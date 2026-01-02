ETV Bharat / technology

வானிலையை துல்லியமாக கணிக்க புதிய கருவி; பேரிடர் பாதிப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி?

இந்த புதிய கருவியின் மூலம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 10 முதல் 20 கிலோ மீட்டர் வரை காற்றின் வேகம், திசை, மேகக் கூட்டங்களின் நிலை போன்றவற்றை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்.

வானிலை தகவல் சேகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மிதவைகள்
கடலில் இருந்து தகவல் சேகரிப்பில் பயன்படுத்தப்படவுள்ள மிதவை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 4:53 PM IST

- By எஸ். ரவிச்சந்திரன்

இன்றைய நவீன விஞ்ஞானம் கண்டங்களை கடந்து செல்லும் ராக்கெட்டுக்களை மிக எளிதாக கண்டுபிடிக்கும் வல்லமையை பெற்றிருந்தாலும் அடுத்து வரும் புயல், மழைகளை துல்லியமாக கணக்கிடுகிறதா? என்றால் அதற்கு நொடி பொழுதில் இல்லை என்று பதிலளித்து விடலாம். உலக வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளே இப்படி திடீரென ஏற்படும் புயல், வெள்ளத்தில் சிக்கி கடும் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாகி வருகின்றன.

வானிலையை துல்லியமாக கணிக்க புதிய கருவி

இப்படியான சூழ்நிலையில், மனிதர்களை மிகவும் அச்சுறுத்தும் புயல், மழை, தட்பவெப்ப மாற்றங்களை முன் கூட்டியே கணிக்கும் வகையில் தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம் புதிய கருவியை கண்டுபிடித்து தற்போது பரிசோதனை செய்து வருகிறது.

மனிதர்களை மிகவும் அச்சுறுத்தும் புயல், மழை, தட்பவெப்ப நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை முன் கூட்டியே கணிக்கும் வகையில் மிஷன் மெளசம் (MISSION MAUSAM) திட்டத்தின் கீழ் கடலில் இருந்து அதிகளவில் தரவுகளை பெறும் வகையிலும் இந்த கருவி கண்டுபடிக்கப்பட்டு, தற்போது சோதனை முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது.

இதன் மூலம் வரும் காலங்களில் வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கடலில் இருந்து பெறப்படும் தரவுகளின் மூலம் எளிதில் கணக்கிட முடியும் என நம்பிக்கையுடன் தெரிவிக்கிறார் தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன்.

வானிலையை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாதது ஏன்?

வானிலையில் ஏற்படும் தட்பவெட்ப மாற்றங்களை மத்திய புவி அறிவியல் துறை கண்டறிந்து, முன் கூட்டியே மாநில அரசுகளுக்கு தகவல்களை அளித்து வருகிறது. ஆனாலும் தற்போது அளிக்கப்படும் தகவல்களை கொண்டு முன் கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வந்தாலும், சேதங்களை முழுமையான தடுக்க முடியவில்லை. வானிலையை கணிப்பதற்கு கடலில் இருந்து பெறப்படும் காற்றின் வேகம், கடலின் வெப்பம், கடல் மேல் உள்ள மேகக்கூட்டங்களின் அடர்த்தி, கடந்த காலங்களின் நிகழ்வுகள் என பல்வேறு காரணிகள் தேவைப்படுகின்றன.

தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இயக்குனர் பேராசிரியர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன்
தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன்

ரூ.2000 கோடி செலவில் புதிய திட்டம்

வானிலையை முழுமையாக, சரியான தரவுகளை கொண்டு கணக்கிடும் பொருட்டு மத்திய அரசின் புவியியல் துறை ரூ.2,000 கோடி மதிப்பீட்டில் மிஷன் மௌசம் இயக்கம் (MISSION MAUSAM) என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளது. நாட்டின் வானிலை, பருவநிலை தொடர்பான அறிவியல் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்டவற்றை மிகப் பெரிய அளவில் ஊக்குவிப்பதற்கான முன்னெடுப்பாக இந்த திட்டம் அமைந்துள்ளது.

திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடலில் இருந்து அதிகளவிலான தரவுகளை செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எடுப்பது குறித்து தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயக்குநர் பேராசிரியர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அதில் அவர், இந்த திட்டத்தின் நோக்கம், அது செயல்படும் முறை, இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றால் எதிர்காலத்தில் வானிலை முன்னறிவிப்பில் நிகழப் போகும் மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து மிக நேர்த்தியாகவும், தெளிவான தரவுகளுடன் நம்மிடம் பல்வேறு தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

வானிலை கண்காணிப்பின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சி

அப்போது அவர், "தட்பவெப்ப நிலையை முன் கூட்டியே அறிந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். தட்பவெப்ப நிலையை மிக துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கு தரவுகளை சேகரிக்க வேண்டும். தரவுகளை சேகரிக்க அதற்கென சிறப்பு தொழில்நுட்பம் உருவாக்க வேண்டும்.

