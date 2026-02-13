சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு புறப்பட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்: பெண் விஞ்ஞானி உள்ளிட்ட 4 பேர் பயணம்
சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் (ISS) அமைக்கப்பட்ட இந்த 26 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக மருத்துவ காரணங்களுக்காக கடந்த ஜனவரியில் 4 பேர் கொண்ட விஞ்ஞானிகள் திரும்ப அழைக்கப்பட்டனர்.
Published : February 13, 2026 at 8:04 PM IST
புளோரிடா: அமெரிக்கா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த 4 விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் ராக்கெட் மூலம் புறப்பட்டனர்.
சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் புவியில் இருந்து ஏறக்குறைய 400 கி.மீ உயரத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் தங்கி பணியாற்றி வருவார்கள். ஒவ்வொரு குழுவினரும் குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் என தேவைக்கு ஏற்ப அங்கேயே தங்கி இருப்பார்கள். இவர்கள் தங்களின் ஆய்வு பணிகளை முடித்த பிறகு, மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புவார்கள். அவர்களுக்கு மாற்றாக, நாசா மாற்று வீரர்கள் அனுப்பும்.
வான்வெளியில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் (ISS) அமைக்கப்பட்ட இந்த 26 ஆண்டு காலமாக இந்த முறையே தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. ஆனால், கடந்த ஜனவரி மாதம் ஏற்கனவே அங்கு பணியில் இருந்த அமெரிக்காவை சேர்ந்த மைக் பின்கே, ஜூனா கார்ட்மன், ஜப்பானை சேர்ந்த கிமியா யுப் மற்றும் ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஓலெக் பிளாட்யோனோவ் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் மருத்துவ காரணங்களுக்காக நாடு திரும்பினர்.
இந்த நான்கு வீரர்களில் ஒருவருக்கு உடல்நிலை சார்ந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதால், அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய வீரர்களையும் பூமிக்கு திரும்ப நாசா உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து இவர்கள் அனைவரும் கடந்த ஜனவரி மாதம் புளோரிடா கடற்கரை பகுதியில் பத்திரமாக தரையிறங்கினர்.
கடற்கரையில் இருந்து அவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். 65 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவர்கள் மருத்துவமனைின் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். இதில், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டவரை மருத்துவக் குழுவினர் தீவிர கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தினர். தொடர்ந்து உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டவர் உள்ளிட்ட அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதாக நாசா அறிவித்தது. ஆனால், கடைசி வரை உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட விண்வெளி வீரர் யார்? என்பதை மட்டும் நாசா வெளியிடவில்லை.
இந்நிலையில், நான்கு விண்வெளி வீரர்கள் பூமி திரும்பியதையடுத்து புதிய வீரர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் முயற்சியில் நாசா தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தது. இதன் நீட்சியாக இன்று அமெரிக்காவை சேர்ந்த மெய்ர் மற்றும் ஜாக் ஹெத்வே, பிரான்சின் சோஃபி அடெனோட் மற்றும் ரஷ்யாவின் ஆண்ட்ரி ஃபெட்யேவ் உள்ளிட்ட குழுவினரை மீண்டும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு நாசா அனுப்பியுள்ளது.
இந்த குழுவினர் நாளை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை அடையவுள்ளனர். இந்த குழுவினர் ஏற்கெனவே விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கும் அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவை சேர்ந்த மூன்று வீரர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவார்கள் என நாசா தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விண்வெளி குழுவில் மெய்ர் மற்றும் ஃபெத்யேவ் ஏற்கனவே விண்வெளி பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். பிரான்சின் சோஃபி மற்றும் ஹெத்வேக்கு இது முதல் விண்வெளி பயணம் ஆகும். குறிப்பாக, பிரான்சில் இருந்து விண்வெளிக்கு செல்லும் இரண்டாவது பெண் என்ற சாதனையை சோஃபி படைத்துள்ளார். இந்த குழுவினர் எட்டு அல்லது ஒன்பது மாதங்கள் விண்வெளியில் தங்கி பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.