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வாட்ஸ்-ஆப் பயனர் பெயர் விவகாரம்: மத்திய அரசின் நோட்டீஸுக்கு மெட்டா நிறுவனம் விளக்கம்

மெட்டா நிறுவனத்தின் இந்த பதிலை மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

வாட்ஸ்அப் - கோப்புப்படம்
வாட்ஸ்அப் - கோப்புப்படம் (WhatsApp)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 4:59 PM IST

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புதுடெல்லி: வாட்ஸ்-அப்பின் (WhatsApp) பயனர் பெயர் (User Name) அம்சம் குறித்து விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசு அனுப்பிய நோட்டீஸுக்கு மெட்டா (Meta) நிறுவனம் பதிலளித்துள்ளது.

ஆள்மாறாட்டம், அடையாள திருட்டு மற்றும் டிஜிட்டல் கைது போன்ற மோசடிகளுக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் வாட்ஸ்-அப் (WhatsApp)-இன் பயனர் பெயர் (User Name) அம்சம் இருப்பதாகக் கூறி, அந்த அம்சம் குறித்து விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசு அண்மையில் மெட்டா (Meta) நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இதற்கு தற்போது அந்த நிறுவனம் பதிலளித்துள்ளது.

அதில், "ஆள் மாறாட்டத்தைத் தடுப்பதற்காக, பிரபலங்கள், அரசு துறைசார்ந்த நிறுவனங்கள், முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட மெட்டா கணக்குகள் ஆகியவற்றின் பெயர்களை ஏற்கனவே முடக்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம், அவற்றின் உண்மையான உரிமையாளர்களால் மட்டுமே அந்த குறிப்பிட்ட பெயரை பயன்படுத்த முடியும். இதுதவிர, நன்கு அறியப்பட்ட நபர்களின் பெயர்களை ஒத்ததோற்றமுடைய மாற்றுப் பெயர்களும் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனர் பெயர் அம்சம் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டாலும், தொலைப்பேசி எண் என்பது அவசியமானதாக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், மோசடியாளர்கள் எளிதில் அடையாளம் காணப்படுவார்கள். இதேபோல், முகம் தெரியாத நபர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்றால், அந்த குறிப்பிட்ட நபரின் சரியான பயனர் பெயர் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே ஒருவரை ஒருவர் தொடர்பு கொள்ள முடியும். இதுபோன்று இன்னும் பல அடுக்கு பாதுகாப்புகளும், நன்மைகளுக்கும் பயனர் பெயர் அம்சத்தில் உள்ளன" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ஆனால், மெட்டா நிறுவனத்தின் இந்த பதிலை மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என பிடிஐ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், மெட்டா வழங்கியிருக்கும் பதில்களை மத்திய அரசு ஆய்வுச் செய்து வருவதாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் நோட்டீஸுக்கு பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளநிலையில், பயனர் பெயர் அம்சம் குறித்து ஓர் விளக்க பதிவை கேள்வி-பதில் முறையில் வாட்ஸ்-அப் அதன் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

அது,

கேள்வி: பயனர் பெயர் கட்டாயமா?

பதில்: இல்லை, இது பயனரின் விருப்பம் மட்டுமே.

கேள்வி: எனக்கு தேவைப்படும் பயனர் பெயர் கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

பதில்: இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் பயனர்களின் பெயர் அவர்களுக்காக ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், அதை வேறொருவரால் பயன்படுத்த முடியாது. முக்கியமாக நன்கு அறியப்பட்ட பிரபலங்களின் பெயர்களை ஒத்த மாற்று பெயர்களும் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், பிரபலமானவர்களின் பெயர்களை வேறு யாராலும் பயன்படுத்த முடியாது. அதேநேரத்தில், வழக்கமான பெயர்கள் ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தால் அதை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம். அந்த மாதிரியான சூழலில் பயனர் பெயர் ஜெனரேட்டர் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

கேள்வி: என்னுடைய பயனர் பெயரை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வேறொரு நபர் பயனர் பெயரை உருவாக்கி மோசடியில் ஈடுபட்டால் என்ன செய்வது?

பதில்: பயனர் பெயரை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் கணக்குகளுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பும் வசதி இன்னும் உருவாக்கி தரப்படவில்லை. அந்த வசதி அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்பட்சத்தில், குறிப்பாக, அவர் முதல்முறையாக ஒருவரை தொடர்பு கொள்ளும்போது, அவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர், இவரால் ஏதேனும் மோசடி நிகழ்த்தப்படலாம் என்கிற எச்சரிக்கை வழங்கப்படும்.

மேலும், பிரபலங்களின் பெயர்களை ஒத்த பயனர் பெயருக்காக ஓர் நபர் விண்ணப்பிக்கும்போது, அது சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே அவருக்கு வழங்கப்படும். இத்துடன், மோசடி செய்பவர்களுக்கு எதிரான புகார்களுக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். அதுதவிர, குறிப்பிட்ட மோசடி கணக்கின் பெயர் உடனடியாக முடக்கப்படும்.

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கேள்வி: எனது பயனர் பெயரை ஊகித்து எனக்குச் செய்தி அனுப்ப முடியுமா?

பதில்: அப்படி ஒரு நபர் தொடர்புகொள்ள நேரிட்டால், அவர்களை தடுத்தல் மற்றும் புகாரளித்தல் உள்ளிட்டவற்றை செய்துக் கொள்ள முடியும்.

கேள்வி: ஏற்கனவே ஓர் பயனர் பெயர் உள்ள நிலையில் புதிய பயனர் பெயருக்கு மாற முடியுமா?

பதில்: முடியும். ஆனால், அந்த பயனர் பெயர் கிடைத்தால் மட்டுமே மாற முடியும்.

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