இதன் மூலம் தரவுகளை பயன்படுத்தி கம்ப்யூட்டர் மூலம் முன்கூட்டியே கணித்து மக்களுக்கு மழை தொடர்பான தகவல்களை தெரிவிக்கலாம். அதே போல் விவசாயிகளுக்கு பயன்படும் வகையில் ஒவ்வொரு மூன்று மாதத்திற்கான மழை அளவு குறித்த விவரங்களையும் இதன் மூலம் வழங்க முடியும். எண்ணியல் முறையை பயன்படுத்தி துல்லியமாக வானிலை முன்னெச்சரிக்கையை அளிக்க வேண்டும் என்பது தான் இதன் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.

திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னென்ன?

தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கடலில் இருந்து தரவுகளை பெறுவதில் 20 ஆண்டுகளை மேல் அனுபவம் கொண்டது. கடலின் தட்பவெப்ப நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கு பெரும்பாலும் மிதவைகளை பயன்படுத்துவோம். குறிப்பாக, வானிலை முன்னறிவிப்புகளுக்காக கடல் மட்டத்தில் இருந்து 3 மீட்டர் உயரம் வரை தனி மிதவைகளை பயன்படுத்தி காற்றின் வேகம், தட்பவெப்ப நிலை போன்றவற்றை அளித்து வருகிறோம்.

மிஷன் மெளசம் இயக்கம் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் புதிய திட்டத்தில் தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. மிதவைகளில் லீடார் (Lidar), ரேடார் (Radar) ஆகியவற்றை நாங்களே வடிவமைத்து தயாரித்து பொருத்த உள்ளோம்.

நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் 20 கி.மீ. வரை தரவுகள் சேகரிப்பு

தற்போது பயன்படுத்தப்படும் மிதவைகளில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு தான் தரவுகளை பெற முடியும். ஆனால் புதிய கருவியின் மூலம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 10 முதல் 20 கிலோ மீட்டர் வரை கடல் காற்றின் வேகம், திசை, மேகக்கூட்டங்களின் நிலை போன்றவற்றையும், கடலின் தட்பவெப்ப மாறுபாட்டையும் கணக்கிட உள்ளோம். இதன் மூலம் வானிலை ஆய்வு மையத்திற்கு தகவல்களை அளிக்கும் போது முன்கணிப்புகளை இன்னும் துல்லியமாக அளிக்க முடியும். கடலில் இருந்து பெறப்படும் தரவுகளின் அடிப்படையில் நீண்ட காலத்திற்கு வானிலையை கணிக்க முடியும்.

மிதவைகளுக்கு மாற்றாகும் ட்ரோன்கள்

தற்போது கடலில் இருந்து தரவுகளை சேகரிக்க ட்ரோன்களையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். மிதவைகளை போட்டால் அந்த பகுதியில் மட்டும் தான் தரவுகளை பெற முடியும். ட்ரோன் பயன்படுத்தும் போது கடற்கரைப் பகுதியில் தேவையான இடங்களில் இருந்து தரவுகளை பெற முடியும். கடலில் ஆறு கலக்கும் இடத்தில் தண்ணீரின் நிலை, உயிரினங்களின் நிலையும் இதன் மூலம் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம்.

மிதவைகளை நடுகடலில் செலுத்தும் போது அதிகளவில் எரிசக்தி தேவைப்படும். மிதவைகளுக்கான பேட்டரி, சோலார் பேனல்களை சரியாக அளவில் அதில் பொருத்த வேண்டும். இதுவரை மிதவையில் சென்சார்கள் வைக்கப்படவில்லை. புதிய முறையில் சென்சார் மூலம் பெறப்படும் தரவுகள் துல்லியமாக இருக்கும் வகையில் அல்காரிதம் உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இதற்கான பரிசோதனைகள் தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் உள்ள ஆய்வகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த சென்சார்களை நிலையான இடத்திலும், மிதவை போன்ற அமைப்பிலும் பொருத்தி சோதனை மேற்கொள்ள உள்ளோம். அதன் தரவுகள் சரியாக வந்தால், பிப்ரவரி மாதம் இதற்கான பரிசோதனையை கடலில் மேற்கொள்ள உள்ளோம். அதன் துல்லியத்தை பொறுத்து கடலில் ஒராண்டு வரை பரிசோதனையை தொடருவோம். அதன் பின்னர் ரேடார்களை பொருத்தி தரவுகளை சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய பேராசிரியர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன், "உலகளவில் முதன்முறையாக ரேடாரை பயன்படுத்தி கடலில் இருந்து 20 கிலோ மீட்டர் உயர்த்தில் தரவுகளை சேகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். இதற்கான மிதவை கருவிகளை கடலில் போடும் போது, அதன் கீழ் அதிகளவில் மீன்களும் இருக்கும். எனவே கடலில் மீன் பிடிக்க செல்லும் மீனவர்கள் நாட்டின் நலன் கருதி மிதவை கருவிகளை பாதுகாக்க வேண்டும்" எனவும் வலியுறுத்தினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

