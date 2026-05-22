முடிஞ்சா இந்த மாசமே வாங்கிருங்க; மாருதி கார்களின் விலை உயர போகுது - எவ்வளவு தெரியுமா?
சுமார் ரூ.30 ஆயிரம் வரை மாருதி சுஸுகி கார்களின் விலை உயர இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : May 22, 2026 at 5:55 PM IST
புது டெல்லி: மாருதி சுஸுகி நிறுவனத்தின் அனைத்து கார் மாடல்களின் விலையும் வருகின்ற ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் உயர உள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி மற்றும் மிகப் பெரிய கார் உற்பத்தி நிறுவனமாக மாருதி சுஸுகி விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிறுவனம், விரைவில் அதன் தயாரிப்புகளின் விலையை உயர்த்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. வருகின்ற ஜூன் 1, 2026 முதல் அந்நிறுவனத்தின் புதிய கார் மாடல்கள் அனைத்தின் விலையும் உயர உள்ளது.
இப்போது வெளியாகி இருக்கும் தகவல்களின்படி, சுமார் ரூ.30 ஆயிரம் வரை மாருதி சுஸுகி கார்களின் விலை உயர இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வானது நிறுவனத்தின் கார் மாடல்களைப் பொருத்தும், வேரியண்டுகளைப் பொருத்தும் மாறுபடும்.
புதிய வாகன தயாரிப்பில் ஏற்பட்டிருக்கும் அதிக செலவு சுமையைச் சமாளிக்கும் பொருட்டும், பண வீக்கம் காரணமாகவும் இந்த விலை உயர்வைச் செய்ய இருப்பதாக மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. கார் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் இந்த நடவடிக்கை அதன் வாடிக்கையாளர்களை பெருத்த சோகத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இந்தியர்களின் மிகவும் பிடித்தமான கார் பிராண்டுகளில் ஒன்றாக மாருதி சுஸுகி உள்ளது. அந்நிறுவனம் 'அரேனா' மற்றும் 'நெக்ஸா' ஆகிய இரு பிராண்டுகளின்கீழ் இந்தியாவில் கார்களை விற்பனைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில், 'அரேனா' பிராண்டின்கீழ் எஸ்-பிரஸ்ஸோ, ஆல்டோ கே10, செலிரியோ, வேகன்ஆர், ஈகோ, ஸ்விஃப்ட், டிசையர், பிரெஸ்ஸா, எர்டிகா, விக்டோரிஸ் ஆகிய கார் மாடல்களையும், 'நெக்ஸா' பிராண்டின்கீழ் இ-விட்டாரா, இன்விக்டோ, ஜிம்னி, எக்ஸ்எல்6, கிராண்ட் விட்டாரா, ஃப்ரான்க்ஸ், பலினோ, இக்னிஸ் ஆகிய கார் மாடல்களையும் விற்பனைக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது.
இந்த கார் மாடல்களின் விலையே வருகின்ற ஜூன் 1 ஆம் தேதி முதல் உயர உள்ளன. 2026 ஜனவரியில் மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் அதன் கார் மாடல்களின் விலையை உயர்த்த திட்டமிட்டு இருந்தது. ஆனால், அப்போது சிறிய ரக கார் மாடல்களின் விற்பனை மிகப் பெரிய வளர்ச்சி பாதையில் இருந்தது.
ஆகையால், விலை உயர்வு எண்ணத்தை மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் செயல்படுத்தவில்லை. மேலும், முதல் முறையாக கார் வாங்குவோரைக் கவனத்தில் கொண்டும் விலை உயர்வை செய்ய வேண்டாம் என நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகரியான பார்தோ பானர்ஜி கூறியிருந்தார்.
இந்த நிலையிலேயே கடுமையான பண வீக்கம் மற்றும் புதிய வாகன கட்டுமான செலவு அதிகரித்திருப்பதைக் காரணம்காட்டி ரூ.30 ஆயிரம் வரை புதிய கார்களின் விலையை உயர்த்த மாருதி சுஸுகி திட்டமிட்டுள்ளது.
மாருதி சுஸுகியைப் போலவே ஹூண்டாய், பிஒய்டி ஆகிய நிறுவனங்களும் கார் விலையை அடுத்த மாதம் உயர்த்த உள்ளன. அதேநேரத்தில், எம்ஜி மோட்டார் மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் சென்ற ஏப்ரல் மாதமே கார்களின் விலையை உயர்த்திவிட்டன என்பது கவனிக்கத்தக்கது.