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கம்மி விலையில் ஹெட்போன் மட்டுமல்ல ஸ்மார்ட்போனையும் களமிறக்கும் மிவி: என்ன விலையில் எதிர்பார்க்கலாம்?

வருகின்ற செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி அன்றே இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

மிவி ஒன் 5 செல்போன்
மிவி ஒன் 5 செல்போன் (@MiviOfficial)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:22 PM IST

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ஹைதராபாத்: பிரபல இந்திய நிறுவனமான மிவி வரும் செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி புதிய 'ஒன்' எனும் ஆன்ட்ராய்டுபோனை அறிமுகம் செய்து, ஸ்மார்ட்போன் உலகில் கால் தடம் பதிக்க உள்ளது.

ஹைதராபாத்தை தலைமையமாகக் கொண்டு இயங்கும் மின்சாதன தயாரிப்பு நிறுவனம் மிவி (Mivi). இந்த இந்திய நிறுவனம் தற்போதைய நிலவரப்படி மலிவு விலையிலான சவுண்டு சிஸ்டம் விற்பனையில் மட்டுமே ஈடுபட்டு வருகிறது. அதாவது, ப்ளூடூத் இயர்போன், இயர்பட், வயர்டு இயர்போன், ஸ்பீக்கர்கள் உள்ளிட்டவற்றை அது விற்பனைக்கு வழங்கி வருகின்றது.

இந்த சூழலில், ஹெட்போன்கள் மற்றும் ஸ்பீக்கர்களைத் தொடர்ந்து மிவி நிறுவனம், ஸ்மார்ட்போன் உலகிலும் கால்தடம் பதிக்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மிவி ஒன் (Mivi One) எனும் செல்போனை அறிமுகம் செய்து, அது தன்னுடைய வருகையை பதிவு செய்ய இருக்கிறது.

மிவி ஒன் ஓர் 5ஜி செல்போன் ஆகும். வருகின்ற செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி அன்றே இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. பிளிப்கார்ட் உள்ளிட்ட முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக தளங்களில் அது விற்பனைக்கு வர இருக்கிறது.

உலக அளவில் ஏஐ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக செல்போன்களின் விலை பலமடங்காக அதிகரித்துக் காணப்படும் சூழலில், மிவி நிறுவனம் தன்னுடைய இந்த முதல் ஸ்மார்ட்போனை மிகவும் மலிவான விலையில் விற்பனைக்குக் களமிறக்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து, இந்த போன் குவால்காம் ஸ்நேப்டிராகன் 5ஜி சிப்செட்டுடன் விற்பனைக்கு வரவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. ஆனால், இதன் புராசஸர் பற்றிய துல்லியமான விபரங்களை அது வெளியிடவில்லை. தொடர்ந்து, 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் தேர்விலும் இது விற்பனைக்கு வர இருப்பதை மிவி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இத்துடன் வேறு எந்தெந்த ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்கள் வழங்கப்படும் என்பதை மிவி இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.

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இதுதவிர, சமீபத்தில் இதன் டிசைன் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் டீசர் வீடியோ வாயிலாக வெளியீடு செய்தது. அதன்படி, வளைவான முனைகள் மெல்லிய உடல் மற்றும் பின்பக்கத்தில் இரண்டு கேமிராக்கள் கொண்டதாக மிவி ஒன் தயாராகி இருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இதுமட்டுமின்றி, இந்திய இளம்தலைமுறையினரை மனதில் கொண்டு இன்னும் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டு இந்த செல்போன் தயார் செய்யப்பட்டிருப்பதாக மிவி அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து, இந்த செல்போனை ரூ. 15 ஆயிரம் அல்லது அதற்கும் குறைவான விலையில் மிவி விற்பனைக்குக் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆனால், இதுகுறித்த எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் மிவியிடம் இருந்து வெளியாகவில்லை. வரும் 24ஆம் தேதி செல்போனின் அறிமுக நாளின்போது விலை மற்றும் செல்போன் குறித்த பிற முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

மிவி ஸ்மார்ட்போன்
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MIVI ONE
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