புயல் உருவாவதை துல்லியமாக கணிக்க நவீன கருவி - இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக உருவாக்கி NIOT சாதனை

உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட கடலலையால் இயங்கும் ’செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு’ (WVP) கருவியை கொண்டு தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT) சென்னை கடற்பகுதியில் வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தியுள்ளது.

செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு கருவியுடன் என்ஐஓடி விஞ்ஞானிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 7:37 PM IST

-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

கடல் கண்காணிப்பு மற்றும் கடலோர செயல்முறைகளுக்கான தரவுகளை பெறுவதற்கு இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக அலையால் செயல்படும் செங்குத்து கருவியை தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT) வடிவமைத்துள்ளதுடன், அதனை வெற்றிகரமாக சாேதனை செய்தும் சாதித்துள்ளது.

மனிதர்கள் கண்டு அஞ்சும் பேரிடராக புயல் இருக்கிறது. புயல் வந்தால் மனிதனின் வாழ்வாதாரத்தை புரட்டி போட்டு விடுகிறது. குறிப்பாக புயல் பெரும் பொருளாதா சேதம் மற்றும் உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்துவதுடன், நாட்டின் கட்டமைப்புகளையே தகர்த்தும் அளவுக்கு கோர தாண்டவம் ஆடிவிட்டு செல்கிறது.

இதுபோன்ற இதன் ஆபத்துகளை உணர்ந்தே, புயல் உருவாவதற்கு முன்பு அதனை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்து அரசாங்கத்திற்கும், பொதுமக்களும் எச்சரிக்கை விடுக்கிறது. வானிலை ஆய்வு மையத்தில் இருந்து அவ்வபோது அளிக்கப்படும் தகவல்களின் அடிப்படையில் புயல் கரையை கடக்கும் திசை மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றிக்கேற்ப அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது.

புயலின் வலிமையை கணிப்பது எப்படி?

கடலில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய காற்றின் அழுத்தம், காற்று வீசும் திசை மற்றும் கடல் வெப்பத்தின் அளவு உள்ளிட்ட காரணிகளை கொண்டு புயலின் தீவிரத்தையும், அது கடக்கும் திசையும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணிக்கிறது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்புகளையும் மீறி புயலின் தன்மை சில நேரங்களில் மாறுவதுடன், அது கடக்கும் திசையும் வேறுபடுகிறது. புயல் விடுக்கும் இந்த சவாலை முறியடிக்கும் விதத்தில் மத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகம், வரும் காலங்களில் பேரிடர்களை துல்லியமாக கணித்து பொதுமக்களை அதிலிருந்து காப்பதற்கான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை இந்தியாவிலேயே உருவாக்கி வருகிறது.

தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் நிறுவனங்கள் அளிக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே வானிலை கணிக்கப்படுகிறது. எனவே, வானிலையை துல்லியமாக கணிக்க தேவைப்படும் கடல் மற்றும் கடல்சார்ந்த தரவுகளை தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பல்வேறு நவீன கருவிகளைப் பயன்படுத்தி சேகரித்து அளிக்கிறது. எந்த புயல் வந்தாலும் அது கடலில் இருந்தே உருவாகிறது. இதில் கடல் நீரின் தட்பவெட்ப நிலை, புயல் உருவாகக்கூடிய பகுதியில் நிலவும் கடல் தண்ணீரின் உப்பின் அளவு, காற்றின் சுழற்சி உள்ளிட்ட காரணிகள் கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது.

கடலை கண்காணிக்க இந்தியா உருவாக்கிய புதிய கருவி

இந்த கணக்கீட்டிற்காக, கடலின் தன்மையை ஆராய்வதற்காக தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கடலில் மிதவைகளை ஆங்காங்கே நிறுவியுள்ளது. மேலும் மத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் ஆலோசனை அடிப்படையில், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக கடலில் இருந்து வெப்பத்தின் அளவு, கடல் தண்ணீரின் உப்பின் அளவு, கடல் காற்றின் வேகம் போன்றவற்றை சேகரிப்பதற்காக அலையால் இயங்கும் நவீன கருவியையும் இந்த நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது.

இதுகுறித்து தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுனத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத் செய்தி நிறுவனத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "கடல் கண்காணிப்பு மற்றும் கடலோர செயல்முறைகளுக்கான தரவுகளை பெறுவதற்கு இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக அலையால் இயங்கும் நவீன செங்குத்து கருவியை எங்கள் நிறுவனம் வடிவமைத்து, அதன் சோதனையிலும் வெற்றி கண்டுள்ளது," என்றார்.

