ஐபிஎல் டிக்கெட் விற்பதாகக் கிளம்பியுள்ள 1,000-க்கும் அதிகமான போலி இணையதளங்கள் - எச்சரிக்கும் கிளவுட்செக்

ஐபில் டிக்கெட் விற்பதாக உலாவும் போலி இணையதளங்கள் மால்வேர்களை பரப்புவதாக கிளவுட்செக் பாதுகாப்பு நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

Published : May 13, 2026 at 2:55 PM IST

புது டெல்லி: நடப்பு இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) தொடரின் போது, கிரிக்கெட் ரசிகர்களை குறிவைத்து ஆன்லைன் மோசடிகள் மற்றும் மால்வேர் (malware) தாக்குதல்களை நடத்த 1,000-க்கும் மேற்பட்ட போலி ஐபிஎல் இணையதளங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இணையத்தில் உலாவும் மால்வேர்கள் தொடர்பாக கிளவுட்செக் (CloudSEK) நிறுவனம் நடத்திய பகுப்பாய்வின்படி, போலி ஐபிஎல் டிக்கெட்டுகளை விற்கும் 600-க்கும் மேற்பட்ட மோசடி இணையதளங்களும், 400-க்கும் மேற்பட்ட போலி இலவச ஒளிபரப்பு (free streaming) இணையதளங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

முக்கியமாக, இதில் பல இணையதளங்கள் மால்வேர்களை பரப்ப பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைந்த முக்கியப் போட்டிகளின் போது, கடைசி நிமிடத்தில் டிக்கெட் தேடும் அல்லது இலவச ஆன்லைன் ஒளிபரப்பைத் தேடும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் அவசரத்தையும், உணர்ச்சிகளையும் சைபர் குற்றவாளிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருவதாக கிளவுட்செக் நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு அறிக்கை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இது குறித்து பேசிய கிளவுட்செக் நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சௌராஜித் மஜும்தார், “இந்த போலி டிக்கெட் விற்பனை பின்னணி, மோசடிகள் எவ்வளவு அதிநவீன தொழில்நுட்ப மயமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. மோசடி செய்பவர்கள் போலி டிக்கெட்டுகளை மட்டும் விற்கவில்லை; அவர்கள் வாடிக்கையாளர் வருகையை கண்காணிப்பது, விலைகளை மாற்றுவது, கட்டணங்களை சரிபார்ப்பது; எதிர்கால மோசடிகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது விற்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தரவுகளை சேகரிப்பது போன்ற வேலைகளையும் செய்கின்றனர்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், “ஐபிஎல் தொடர் என்பது அளவிட முடியாத கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கூட்டத்தை கொண்டதாகும். அதில் உணர்ச்சிகளுக்கு, அவசரமாக செயல்படுவதற்கும் அதிக இடம் கிடைக்கின்றன. இதையே சைபர் குற்றவாளிகள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகின்றனர்" என்றும் மஜும்தார் கூறினார்.

ஐபிஎல் டிக்கெட் மோசடி

பல போலி டிக்கெட் இணையதளங்கள், நம்பகமான தளங்களின் இலச்சினைகளைப் (லோகோ) வடிவமைத்து, தங்களை நியாயமான டிக்கெட் விற்பனையாளர்களாக இணையதளத்தில் காட்டுவதாகவும் கிளவுட்செக் பகுப்பாய்வு அறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது.

பயனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான இருக்கைகளை தேர்வு செய்யவும், தனிப்பட்ட விவரங்களை உள்ளிடவும், பின்னர் யுபிஐ (UPI), கார்டுகள், க்யூஆர் கோடுகள் (QR codes) அல்லது பிற கட்டண முறைகள் மூலம் பணம் செலுத்தவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பல சந்தர்ப்பங்களில், பணம் செலுத்திய பிறகு முன்பதிவு ஐடி மற்றும் க்யூஆர் கோடுகளுடன் கூடிய போலி டிக்கெட்டுகள் பிடிஎஃப் வடிவில் பயனர்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.

ஆனால், மைதானத்தின் நுழைவாயிலுக்குச் செல்லும்போதுதான் அது போலி டிக்கெட் என்பதை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் உணர்கிறார்கள். மோசடி செய்பவர்கள் 'மெட்டா பிக்சல்' (Meta Pixel) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கிளிக்குகள், படிவ சமர்ப்பிப்புகள் மற்றும் கட்டண நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கின்றனர் என்றும் ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் முறையான இ-காமர்ஸ் வணிகங்களைப் போலவே தங்களது மோசடி செயல்பாடுகளுக்கு சமூக விரோதிகள் விளம்பரங்களை பயன்படுத்துகின்றனர் எனவும் கிளவுட்செக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. போலி டிக்கெட் மோசடிகள் தவிர, போலி ஐபிஎல் நேரடி ஒளிபரப்பு இணையதளங்களால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து வருவதையும் இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இந்த இணையதளங்கள் பெரும்பாலும் "IPL free live stream" (ஐபிஎல் இலவச நேரடி ஒளிபரப்பு) என்ற போர்வையில் இணையதளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட போட்டிகள் தொடர்பான தேடல்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து இவர்கள் விளம்பரங்களை செய்கின்றனர். இது சமூக வலைத்தளங்களிலும் உலாவும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை கவர்ந்து, மோசடிகளுக்கு வழிவகுப்பதாக கிளவுட்செக் தெரிவித்துள்ளது.

