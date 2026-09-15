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குழந்தைகள் தொடர்பான CSEAM உள்ளடக்கங்கள்: மத்திய அரசின் நெருக்கடிக்கு பணிந்தது மெட்டா

ஏற்கனவே, CSEAM நடவடிக்கைகளை தடுக்கும் விதமாக, இந்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்து நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 11:47 AM IST

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டெல்லி: ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களில் வரும் குழந்தைகள் தொடர்பான CSEAM பாலியல் உள்ளடங்கள் குறித்து அரசுக்கு முறையான தகவல் அளிக்கப்படும் என்று மெட்டா உறுதி அளித்துள்ளது.

முன்னணி டெக் நிறுவனமாக இருக்கும் மெட்டாவின் கீழ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்ஆப் போன்ற தளங்கள் இயங்குகின்றன. தற்போது, குழந்தைகளுக்கு எதிரான கருவிகளாக இவை மாறி வருகிறது. 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகள் தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகள் பாலியல் ரீதியிலும், ஆபாசமாக சித்தரித்தும் சமூக வலைத்தள விளம்பரங்களில் வெகுவாகப் பகிரப்பட்டு வருதே இதற்கு காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இது போன்ற நடவடிக்கைகளை உச்ச நீதிமன்றம் CSEAM என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்நிலையில், இந்தியாவில் CSEAM தொடர்பான சந்தேகத்திற்குரிய உள்ளடக்கங்கள் குறித்த தகவல்களை, நேரடியாக அரசுடன் பகிர மெட்டா நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

ஏற்கனவே, CSEAM நடவடிக்கைகளை தடுக்கும் விதமாக, இந்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்து நோட்டீஸ் அனுப்பியது. அதில், CSEAM தொடர்பான அனைத்துப் பக்கங்கள், விளம்பரங்கள் மற்றும் தேடல்களைத் தூண்டும் அல்காரிதம்களை உடனடியாக முடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும், இத்தகைய விளம்பரங்கள் எவ்வாறு அல்காரிதம் மூலம் பயனர்களுக்குக் காட்டப்பட்டன என்பதற்கான விரிவான விளக்கத்தையும் 7 நாட்களுக்குள் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த உத்தரவுகளை பின்பற்றாவிட்டால் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் (IT Act) பிரிவு 79-ன் கீழ் டெக் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் சட்டப் பாதுகாப்பு உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என்று அரசு திட்டவட்டமாக எச்சரித்தது.

அரசின் இந்த அறிவுறுத்தலுக்கு வலுவூட்டும் விதமாக, பிபிசி செய்தி வெளியிட்ட புலனாய்வு அறிக்கையை மேற்கோள்காட்டி, CSEAM தொடர்பாக தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (NCPCR) தானாக முன்வந்து மெட்டா மீது வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்தது. இவ்வழக்கில் மெட்டா நிறுவனத்தின் மூத்த இந்தியப் பொறுப்பாளர்கள் செப்டம்பர் 9, 2026 அன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர்.

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இதனைத் தொடர்ந்து, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் உள்ள குற்றங்கள் குறித்து ‘புகாரளிக்கும் கட்டாய நடைமுறையை’ மெட்டா நிறுவனம் சரியாக பின்பற்றியதா என்பதை விசாரிக்க டெல்லி சைபர் காவல்துறைக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் (NHRC) உத்தரவிட்டது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்துத் தெரிந்தும், புகாரளிக்காமல் இருப்பது போக்சோ சட்டத்தின்படி மிகப்பெரும் குற்றமாகும்.

இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின்படி, அல்காரிதம்கள் மூலம் தானியங்கி முறையில் CSEAM தரவுகளை கண்டறிந்து நீக்குவதும், அரசிடமிருந்து உத்தரவு வந்தால் உடனே செயல்படுவதும் டெக் நிறுவனங்களின் சட்டப்பூர்வ கடமையாகும்.

இதுவரை மெட்டா நிறுவனம் இந்தியாவில் நடக்கும் இத்தகைய குற்றங்கள் குறித்து அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த NCMEC என்ற அமைப்பிற்கு மட்டுமே புகாரளித்து வந்தது. அங்கிருந்து இந்திய சைபர் கிரைம் பாதுகாப்புத் துறைக்கு தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் தற்போதைய இந்திய அரசின் கடுமையான சட்ட அழுத்தத்தைத் தொடர்ந்து, நேரடியாக இந்திய காவல் மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகளிடம் தரவுகளைப் பகிர்ந்து CSEAM தொடர்பான வழக்குகளை பதிவுசெய்ய சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

META CHILD SAFETY RELATED MATTERS
META CHILD SEXUAL ABUSE
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