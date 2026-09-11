108 நாடுகளை சேர்ந்து 12 ஆயிரம் பெண்கள் உருவாக்கிய 'மிஷன் சக்தி சாட்' செயற்கைக்கோள்
'மிஷன் சக்தி சாட்' செயற்கைக்கோள் நவம்பர் மாதம் விண்ணில் ஏவுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 11, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: 108 நாடுகளை சேர்ந்த 12 ஆயிரம் பெண் பிள்ளைகள் இணைந்து உருவாக்கிய 'மிஷன் சக்தி சாட்' செயற்கைக்கோள் நவம்பர் மாதம் விண்ணில் ஏவப்படும் என 'பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா' இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஶ்ரீமதி கேசன் தெரிவித்துள்ளார்.
'ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா' இயக்கத்தின் சார்பில் 108 நாடுகளை சார்ந்த பெண் பிள்ளைகள் இணைந்து 'மிஷன் சக்தி சாட்' என்ற செயற்கைக்கோளை உருவாக்கியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, இந்த இயக்கத்தின் நிறுவனரும், மிஷன் சக்தி சாட் செயற்கைக்கோள் திட்டத்தின் செயல் அதிகாரியுமான ஶ்ரீமதி கேசன் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மிஷன் சக்தி சட் செயற்கைகோள் தயாரிப்பதற்கு 108 நாடுகளிலிருந்து ஒரு நாட்டிற்கு, ஒரு பெண் குழந்தை என ஒன்றிணைந்து பணியாற்றியுள்ளோம். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எலன் மாஸ்க்கை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்போது ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் குறித்து கூறியிருந்தோம்.
உலகம் முழுவதும் விண்வெளி சார்ந்த பணிகளில் பெண்கள் 20% மட்டுமே உள்ளனர். அதிலும் தலைமைத்துவ பதவிகளில் 2% மட்டுமே பெண்கள் உள்ளனர். இதில் மாற்றம் வேண்டும் என்று 108 நாடுகளை ஒருங்கிணைந்து, 12 ஆயிரம் பெண்களுக்கு விண்வெளி தொடர்பான கல்வியை கொடுத்துள்ளோம்.
ஆகஸ்ட் மாதம் கவுதம புத்தா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 108 நாடுகளின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சந்திப்பில், இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற விண்வெளி வீரரும் ககன்யான் மிஷன் விமானியுமான சுபான்ஷு சுக்லா கலந்து கொண்டார். 108 நாடுகள் ஒன்றிணைந்த சர்வதேச ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வலிமையான காட்சியாக அது அமைந்திருந்தது.
மேலும் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், தலைமைத்துவம் மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மூலம் பெண் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் நோக்கில் 108 நாடுகளின் பிரதிநிதிகளை ஒன்றிணைத்த முதல் மிஷன் என்ற உலக மைல்கல்லாக இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
108 நாடுகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பாடத்திட்டத்தை வழங்கினோம். 120 மணி நேர பாட திட்டத்தை அனைத்து நாடுகளை சார்ந்த அரசு பள்ளிகளை சார்ந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு அளித்தோம். அதில் இருந்து பிறருக்கு கற்றுக்கொடுக்கும் திறமை உள்ள குழந்தைகளை தேர்வு செய்தோம். அந்தக் குழந்தைகளை வைத்து செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்தியாவின் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமாரி வரை 20 பெண் குழந்தைகள் இந்த தயாரிப்பில் இணைத்துள்ளோம். தமிழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் இந்த பணியில் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
நெசவாளி, கூலி தொழிலாளி போன்ற ஏழ்மையான குடும்பங்களை சார்ந்த குழந்தைகளும் இந்த செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டனர். பெண்கள் மட்டுமே திட்டமிட்டு தயாரித்துள்ள இந்த செயற்கைக்கோள் திட்டம் இந்திய அரசின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக பெண்களை மட்டுமே உள்ளடக்கிய இந்த திட்டம் உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
லாட்வியா, எகிப்து, அமெரிக்கா, பிரேசில், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகளை சேர்ந்த குழுக்கள் உருவாக்கிய, பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய ஆறு சர்வதேச payload-க்கள் செயற்கைக்கோளில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், புவி கண்காணிப்பு ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம், Deployable drag sails, Graphene-based sensors
உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், செயற்கைக்கோளின் மின்சாரத்திற்கு பயன்படும் வகையில் solar panel arrays-ஐ soldering செய்வது உள்ளிட்ட நடைமுறைகளிலும், Electrical Assembly பணிகளிலும் மாணவர்கள் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த செயற்கைகோள் நிலவுக்கு செல்கிறது. 10 கிலோ எடையை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோளை இந்திய அரசு ஆதரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு தொடர்பாக space kids இயக்கத்தின் சார்பில் 4-ஆம் வகுப்பு முதல் ஆர்வம் உள்ள மாணவ, மாணவியினர் விண்வெளி தொடர்பாக கல்வி பெறுவதற்கு ஒரு பாட திட்டத்தினை உருவாக்கியுள்ளோம். இந்த திட்டத்தை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கி ஆர்வம் உள்ள குழந்தைகள் பலன் பெறுவதற்கு உதவ திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்த செயற்கைக்கோள் நவம்பர் மாதம் விண்ணில் ஏவுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து நிலவிற்கும் செயற்கைக்கோள் அனுப்ப உள்ளோம்" என்றார்.