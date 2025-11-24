ETV Bharat / technology

ரூ.12,999-க்கு மிகப்பெரிய 7,000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமான புதிய மோட்டோ ஜி57 பவர் போன்!

காலஞ்சென்ற ப்ளூடூத் 5.1 வெர்ஷன், வெறும் 6 அலைவரிசைகளை மட்டுமே ஆதரிக்கும் 5ஜி சேவை போன்றவை மோட்டோ ஜி57 பவர் போனின் பெருங்குறைகளாக உள்ளன.

மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போன்
மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போன் (Motorola India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: மோட்டோரோலா நிறுவனம் தங்களின் புதிய பட்ஜெட் மோட்டோ ஜி57 பவர் மாடல் ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

பட்ஜெட் விரும்பிகளை திருப்திப்படுத்த பெரிய 7,000mAh பேட்டரி, ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட், ராணுவ தர பாதுகாப்பு போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.

ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான ஹெலோ யுஐ, 120 ஹெர்ட்ஸ் திரை போன்ற வசதிகளும் புதிய மோட்டோ ஜி57 போனில் இடம்பெற்றுள்ளன. ஐக்யூ Z10x 5G, ரெட்மி நோட் 14 எஸ்இ 5ஜி, போக்கோ எம்7 பிளஸ் 5ஜி போன்று சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படும் ஸ்மார்ட்போன்களுடன் மோட்டோ ஜி55 பவர் நேரடி போட்டியை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மோட்டோ ஜி57 பவர் விலை

புதிய மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போனின் 8ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகையின் விலை ரூ.14,999 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அறிமுக சலுகையாக 2,000 ரூபாய் கேஷ்பேக் தள்ளுபடி உடன் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ.12,999-க்கு வாங்கலாம் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

டிசம்பர் 3, 2025 அன்று, பகல் 12 மணிக்கு விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படும் மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போனை ஃபிளிப்கார்ட் மற்றும் பிற சில்லறை விற்பனை கடைகள் அல்லது ஆல்னைன் ஸ்டோர்களில் இருந்து பயனர்கள் பதிவுசெய்து பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். பேன்டோன் கோர்செய்ர், பேன்டோன் ஃப்ளூயிடிட்டி, பேன்டோன் ரெகட்டா ஆகிய 3 வண்ணத் தேர்வுகளில் இந்த மொபைல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

மோட்டோ ஜி57 பவர் அம்சங்கள்

மோடோ ஜி57 பவர் போனில் 6.72 அங்குல முழுஅளவு எச்டி+ எல்சிடி திரை, 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட், 391ppi திரை அடர்த்தி, கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7ஐ பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் MIL-STD-810H தர ராணுவ பாதுகாப்பு அம்சமும் முழு போன் கட்டமைப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போனில் 4 நானோமீட்டர் ஸ்னாப்டிராகன் 6எஸ் ஜென் 4 ஆக்டாகோர் சிப்செட் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் 8ஜிபி PDDR4X ரேம் மற்றும் 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வசதியும் சிப்செட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மோட்டோ ஜி57 பவர் போனில் ரேம் பூஸ்ட் வசதியுடன் 24ஜிபி வரை ரேம் மெமரி நீட்டித்துக்கொள்ளும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கேமராவைப் பொருத்தவரை, இரண்டு சென்சார்கள் பின்பக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 50 மெகாபிக்சல் சோனி லிட்டியா 600 முதன்மை சென்சாராகவும், 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் இரண்டாவது சென்சாராகவும் செயல்படுகிறது. இதனுடன் ஒரு லைட் சென்சாரும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்பக்க திரையின் பஞ்ச ஹோலில் ஒரு 8 மெகாபிக்சல் சென்சார் செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது. ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான ஹெலோ யுஐ மூலம் இயங்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பெரிய 7,000mAh சிலிக்கான் கார்பன் பேட்டரி நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதனை சார்ஜ் செய்ய 33 வாட்ஸ் டர்போ பவர் சார்ஜரும் போனுடன் பயனர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: லண்டனில் கால் பதித்த இந்திய ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனம் - லாவா அக்னி 4 அறிமுகம்!

காலஞ்சென்ற ப்ளூடூத் 5.1 வெர்ஷன், வெறும் 6 அலைவரிசைகளை மட்டுமே ஆதரிக்கும் 5ஜி சேவை போன்றவை மோட்டோ ஜி57 பவர் போனின் பெருங்குறைகளாக உள்ளன. 166.23 x 76.50 x 8.60 மில்லிமீட்டர் அளவில் வரும் மோட்டோ ஜி57 பவர் ஸ்மார்ட்போனின் எடை 210.6 கிராம் ஆக உள்ளது.

TAGGED:

MOTO G57 POWER SPECS
MOTO G57 POWER OFFERS
CONS OF MOTO G57 POWER
மோட்டோ ஜி57 பவர்
MOTO G57 POWER PRICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.