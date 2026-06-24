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பட்ஜெட் விலையில் மெட்டாவின் புதிய ஏஐ கண்ணாடி; இந்தியாவில் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறதா?

மெட்டா அட்வென்சர் (Meta Adventurer), மெட்டா ஃப்யூரி (Meta Fury) மற்றும் மெட்டா கிளாஸ்ஸஸ் பை கைலீ (Meta Glasses by Kylie) என்கிற பெயரிலேயே அவை விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

மெட்டாவின் புதிய ஏஐ கண்ணாடி
மெட்டாவின் புதிய ஏஐ கண்ணாடி (Meta)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 9:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: மெட்டா நிறுவனம், எசிலார் லக்ஸோட்டிக்கா உடன் இணைந்து தயாரித்த புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகளை தன்னுடைய சொந்த பிராண்டின்கீழ் விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

மெட்டா (Meta) நிறுவனம், தனது மெட்டா ஸ்மார்ட் கண்ணாடி வரிசையில் புதிய ஏஐ (AI) வசதிக் கொண்ட ஸ்மார்ட் கண்ணாடி மாடல்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. எசிலார் லக்ஸோட்டிக்கா (EssilorLuxottica) எனும் பிராண்டு உடன் இணைந்து இந்த கண்ணாடிகளை அது தயார் செய்துள்ளது. கூட்டணியில் புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், இவற்றை தனது சொந்த பிராண்டின்கீழே மெட்டா விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.

ஆகையால், அதில் ரே பேன் (Ray Ban) அல்லது ஓக்லே (Oakley) மாதிரியான பெயர்கள் இடம் பெறவில்லை. மேலும், புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடி 299 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது. அதாவது, இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 28,256 என்கிற பட்ஜெட் விலையில் அது விற்பனைக்குக் களமிறக்கப்பட்டு உள்ளது.

பல விதமான வண்ணங்கள், லென்ஸ் அமைப்புகள் மற்றும் மூன்று விதமான ஃப்ரேம் ஸ்டைல்களில் அது தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும், வடிவமைப்பிற்கு ஏற்ப புதிய மெட்டா ஏஐ கண்ணாடிகளுக்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு உள்ளது.

மெட்டா ஏஐ கண்ணாடிக்கு சார்ஜேற்றம் செய்யப்படும் படம்
மெட்டா ஏஐ கண்ணாடிக்கு சார்ஜேற்றம் செய்யப்படும் படம் (Meta)

மெட்டா அட்வென்சர் (Meta Adventurer), மெட்டா ஃப்யூரி (Meta Fury) மற்றும் மெட்டா கிளாஸ்ஸஸ் பை கைலீ (Meta Glasses by Kylie) என்கிற பெயரிலேயே அவை விற்பனைக்கு கிடைக்கின்றன. இதில், மெட்டா அட்வென்சர் என்பது செவ்வகம் வடிவம் கொண்டதாகவும், மெட்டா ஃப்யூரி ஆனது தடிமனான சதுர வடிவிலான ஃப்ரேமைக் கொண்டதாகவும், மெட்டா கிளாஸ்ஸஸ் பை கைலீ ஆனது மெல்லிய நீள்வட்டச் சட்டத்தைக் கொண்ட கண்ணாடியாகவும் தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

அனைத்து தரப்பு இளைஞர்களையும் கவரும் நோக்கில் இதுபோன்று வெவ்வேறு விதமான லுக்கில் மெட்டா தனது புதிய ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகளை தயார் செய்துள்ளது. இந்த கண்ணாடியில் திரை வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும், ஸ்பீக்கர் மற்றும் கேமிரா போன்ற தொழில்நுட்ப வசதிகளை மெட்டா வழங்கி உள்ளது. ஆகையால், செல்போனில் வரும் அழைப்புக்கு இதன் மூலம் பதில் அளிக்க முடியும். இதற்காக பிரத்யேக பொத்தான் கண்ணாடி ஃப்ரேமின் மேற்பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

மெட்டா ஃப்யூரி மாடலின் படம்
மெட்டா ஃப்யூரி மாடலின் படம் (Meta)

இதேபோல், மியூசிக்கை கூட இதில் கேட்டு அனுபவிக்க முடியும். மேலும், இந்த கண்ணாடியில் அதிகம் தரம்மிக்க மைக் பொருத்தப்பட்டு இருப்பதாக மெட்டா தெரிவித்து உள்ளது. அது தேவையற்ற இரைச்சல்களைத் தடுத்து சிறந்த உரையாடல் அனுபவத்தை வழங்குமாம். தொடர்ந்து, மற்ற ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகளைப் போலவே இதிலும் போட்டோ மற்றும் வீடியோக்களை எடுக்க ஏதுவாக கேமிரா வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இவற்றுடன், 8 மணி நேரம் நீடித்து உழைக்கும் பேட்டரியை இந்த கண்ணாடியில் மெட்டா வழங்கியுள்ளது.

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சமீபத்தில் ஸ்நேப் நிறுவனம் விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்த ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகளுக்கு போட்டியாகவே மெட்டா தன்னுடைய இந்த புதிய தயாரிப்பை உலக சந்தையில் விற்பனைக்குக் களமிறக்கி உள்ளது. குறிப்பாக, தன்னுடைய மற்ற தயாரிப்புகளைக் காட்டிலும் சற்றே குறைவான விலையில் இதனைக் களமிறக்கியுள்ளது.

மெட்டாவின் புதிய ஏஐ கண்ணாடி
மெட்டாவின் புதிய ஏஐ கண்ணாடி (Meta)

ஆகையால், அதிகப்படியான வாடிக்கையாளர்களை இது கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆனால், இந்தியாவில் இந்த கண்ணாடிகள் இன்னும் விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படவில்லை. தற்போது முதற்கட்டமாக அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, ஃபிரான்ஸ், இத்தாலி உள்ளிட்ட சில நாடுகளில் நாடுகளில் மட்டுமே விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது. விரைவில் இந்தியாவிலும் அது விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

TAGGED:

META
SMART GLASSES
META KYLIE GLASSES
மெட்டா ஸ்மார்ட் கண்ணாடி
META LAUNCHES SMART GLASSES

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