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சனிக் கோளை ஆராய ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை கையில் எடுக்கும் நாசா - பிராக்சிஸ் மிஷனின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

விண்கலத்தைப் பாதுகாப்பாக வழிசெலுத்துவது மட்டுமின்றி துல்லியமான மாதிரிகளைச் சேகரித்தல், சேகரிக்கும் மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் உள்ளிட்டவற்றிற்காக ஏஐ வசதிக் கொண்ட விண்கலம் அனுப்பப்பட உள்ளது.

சனிக் கோள்
சனிக் கோள் (NASA)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 9:01 AM IST

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ஹைதராபாத்: சனிக் கோளைச் சுற்றியுள்ள வளையத்தை ஆராய ஏஐ வசதி உள்ள விண்கலத்தை அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான நாசா (National Aeronautics and Space Administration) சனி கோளைச் சுற்றியிருக்கும் வளையத்தை ஆய்வுச் செய்யும் பணியில் களமிறங்கி உள்ளது. இதன் அடிப்படையில் அது பிராக்சிஸ் (Planetary Rings Autonomous EXploration with In-situ Sampling) எனும் புதிய மிஷனை நாசா தொடங்கி உள்ளது.

இதன் வாயிலாக கோள்களைச் சுற்றியிருக்கும் வளையங்களில் உள்ள துகள்களின் மாதிரிகளை சேகரித்து, அவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்ய உள்ளது, நாசா. முன்னதாக காசினி மிஷன் (Cassini mission) வாயிலாக சில வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கண்டுபிடிப்புகளை அது நிகழ்த்தியிருந்தது.

இருப்பினும், கோள்களின் வளையங்கள் பற்றிய முழு தரவுகளை அதனால் பெற முடியவில்லை. ஆனால், பிராக்சிஸ் திட்டத்தின் வாயிலாக விடுபட்ட ஆராய்ச்சிகளான கோள்களின் வளையங்கள் குறித்த விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள நாசா திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, எவ்வாறு கோள்களைச் சுற்றிலும் வளையங்கள் உருவாகின்றன? அவை எவ்வாறு நகர்கின்றன மற்றும் பரிணமிக்கின்றன? என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடையை அறிய அது திட்டமிட்டுள்ளது.

சனி கோளை சுற்றியுள்ள வளையத்தில் உள்ள ரகசியங்களை அறிய, அதை நேரடியாக ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே முடியும் என்கிற கருத்தின் அடிப்படையிலேயே நாசா விஞ்ஞானிகள் பிராக்சிஸ் திட்டத்தை வகுத்துள்ளது.

முக்கியமாக வளையத்திற்குள் இருக்கும் சுய ஈர்ப்பு விசை இப்போது வரை அறியப்படாத சிதம்பர ரகசியமாக உள்ளது. இதைக் கண்டறிவதோடு, ஈர்ப்பு விசை இருக்கின்ற போதிலும் வளையத்தில் உள்ள துகள்கள் எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொள்ளாமல் இருக்கின்றன? மேலும் அவற்றுக்கு இடையே எப்படி இடைவெளி உருவாகிறது? என்பது போன்ற ஆராய்ச்சிகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

சனி கோளைச் சுற்றியுள்ள வளையம் சிறிய அளவுள்ள பாறைகள் மற்றும் பனி பாறைகளால் ஆனவை. இந்த பாறைகளில் மறைந்துள்ள ரகசியங்களை ஆராய்வதும் நாசாவின் பிராக்சிஸ் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.

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மேலும், பிராக்சிஸ் திட்டத்தின் வாயிலாக சனிக் கோளுக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பம் கொண்ட விண்கலத்தையே நாசா அனுப்ப உள்ளது. சனிக் கோளைச் சுற்றியுள்ள வளையம் எப்போதும் சுழன்றுக் கொண்டே இருக்கும் என்கிற காரணத்தினால், அதில் உள்ள துகள்கள் விண்கலத்தை மோதிவிடக் கூடாது என்பதன் அடிப்படையில் ஏஐ தொழில்நுட்பம் கொண்ட விண்கலத்தை நாசா அனுப்ப இருக்கிறது.

விண்கலத்தைப் பாதுகாப்பாக வழிசெலுத்துவது மட்டுமின்றி துல்லியமான மாதிரிகளைச் சேகரித்தல், சேகரிக்கும் மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் உள்ளிட்டவற்றிற்கும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் உதவ உள்ளது. இதற்காக பிரத்யேக தன்னாட்சி வசதிக் கொண்ட ரோபோக்களும் விண்கலத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

TAGGED:

நாசா சனி கோள் ஆராய்ச்சி
SATURN RING SAMPLING
PLANETARY RING EXPLORATION
PRAXIS MISSION CONCEPT
NASA TO SEND AI POWERED MISSION

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