 30, 2026
மிக முக்கியமாக குவால்காம் ஸ்நேப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 சிப்செட், அமோ எல்இடி (AMOLED) திரை, 8,500 mAh பேட்டரி பேக், 120 வாட் சூப்பர் வூக் அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் போன்ற அட்வான்ஸ்டு வசதிகளை ஒன் பிளஸ் 16ஆர் பெற்றிருக்கிறது. இத்தகைய ஸ்மார்ட்ஃபோனையே ஒன்பிளஸ், இந்தியாவில் விரைவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றது.