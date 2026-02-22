ETV Bharat / technology

மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பும் திட்டத்தில் புதிய சிக்கல்: நாசாவின் கனவு கைகூடுமா?

தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையை சரிசெய்தாலும் மார்ச் மாதம் ராக்கெட் ஏவப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என நாசா செய்தித் தொடர்பாளர் செரில் வார்னர் கூறியுள்ளார்.

கென்னடி விண்வெளி மையம்
கென்னடி விண்வெளி மையம் (AP)
February 22, 2026

புளோரிடா: அரை நூற்றாண்டுக்கு பிறகு மனிதர்களை நிலவுக்கு அழைத்துச் செல்லும் நாசாவின் ஆர்ட்டெமிஸ் 2 திட்டத்தில் புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மனிதர்களை மீண்டும் நிலவுக்கு அழைத்துச் செல்ல நாசா திட்டமிட்டது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட இத்திட்டமானது உலகம் முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. முதற்கட்டமாக ஆர்ட்டெமிஸ் 2 திட்டத்தின்கீழ் 4 விண்வெளி வீரர்களை நிலவுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மார்ச் 6ஆம் தேதியன்று ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவ திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டிருப்பதாக நாசா தெரிவித்திருக்கிறது.

ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதற்காக இறுதிகட்ட சோதனைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது ஹீலியம் ஓட்டத்தில் பிரச்சினை இருப்பதை இன்ஜினீயர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ராக்கெட்டின் எரிபொருள் டேங்க்குகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கவும், இயந்திரங்களை சுத்தப்படுத்தவும் திட ஹீலியம் மிகவும் அவசியமானது. இதற்கு முன்னதாக, இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஏற்கனவே ஒருமுறை ஹீலியம் கசிவு ஏற்பட்டது. ஆனால் அதற்கும் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என நாசா தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள தொழில்நுட்பக் கோளாறு குறித்து நாசா நிர்வாகி ஜாரெத் ஐசக்மென் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ஹீலியம் ஓட்டம் தடைபட்டதற்கு வடிகட்டியில் பழுது, வால்வு அல்லது இணைப்பு தகட்டில் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார். மேலும், பழுதுக்கான காரணம் என்னவாக இருந்தாலும், 332 அடி (98 மீட்டர்) ராக்கெட்டை மீண்டும் அதன் ஹேங்கருக்கு அனுப்புவதுதான் ஒரே வழி என்று கூறியுள்ளார்.

அந்த பதிவில், பின்னடைவு ஏற்பட்டாலும், அதனை சரிசெய்வதற்கான வேலைகளை தொடங்கவுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த பழுது சரிசெய்யபட்ட பின்பு ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலோ அல்லது இறுதியிலோ ராக்கெட் ஏவப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மக்களும், அயராது உழைத்த நாசா குழுவினரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் என அவர் அந்த பதிவில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

முன்னதாக, கென்னடி விண்வெளி மையத்தில் இருக்கிறது வாகன அசெம்ப்ளி கட்டடத்திற்கு ராக்கெட்டை கொண்டுசென்று, அங்கு வைத்து பழுது சரிசெய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாக நாசா தெரிவித்திருந்தது. எனினும், எங்கு வைத்து சரிசெய்தாலும் மார்ச் மாதம் ராக்கெட் ஏவப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என நாசா செய்தித் தொடர்பாளர் செரில் வார்னர் கூறியுள்ளார்.

ஏற்கனவே, ஹைட்ரஜன் வாயுக் கசிவால் ஆர்ட்டெமிஸ் 2 நிலவு பயண திட்டமானது ஒரு மாதம் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற எரிபொருள் சோதனையில் எந்த கசிவும் ஏற்படவில்லை. இதனால் மார்ச் மாதம் ராக்கெட் கட்டாயம் விண்ணில் ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வேறொரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஆர்ட்டெமிஸ் 2 திட்டத்துக்கு முன்பு 1968 முதல் 1972 வரை அப்பல்லோ திட்டத்தின் கீழ் 24 விண்வெளி வீரர்கள் நிலவுக்கு போய்வந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆர்ட்டெமிஸ் திட்டத்தின் கீழ் 2022இல் வீரர்களின்றி ஒரு ராக்கெட் நிலவை சுற்றிவர அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் கசிவு மற்றும் ஹீலியம் பிரச்சினை ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