மேலும், "உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட அலையால் செயல்படும் ’செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு’ (WVP) கருவியை கொண்டு சென்னை கடற்பகுதியில் 50 மீட்டர் ஆழத்தில் வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தியுள்ளோம்," என்றார்.

"கடல் நீரில் இருக்கும் உப்புத்தன்மை, தட்பவெப்பம் ஆகியவைத்தான் புயல் உருவாகவும், புயலின் வலுவடையும் தன்மை, கடக்கும் திசை ஆகியவற்றையும், அதன் செயலிழப்பையும் நிர்ணயம் செய்கிறது. உலகின் ஒட்டுமொத்த வெப்பத்தில் 90 சதவீதத்தை கடல் உள்வாங்கிக் கொள்கிறது. கடலின் மேல்மட்டத்தில் உள்ள தண்ணீர் தான் வெப்பத்தை உள்ளே வாங்கிக் கொள்கிறது. அது பின்னர் நேராக கடலின் அடிப்பகுதிக்கு செல்கிறது," என்று அவர் விவரித்தார்.

’செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு’ கருவியின் செயல்பாடு என்ன?

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "புயல் தொடர்பான தரவுகளை பெறுவதற்கு ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மிதவைகளில் கடலின் செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களை சேகரிக்கும் சென்சார் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவற்றில் கடல் மட்டத்திற்கு கீழே மூரிங் (sea mooring) பொருத்தப்பட்டு, 10 சென்சார் பொருத்தி தரவுகளை பெறுவோம். கடல் மட்டத்தின் கீழ் முதல் 500 மீட்டர் வரையில் இந்த தரவுகளை பெற முடியும்.

ஆனால் செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு (WVP) கருவியின் மூலம் 12 சென்சார்களை பொருத்தி எடுக்கப்படும் தரவுகளை ஒரே சென்சார் மூலம் பெற முடியும். மேலும் இது கடல் அலையின் திறனை பயன்படுத்தியே மேலும், கீழும் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடலின் மேல் மட்டத்தில் இருந்து கீழே சென்று, குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு பின்னர் மீண்டும் மேலே வந்துவிடும். அதன் பின்னர் மீண்டும் கீழே செல்லும். கடல் அலையின் செயல்பாடுகளை பயன்படுத்தி அதிகளவில் செலவு இல்லாமல் இந்த நவீன கருவையை வடிவமைத்துள்ளோம். இந்த கருவியை அதிகளவில் நிறுவி தரவுகளை பெறும்போது, அந்தளவிற்கு முன்கூட்டியை புயலை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்," என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

கடலில் செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு கருவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அத்துடன், "இந்தியாவில் முதல்முறையாக இந்த நவீன கருவியை வடிவமைத்துள்ளோம். இந்த கருவியைக் கொண்டு (WVP) கடந்த 2 வாரத்திற்கு முன்னர் கடலில் சோதனை மேற்கொண்டோம். சென்சார், கேமரா போன்றவற்றை பயன்படுத்தி சோதனை செய்ததில் அதில் சில மாற்றங்கள் தேவைப்படுவதை அறிந்தோம். அந்த மாற்றங்களை செய்து மீண்டும் அதனை கடலில் நிறுவி தரவுகளை பெற உள்ளோம்.

மேலும், செங்குத்து தரவு சேகரிப்பு (WVP) கருவி, 55 மீட்டர் கடல் நீர் ஆழத்தில், ஒரு அலை சவாரி மிதவையுடன் இணைக்கப்பட்டு, கடலின் தரவுகளை ஏற்றம் மற்றும் இறங்கு செயல் திறனில் மேற்பரப்பு அலைகளின் நிலையை ஆய்வு செய்வதற்காகவும், இறுக்கமான மூரிங்கில், 30 மீட்டர் வரையிலான கடல் ஆழத்தில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் 334 WVP கருவிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

புதுப்பிக்கத்தக்க மேற்பரப்பு அலை ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி வினாடிக்கு 0.037 மீட்டர் இறங்கு வேகத்திலும், வினாடிக்கு 0.26 மீட்டர் ஏறும் வேகத்திலும் இந்த கருவியை பயன்படுத்தி 30 மீட்டர் ஆழம் வரை கடலுக்குள் செலுத்தி தரவுகளை சேகரிக்க முடியும். இது நிலையான பெருங்கடல் கண்காணிப்பில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை அடைந்துள்ளது. "சுயசார்பு இந்தியா" திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவின் நீல பொருளாதார முயற்சிகளுடனும் இந்த இக்கருவி இணைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

