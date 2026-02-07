சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு புறப்படும் வீரர்கள் - நேரலையாக ஒளிபரப்பும் நாசா
Published : February 7, 2026 at 3:49 PM IST
நியூயார்க்: சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு நாசாவின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் குழு, வரும் 11 ஆம் தேதி புறப்படவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பயணத்தை நேரலையாக வழங்கவும் நாசா முடிவு செய்துள்ளது.
விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பல மைல் கல்கள் எட்டப்பட்டு வருகின்றன. நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பியது தொடங்கி, சூரியனை ஆராய்வது வரை பல சாதனைகளை மனித சமூகம் நிகழ்த்தி வருகிறது. இன்னும் ஏராளமான முயற்சிகளும், ஆய்வுகளும் விண்வெளித் துறையில் நடைபெற்று வருகின்றன.
விண்வெளியில் இவ்வாறு பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள, வெறுமென ரோபோக்களை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல், மனிதர்களையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பது தான் உலக நாடுகளின் தற்போதைய வேட்கையாக உள்ளது.
அந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்காவின் நாசா சார்பில் 'Space X Crew 12 மிஷன்' என்ற பெயரில் ஒரு விண்வெளி திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. அதாவது, பூமியில் இருந்து 420 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பி, அவர்களின் உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை கண்டறிவதே இந்த மிஷனின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், ரஷ்ய விண்வெளி வீரரான ஆண்ட்ரே ஃபெட்யாவ், நாசா விண்வெளி வீரர்கள் ஜாக் ஹத்தாவே, ஜெசிகா மெய்ர், சோஃபி அடெனாட் ஆகிய 4 பேர் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு செல்லவுள்ளனர்.
வரும் பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டிராகன் ராக்கெட் மூலமாக அவர்கள் புறப்படவுள்ளதாக நாசா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அன்றைய தினம் காலை 6.01 மணிக்கு ராக்கெட் மூலம் புறப்படும் அவர்கள், அடுத்த நாள் (பிப்ரவரி 12) காலை 10.30 மணிக்கு சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் 'டாக்கிங்' (Docking) முறையில் இணைந்து அதில் தரையிறங்கவுள்ளனர்.
பூமியில் இருந்து அவர்கள் புறப்படுவது முதல், சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் அவர்கள் தரையிறங்குவது வரை நேரலையாக ஒளிபரப்ப நாசா முடிவு செய்துள்ளது. நாசாவின் யூடியூப் சேனல், அமேசான் ப்ரைம் ஆகியவற்றில் இந்த காட்சிகளை நேரலையாக காணலாம்.
சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் 6 மாத காலம் தங்கப் போகும் அவர்கள், பல முக்கிய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். புவி ஈர்ப்பு விசை இல்லாத நிலையில், மனிதர்களின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், ரத்த ஓட்டத்தில் நிகழும் மாறுபாடுகள், விண்வெளியில் ரத்தம் உறைதல் பிரச்சினை ஏற்படுவது ஏன்? உள்ளிட்ட பல ஆராய்ச்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது.
இதன் மூலமாக கிடைக்கும் தரவுகளின் அடிப்படையில், எதிர்காலத்தில் நிலவிலும், செவ்வாய் கிரகத்திலும் விண்வெளி வீரர்கள் நீண்டகாலம் தங்கி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள பாதுகாப்பான சூழலை ஏற்படுத்த முடியும் என நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.