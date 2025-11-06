இதுல ‘டைம்’ தெரியாது! ஆனா கைல கட்டினா ‘சுகர்’ எவ்வளவுணு பாத்துக்கலாம் - சென்னை ஐஐடியின் புதிய கண்டுபிடிப்பு!
நீரிழிவு உள்ளவர்கள் இனி விரல் நுனியில் இருந்து ஒருதுளி ரத்தத்தை வைத்து சோதனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
Published : November 6, 2025 at 5:23 PM IST
சென்னை: நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உதவும் வகையில், கைகடிகாரம் போன்ற அமைப்பிலான கை பட்டையை உருவாக்கி, சென்னை ஐஐடி காப்புரிமை பெற்றுள்ளது.
2023-ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் இந்திய நீரிழிவு நோய் (ICRM INDIAB) ஆய்வின்படி, நீரிழிவு நோய் 10.1 கோடி பேருக்கு பரவியிருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. அந்தவகையில், இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவ்வப்போது தங்களின் சர்க்கரை அளவை சோதிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்து வருகிறது.
இதற்காக குளுக்கோமீட்டரில், விரல் நுனியில் இருந்து ஒருதுளி ரத்தத்தை வைத்து சோதனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்தது. இதற்கு தீர்வாக சென்னை ஐஐடியின் புதிய கண்டுபிடிப்பு அமைந்துள்ளது.
ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கண்காணிக்கும் வகையில், கையில் அணியக்கூடிய இந்த சாதனத்தின் அடிப்படை வடிவமைப்பை மறுவரையறை செய்து வசதி, அணுகல், நீண்டகாலத்திற்கு பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி, அதன் துல்லிய தன்மையை ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர்.
இது தொடர்பான விவரங்கள் அனைத்தும் லான்செட் ஆய்வு தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது சில கருவிகள் ஸ்மார்ட்போன்களில் இணைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தும் வகையில் கிடைக்கிறது. ஆனால், அது மொபைல் போன்று மற்றொரு கருவியின் உதவியுடன் வேலை செய்வதாகும்.
மேலும் தற்போது சந்தையில் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை கண்காணிக்கும் கருவிகள், அதிக விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால், சென்னை ஐஐடியின் புதிய கண்டுபிடிப்பு, அனைவரும் மலிவு விலையில் இந்த கருவியை வாங்கி பயன்படுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக, பேராசிரியர் பரசுராமன் சுவாமிநாதன் தலைமையிலான மின்னணுப் பொருட்கள் மற்றும் மெல்லிய படல ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
புதிய கண்டுபிடிப்பு தொடர்பாக பேசிய பேராசிரியர் பரசுராமன் சுவாமிநாதன், “ஆய்வகத்திலிருந்து வெளியே வரும் யோசனை, மக்களின் வாழ்க்கையில் உறுதியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தத் தொடங்கும்போது தான், அது உண்மையான வெற்றி பெறுகிறது. நீரிழிவு உள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு பலமுறை விரலை குத்தி ரத்தத்தை வெளியேற்றும் செயலுக்கு நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம்,” என்று தெரிவித்தார்.
தற்போது இந்த கருவியின் மாதிரிகள் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டு சென்னை ஐஐடியால் சோதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்த படிகளில் மருத்துவ சரிபார்ப்பு, உற்பத்தி தயார்நிலை, ஒழுங்குமுறை அனுமதி மற்றும் நடைமுறையில் நம்பகத்தன்மைக்கான சோதனை ஆகியவை அடங்கும் என்று சென்னை ஐஐடி ஆய்வுக்குழு தெரிவித்துள்ளது.=