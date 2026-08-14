மோட்டோரோலா ஜி மேக்ஸ் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம்; 63 மணி நேரங்கள் வரை தொடர்ந்து இயங்குமா?
இந்த செல்போனை ஒரு முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 63 மணி நேரங்கள் வரை தொடர்ந்து இயங்கும் என மோட்டோரோலா தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 10:57 PM IST
ஹைதராபாத்: மோட்டோரோலா ஜி மேக்ஸ் போன் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உலக புகழ்பெற்ற ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான மோட்டோரோலா (Motorola), இந்தியாவில் அதன் புதிய ஜே மேக்ஸ் (G Max) போனை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஜி சீரிஸின் (G-Series) கீழ் ஏற்கனவே பல மாடல்களை அது விற்பனைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் கூடுதலாக ஓர் புதிய தேர்வை வழங்கும் பொருட்டு ஜே மேக்ஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு அறிமுக விலையாக ரூ. 27,999 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதேசேயம், ஆக்சிஸ் வங்கி அல்லது ஐசிஐசிஐ வங்கியின் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி இந்த செல்போனை வாங்கும்போது கூடுதலாக ரூ. 1,000 சலுகையைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
மோட்டோரோலா நிறுவனம் இளம் தலைமுறையினரை கவரும் விதமாக இந்த புதிய ஜே மேக்ஸ் செல்போனை தயார் செய்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், 120Hz முழு எச்டி பிளஸ் எல்சிடி திரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன், ஸ்நேப்டிராகன் 6எஸ் ஜென்4 சிப்செட், 7,000mAh பேட்டரி, 30 வாட் டர்போ பவர் சார்ஜிங்கை சப்போர்ட் செய்யும் வசதி உள்ளிட்டவை ஜி மேக்ஸ் செல்போனில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Bring the power. Flaunt the style. Go MAX.— Motorola India (@motorolaindia) August 14, 2026
moto g max starting at Rs. 26,999*. Sale starts 20th August. Rush to your nearest reliance digital stores. pic.twitter.com/tLP8R4a4Rs
இதுதவிர, ஜி மேக்ஸ் செல்போனின் பின் பக்கத்தில் 50 மெகாபிக்சல் மற்றும் 8 மெகாபிக்சல் கேமிராக்களும், முன் பக்கத்தில் 32 மெகாபிக்சல் கேமிராவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபி பிரியர்களைக் கவரும் நோக்கில் முன்பக்கத்தில் இந்த கேமிரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த செல்போனில் ஒரே ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. 6ஜிபே ரேம், 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வசதியே வழங்கப்படுகிறது. வண்ண தேர்வைப் பொருத்த வரை பேன்டோன் அலஸ்கான் ப்ளூ (Pantone Alaskan Blue), பேன்டோன் மளகா (Pantone Malaga) மற்றும் பேன்டோன் ஸ்டார்கேஸர் (Pantone Stargazer) ஆகிய தேர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஹெல்லோ யுஐ (Hello UI) இல் இந்த செல்போன் இயங்குகிறது. இதன் அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து வருகின்ற ஆகஸ்ட் 20 முதல் நாடு முழுக்க விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என மோட்டோரோலா அறிவித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளப் பக்கம், ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் முன்னணி விற்பனையகங்களில் புதிய மோட்டோரோலா ஜி மேக்ஸ் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செல்போனை ஒரு முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 63 மணி நேரங்கள் வரை தொடர்ந்து இயங்கும் என மோட்டோரோலா தெரிவித்துள்ளது. ஆகையால், பட்ஜெட் விலை செல்போன் பிரியர்களை இது வெகுவாகக் கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.