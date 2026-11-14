மைக்ரோசாப்ட் சேவைகள் முடக்கம்: கொண்டாடிய ஐடி ஊழியர்கள் - மன்னிப்பு கோரி கடிதம் வெளியிட்ட நிறுவனம்
பல ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தங்களுக்கு இன்று வேலை இல்லை என நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர்.
Published : November 14, 2026 at 5:33 PM IST
கலிஃபோர்னியா: மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் அவுட்லுக், டீம்ஸ், கோ-பைலட் போன்ற சேவைகளில் சுமார் 18 மணிநேரம் தடை ஏற்பட்டதற்கு அந்நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
பெரு நிறுவனங்கள் முதல் கடைக்கோடி கணினி பயனர் வரை, மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனங்களின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதன் சில சேவைகள் இல்லாமல் நிறுவனங்களின் வேலைகளே நடைபெறாது எனும் அளவுக்கு, மைக்ரோசாப்ட்டின் தாக்கம் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் பல்கி பெருகி இருக்கிறது.
இவ்வாறு அதிகம் பயன்பாட்டில் இருக்கும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவன தளங்களின் சேவைகளில், நேற்று திடீரென பெரும் பிரச்சினை எழுந்தது. இதை டவுன்டிடெக்டர் தளமும் உறுதி செய்திருந்தது. உலகளவில் உள்ள கணினி பயனர்கள், ஐடி ஊழியர்கள் என பல தரப்பினரும் மைக்ரோசாப்ட்டின் சேவைகளைப் பயன்படுத்த முடியாமல் திணறினர்.
இதற்கு சான்றாக, பல ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தங்களுக்கு இன்று வேலை இல்லை என நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர். இந்த சேவை தடையினால் நிறுவனங்கள் மட்டும் திண்டாடவில்லை. சற்று நேரம் அமெரிக்க பங்குச்சந்தையும் ஆட்டம் கண்டது.
நேற்று அமெரிக்க பங்குச் சந்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு, மைக்ரோசாப்ட் பங்குகள் சுமார் 2.7 விழுக்காடு வரை சரிந்தன. எனினும், சேவைகள் படிப்படியாகச் சீரடைந்ததைத் தொடர்ந்து, முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் பங்குகளை வாங்கத் தொடங்கினர். இதனால் நேற்றைய வர்த்தக முடிவில் மைக்ரோசாப்ட் பங்குகள் 0.17% உயர்ந்து, சுமார் 6.54 பில்லியன் டாலர் நிகர லாபத்துடன் முடிவடைந்தன.
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இந்நிலையில், தங்களின் சேவை குறைபாட்டிற்கு மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கோரியுள்ளது. இது தொடர்பாக நிறுவனம் வெளியிட்டிருந்த எக்ஸ் பதிவில், “எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இந்தச் சம்பவம் ஏற்படுத்திய இடையூறுக்காக நாங்கள் மிகவும் வருந்துகிறோம். எங்கள் சேவைகள் மீது அவர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையை நாங்கள் அறிவோம்; அந்தப் பொறுப்பை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நெட்வொர்க் மேம்படுத்தலின்போது ஏற்பட்ட மறைமுக கோளாறே இந்த சேவை தடைக்கு காரணம் என மைக்ரோசாப்ட் விளக்கம் அளித்துள்ளது. சைபர் தாக்குதல்களோ, செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த சேவைகள் புதுப்பிப்பின் போதோ இந்த தடை ஏற்படவில்லை என மைக்ரோசாப்ட் உறுதி அளித்துள்ளது.