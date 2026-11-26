சமுத்திரயான் திட்டம்: கடலுக்கடியில் சுமார் 1,600 அடி ஆழத்திற்கு செல்லத் தயாராகும் மத்ஸ்யா 6000 நீர்மூழ்கி வாகனம்
அனைத்துச் சோதனைகளும் முடிந்த பின்னர், 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ 6,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் அனுப்பப்படுவார்கள் என NIOT இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் முதல்முறையாக மட்ஸ்யா 6000 என்ற நீர்மூழ்கி வாகனம் 500 மீட்டர் கடல் ஆழத்தில் ஆளில்லாப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது என தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சென்னை பள்ளிக்கரணையில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம் (NIOT), கடலில் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடல் சார்ந்த வளங்களைப் பாதுகாக்கவும், அவற்றை ஆய்வு செய்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தைப் பெருக்கவும் தொடர் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடலுக்கு அடியில் பல்வேறு கனிம வளங்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. இதுவரை மனிதர்கள் இல்லாத வாகனங்களை அனுப்பி, அதன் மூலம் கிடைக்கும் புகைப்படங்களை வைத்தே ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.
கடலுக்கடியில் ஆய்வு
இந்த நிலையில், வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியக் கடல் பகுதியில் உள்ள கனிம வளங்களை ஆய்வு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்து சமுத்திரயான் திட்டத்தை வகுத்தது. அதனடிப்படையில், கடலுக்கு அடியில் 6,000 மீட்டர் (சுமார் 1,640 அடி) ஆழத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பி ஆய்வு செய்யத் திட்டமிடப்பட்டது.
இதற்கான நீர்மூழ்கி வாகனத்தை இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக உருவாக்கி, அதற்கு ‘மத்ஸ்யா 6000’ (Matsya 6000) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். முதற்கட்டமாக, 20 மீட்டர் ஆழத் தண்ணீரில் இந்த வாகனம் வெற்றிகரமாகப் பரிசோதிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டியில் கூறியதாவது:-
“ஆழ்கடலில் 6,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு மூன்று விஞ்ஞானிகளை அனுப்பி, கடல் வளத்தை ஆய்வு செய்வதே 'மத்ஸ்யா 6000' திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதற்கு முன்னோட்டமாக 500 மீட்டர் ஆழத்தில் முதற்கட்டப் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கு முன்பாக, இந்த வாகனத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல், உயிர் காக்கும் அமைப்புகள் (Life Support System) மற்றும் பேட்டரி உள்ளிட்ட அனைத்துக் கருவிகளும் சரியாக இயங்குகின்றனவா என்பதைச் சோதிப்பது அவசியம்.
பல கட்ட பரிசோதனைகள்
மத்ஸ்யா வாகனத்தைக் கப்பலில் இருந்து கடலில் இறக்கிவிட்டால், அதனை உள்ளே இருக்கும் விஞ்ஞானிகளே இயக்குவார்கள். அப்போது தாய்க் கப்பலுக்கும், மத்ஸ்யா 6000 வாகனத்திற்கும் இடையே தடையற்ற தகவல் தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.
மேலும், விஞ்ஞானிகள் உயிர் வாழ்வதற்குத் தேவையான ஆக்சிஜன் சீராகக் கிடைக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் சரியாக இயங்குகின்றனவா என்பதை 2025-ஆம் ஆண்டிலேயே துறைமுகத்தில் பரிசோதித்துப் பார்த்தோம்.
மேம்படுத்தப்படும் மத்ஸ்யா 6000
அதனைத் தொடர்ந்து, புதிய கருவிகள் இணைக்கப்பட்ட பின்னர் 2026 செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் எமது குழுவினர் கடலில் சோதனைப் பணிகளை மேற்கொண்டனர். கிரேன் உதவியுடன் 10 முறை இந்தப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. விஞ்ஞானிகள் இல்லாமல் அனைத்துக் கருவிகளும் முழுமையாகச் செயல்படுகின்றனவா என்பது இதில் உறுதி செய்யப்பட்டது.
தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்பாக இந்தச் சோதனை நிறைவடைந்தது; எமது குழுவினர் தீபாவளியைத் துறைமுகத்திலேயே கொண்டாடினர். பரிசோதனைகள் முடிந்த பின்னர், மத்ஸ்யா 6000 மீண்டும் தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.
தற்போது, கடலில் 500 மீட்டர் ஆழத்தில் விஞ்ஞானிகள் இல்லாமல் பரிசோதனை செய்வதற்கான ஆயத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சென்னை துறைமுகத்தில் உள்ள ‘சாகர் நிதி’ (Sagar Nidhi) கப்பலில் இருந்து இதனை இறக்கி, 500 மீட்டர் ஆழத்தில் வரும் வாரங்களில் பரிசோதனை செய்ய உள்ளோம். இதற்கு முன்பு தரையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த துறைமுக கிரேன்களைப் பயன்படுத்தினோம்; ஆனால் இம்முறை கப்பலில் உள்ள கிரேனைப் பயன்படுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளோம்.
இந்தச் சோதனையின் போது, வாகனத்திற்கு வெளியே உள்ள கேமரா, விளக்குகள் உள்ளிட்ட 'பே-லோடு' (Payload) கருவிகள் மற்றும் கப்பலில் இருந்து இயக்கக்கூடிய கருவிகள் மட்டுமே செயல்பாட்டில் இருக்கும். விஞ்ஞானிகள் உள்ளே இருந்து இயக்க வேண்டிய கருவிகள் இயக்கப்படாது. மேலும், 500 மீட்டர் ஆழச் சோதனையானது கேபிள் இணைப்புடனேயே (Tethered) மேற்கொள்ளப்படும்.
டைட்டானியம் கோளம்
விஞ்ஞானிகள் இல்லாத 500 மீட்டர் ஆழச் சோதனை வெற்றி பெற்ற பின்னர், சாகர் நிதி கப்பலில் மனிதர்களைக் கொண்ட வாகனத்தை இறக்குவதற்கெனத் தயார் நிலையில் உள்ள பிரத்யேக கிரேன் பொருத்தப்படும். அதன் பின்னர் 500 மீட்டர் ஆழத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் அனுப்பப்படுவார்கள்.
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இதற்கிடையில், 6,000 மீட்டர் ஆழத்தின் அழுத்தத்தைத் தாங்கக்கூடிய டைட்டானியம் கோளம் (Titanium Sphere) தயாராகி வருகிறது. அனைத்துச் சோதனைகளும் முடிந்த பின்னர், 2027-ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ 6,000 மீட்டர் ஆழத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் அனுப்பப்படுவார்கள்.
லித்தியம் பேட்டரி பயன்பாடு
இந்தப் பயணத்திற்காக 2 விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள நீர்மூழ்கி வாகனத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது; பிரெஞ்சு விஞ்ஞானிகளும் தங்களது தொழில்நுட்ப அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.
உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட மத்ஸ்யா 6000 பல தனிச்சிறப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆழ்கடல் நீர்மூழ்கித் தொழில்நுட்பத்தில் லித்தியம் பேட்டரியை (Lithium Battery) உலகிலேயே நாங்கள் தான் முதன்முறையாகப் பயன்படுத்துகிறோம்.
அதேபோல், ஆழ்கடலில் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்தாலோ, வாகனம் தானாகவே கடல் மேற்பரப்புக்கு மேலே வரும் வகையில் பாதுகாப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நவீனத் தொழில்நுட்பம் மூலம் துல்லியமான தரவுகளைப் பெற முடியும் என்பதும் இதன் சிறப்பம்சமாகும்” என பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.