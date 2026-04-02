ETV Bharat / technology

நாசாவின் 'ஆர்டெமிஸ் 2' பயணம் வெற்றி: 50 ஆண்டுகளுக்கு பின் நிலவில் தடம் பதித்த மனிதன்

பத்து நாள்கள் பயணத்திற்கு பின், நிலவின் ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி ஆர்டிமிஸ் 2 குழு பயணித்த ஓரியன் விண்கலம் பூமிக்குத் திரும்பும்.

நிலவு சுற்றுவட்டப் பாதையில் ஆர்டிமிஸ் 2 குழு பயணித்த ஓரியன் விண்கலம் (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: நாசாவின் Artemis II (ஆர்டெமிஸ் 2) திட்டத்தின் வாயிலாக 4 விண்வெளி வீரர்கள் நிலவிற்கு வெற்றிகரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

1972-க்கு பின் சுமார் 54 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பும் முயற்சியை அமெரிக்க விண்வெளி மையமான ‘நாசா’ (NASA) மேற்கொண்டுள்ளது. இது நிலவில் மனிதர்களை தங்க வைத்து, ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான தொடக்கப் புள்ளியாக அமைந்துள்ளது.

அதன்படி, மனிதர்கள் நிலவில் தரையிறங்குவதற்கு முன்னால், அங்கு சென்று வருவது பாதுகாப்பானதா? என்பதை சோதிப்பதே, இந்த பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டத்தில், கிறிஸ்டினா கோக் என்ற விண்வெளி வீராங்கனை, ரீட் வைஸ்மேன், விக்டர் க்ளோவர், கனடா நாட்டை சேர்ந்த ஜெரமி ஹேன்சன் ஆகிய 4 பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதில் கிறிஸ்டினா கோக் நிலவுக்கு செல்லும் முதல் பெண் விண்வெளி வீராங்கனை என்ற பெருமையை அடைந்துள்ளார்.

ஆர்டெமிஸ் 2 விண்வெளி வீரர்கள் குழு (NASA)

ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டத்தின் கருவிகள்

நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் நாசாவின் ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டத்தில் உள்ள 4 விண்வெளி வீரர்களை 'Orion' (ஓரியன்) எனும் விண்கலம் சுமந்து சென்றது. இந்த விண்கலத்தை ஸ்பேஸ் லாஞ்ச் சிஸ்டம் (SLS) எனும் நாசாவின் பிரம்மாண்ட ராக்கெட், புளோரிடாவில் உள்ள கென்னடி விண்வெளி தளத்தில் இருந்து, புவி ஈர்ப்பு சுற்றுவட்டப் பாதைக்கு வெளியே எடுத்து சென்றது.

இந்நிலையில், 10 நாள்களுக்கு பிறகு, வீரர்களுடன் ஓரியன் விண்கலம் மட்டும் பூமிக்குத் திரும்பி வரும். அப்போது, கலிஃபோர்னியா கடற்பரப்புக்கு அருகே வரும்போது, 'ஸ்பிளாஷ்டவுன்' முறையில் விண்கலம் கடலில் வந்திறங்கும்.

இதற்காக, ஃப்ரீ-ரிட்டன் டிராஜெக்டரி எனப்படும் பாதுகாப்பான பாதையில் நிலவில் இருந்து விண்கலம் பயணிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கல்லை கவணில் (ஸ்லிங்ஷாட்) வைத்து அடிப்பது போன்ற முறையே இங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, விண்கலம் நிலவை சுற்றி வரும் போது, அதன் ஈர்ப்பு விசையையே பயன்படுத்தி வேகமாக பூமிக்கு திரும்பும்.

ஓரியன் விண்கலம் (NASA)

ஆர்டெமிஸ் 2 ஆய்வுகள்

இப்போதைய பயணத்தில் ஆர்டெமிஸ் 2 விண்வெளி வீரர் ஒருசில ஆய்வுகளை மேற்கொள்வார்கள் என ‘நாசா’ தெரிவித்துள்ளது. முக்கியமாக, விண்வெளி வீரர்களின் ரத்த மாதிரியில் இருந்து, ‘ஆர்கனாய்டுகள்’ எனப்படும் சிறிய திசு மாதிரிகள் நிலவில் வளர்க்கப்படும். விண்வெளிப் பயணம் மனித உடலைப் பாதிக்குமா? என்பதை அறியவே, இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவதாக ‘நாசா’ விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஆர்டெமிஸ் 2 பயணம் வெற்றி பெற்றால், அடுத்ததாக அர்டெமிஸ் 3 திட்டத்தில், மனிதர்களை நிலவின் தென் துருவத்தில் (South Pole) இறக்கி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள திட்டம் வகுக்கப்படும். எனவே, மனிதன் நிலவில் வலுவாக காலூன்ற ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டம் ஒரு வழிகாட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

NASA MOON MISSION
ARTEMIS II LAUNCH TIME
NASA ARTEMIS CREW
நாசா ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டம்
NASA ARTEMIS II MISSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.