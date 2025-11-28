ETV Bharat / technology

மூக்கு கண்ணாடியில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வசதி - தீவிர ஆராய்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி

ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவை மூலம் வீடியோ கேம், விர்ச்சுவல் மூலம் தியேட்டருக்கு செல்லாமல் படம் பார்க்கும் வசதி ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது

மூக்கு கண்ணாடியில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வசதி
மூக்கு கண்ணாடியில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வசதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
சென்னை: மெய்நிகர் (virtual reality) தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஸ்மார்ட்ஃபோன்களில் பார்க்கும் வகையிலும், அதனைத்தொடர்ந்து கண்ணில் தற்போது அணிந்து பார்க்கும் கருவியின் எடையை குறைத்து மூக்கு கண்ணாடியிலும் இந்த தொழில்நுட்ப வசதியை கொண்டுவரும் ஆராய்ச்சிகளை மெட்டா நிறுவனம் செய்து வருகிறது என்று சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஒரு பொருளை நேரில் பார்ப்பதுபோல் 3டி வடிவில் காண்பிப்பதற்கு ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (VR) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் தற்போது ஏஐ, எம்எல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ள நிலையில், அதனை மேலும் எளிதாக மாற்றுவதற்கு தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி, விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கருவிகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

ஆனால் இந்த கருவிகள் அதிக எடை இருப்பதுடன், அதிக விலைக்கும் விற்கப்படுகின்றன. எனவே பொழுதுபோக்கு, கல்வி மற்றும் தொழில்முறை பயன்பாடுகளுக்கு மட்டும் அதிவேக அனுபவங்களை உருவாக்கும் வகையில் இவை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் ஆப்பிள் ஐஃபோன் XR மற்றும் சாம்சங்கின் கேலக்ஸி XR ஹெட்செட் போன்ற XR உடன் நுகர்வோர் தயாரிப்புகளும் உள்ளன.

AR, VR மற்றும் MR ஆகிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் ஒரு பொருளை உண்மையாக முற்றிலும் புதிய மெய்நிகர் வடிவில் பார்க்க முடியும். தற்போது ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR), விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகியவை மூலம் வீடியோ கேம் போன்றவை விளையாடப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் விர்ச்சுவல் கருவியை கண்ணில் தற்போது அணிந்து விர்ச்சுவல் மூலம் தியேட்டருக்கு செல்லாமலேயே அதே சூழலில் நம்மால் படம் பார்க்கவும் முடியும்.

சென்னை ஐஐடி கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற நிபுணர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி ஆகியவற்றை ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து, மக்கள் நடந்து செல்லும் போது கண்ணில் அணியும் கண்ணாடி மூலம் பார்க்கவும், அதனை குறைந்த விலையில் கிடைக்க செய்வதற்கான தொழில்நுட்ப சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான ஆய்வு குறித்தும், இந்தியாவில் உருவாக்குவோம் திட்டத்தின் கீழ் அதற்கான தயாரிப்புகளை கொண்டு வரும் வகையில் சென்னை ஐஐடியில் தொழில் முனைவோர், ஆராய்ச்சியாளர்கள் கலந்து கொண்ட கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

சென்னை ஐஐடியின் XTIC (Experimental Technology Innovation centre) சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இந்த கருத்தரங்கில் மெட்டா, சாம்சங், குவால்கம் உள்ளிட்ட முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டன. இந்த கருத்தரங்கில் சென்னை ஐஐடியின் பேராசிரியர் மணிவண்ணன் பேசுகையில், நாம் தற்போது ஸ்மார்ட் போன்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

ஆனால் எதிர்காலத்தில் ஸ்மார்ட் போன்களின் பயன்பாடு XR தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஹெட் செட் ஆக இருக்கும். திரையரங்குகளுக்கு சென்று படம் பார்ப்பது எதிர்காலத்தில் குறைய தொடங்கும். XR தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கருவியை பயன்படுத்தி திரையரங்கில் காண்பது போலவே துல்லியமாக நம்மால் படம் பார்க்க முடியும்.

உலகளாவிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் XR தொழில்நுட்பம் மிகவும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. வளர்ந்த நாடுகளில் XR தொழில்நுட்ப கருவிகளை பயன்படுத்துவது அவர்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும். மெட்டா, ஆப்பிள் போன்ற நிறுவனங்களின் ஹெட்செட் எக்ஸ் ஆர் கருவிகள் விலை உயர்ந்ததாக உள்ளது.

இந்தியாவைப் பொறுத்த வரைக்கும் சாமானிய மக்களும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறைந்த விலையில் சிறந்த தரத்துடன் XR கருவிகளை மக்களிடம் சேர்ப்பதுதான் தங்களுடைய நோக்கம். மேலும் வருங்காலங்களில் கருவியின் எடையை குறைத்து மூக்கு கண்ணாடியின் மூலமாகவும் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி பார்க்க முடியும். அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.

சென்னை ஐஐடியில் இன்ஜினியரிங் டிசைன் பேராசிரியர் பழனியப்பன் கூறும்போது, விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சாதாரண மக்களும் ஒரு பொருளை 3டி முறையில் பார்க்க முடியும். அதன் பின்னர் அவர்கள் நேரில் சென்று அந்த பொருளை பார்த்துக் கொள்ளலாம். அதன் விலை தற்பொழுது அதிகமாக உள்ளது. அதனை குறைக்கவும், எளிதில் நடந்து செல்லும் போதும், பிற பணிகளை செய்யும் போதும் கண்ணில் அணிந்துக் கொண்டு விர்ச்சுவல் வடிவில் சாமானிய மக்களும் பார்க்கும் வகையிலும், குறைந்த விலையில் தயாரிக்கும் வகையில் ஆராய்ச்சிகள் சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஆற்றல் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் பிரேமானந்த் கூறும்போது, தற்போது உள்ள ஏஐ, எம்எல் தொழில்நுட்பம் பின்னால் இருந்து இயங்கும் வகையில் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி தொழில்நுட்பம் கொண்டுவரப்படும். இதன் மூலம் நாம் விரும்பியதை விர்ச்சுவல் மூலம் உண்மையாக பார்க்க முடியும். எங்கு சென்றாலும் எடுத்துக் கொண்டு செல்லும் வகையில் கண்ணாடி வடிவிலும், அதனை இயக்குவதற்கான செயலிகளையும் மேம்படுத்தி வருகிறோம்” என தெரிவித்தார்.

