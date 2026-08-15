கார் பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்; மஹிந்திராவின் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் அறிமுகம்
வழக்கமான பிக்-அப் டிரக்குகளைக் காட்டிலும் சற்றே முரட்டுத் தனமான தோற்றத்தில் இருக்கும் வகையில் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் பிக்-அப் டிரக்கை மஹிந்திரா நிறுவனம் வடிவமைத்திருக்கின்றது.
Published : August 15, 2026 at 8:50 PM IST
ஹைதராபாத்: மஹிந்திரா நிறுவனம் அதன் உற்பத்திக்கு தயாராக உள்ள ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் கார் மாடலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு செய்துள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றான மஹிந்திரா (Mahindra), உற்பத்திக்கு தயாராக இருக்கும் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் (Scorpio Lifestyler) கார் மாடலை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு செய்துள்ளது. இது ஓர் பிக்-அப் டிரக் வகை வாகனம் ஆகும். இந்தியாவில் இந்த கார் வருகின்ற 2027 ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் விற்பனைக்கு வரும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் புகழ்பெற்ற கார் மாடலான ஸ்கார்பியோ என் (Scorpio N) மாடலை தழுவியே இந்த பிக்-அப் டிரக்கை மஹிந்திரா தயார் செய்துள்ளது. முதன் முதலில் 2023 தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றின் போது கான்செப்ட் (முன் மாதிரி) மாடலாக இதனை அந்நிறுவனம் அறிமுகம் செய்திருந்தது. இதை அடுத்து, உற்பத்திக்கு ஏற்ற வாகனமாக அதனை வடிவமைத்து தற்போது வெளியீடு செய்திருக்கின்றது.
உலக அளவில் பிக்-அப் டிரக் வகை வாகனங்களுக்கான சந்தை சற்றே அதிகரித்துக் காணப்படும் சூழலில், அந்த சந்தையின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் கார் மாடலை மஹிந்திரா தயார் செய்திருக்கிறது. உலக சந்தையில் மஹிந்திரா லைஃப்ஸ்டைலர் என்கிற பெயரிலும், உள்நாட்டில் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்லைடர் என்கிற பெயரிலும் இது விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Meet the Mahindra Scorpio Lifestyler.— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 14, 2026
Inspired by freedom and exploration, this pick up from the house of Mahindra is designed for those who are constantly drawn to the outdoors and new vistas.
Priced under ₹19.79 Lakh*. Launches in April 2027.#ScorpioLifestyler… pic.twitter.com/iqu6ZeWPCN
மேலும், வழக்கமான பிக்-அப் டிரக்குகளைக் காட்டிலும் சற்றே முரட்டுத் தனமான தோற்றத்தில் இருக்கும் வகையில் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் பிக்-அப் டிரக்கை மஹிந்திரா நிறுவனம் வடிவமைத்திருக்கின்றது. இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் நோக்கில் இத்தகைய வடிவமைப்பை அதற்கு மஹிந்திரா வழங்கியுள்ளது.
மும்பையில் உள்ள டிசைன் ஸ்டுடியோவில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த கார், சென்னையில் உள்ள மஹிந்திரா ரிசர்ச் வாலி (Mahindra Research Valley)-யில் வைத்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அத்துடன், இந்த காரை உலகளாவிய பாதுகாப்பு தர நிலைகளைக்கு ஏற்ப தயார் செய்திருப்பதாகவும் மஹிந்திரா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Created for those who seek a harmonious blend of work and leisure. Meet the Scorpio Lifestyler in Artemis Grey Colour.#ScorpioLifestyler #MahindraAuto #MahindraGlobalPikUp #GlobalPikUp #BuiltForABiggerWorld pic.twitter.com/bo0FXU1RW9— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 14, 2026
இதேபோல், மஹிந்திரா தார் (Thar) காரைப் போலவே இதனையும் தினசரி பயன்பாட்டுக்கு உகந்த வாகனமாக தயார் செய்திருப்பதாகவும் மஹிந்திரா கூறியுள்ளது. ஆகையால், இந்த பிக்-அப் டிரக் வழக்கமான பிக்-அப் டிரக்கைப் போல வெறும் சரக்கு ஏற்றிச் செல்லும் வாகனமாக மட்டும் இல்லாமல் அதிக சௌகரியமான டிராவல் அனுபவத்தையும், அதிக நவீன வசதிகளைத் தாங்கிய வாகனமாகவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Off the map and exploring the impossible. The Scorpio Lifestyler in Sahara Beige Colour.#ScorpioLifestyler #MahindraAuto #MahindraGlobalPikUp #GlobalPikUp #BuiltForABiggerWorld pic.twitter.com/9c1VURi3NP— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 14, 2026
இன்றைய காட்சிப்படுத்தலின்போது மொத்தமாக மூன்று எடிசனாக ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலரை மஹிந்திரா காட்சியப்படுத்தியது. வாலி எடிசன் (Valley Edition), ரீஃப் எடிசன் (Reef Edition) மற்றும் டிரையல் எடிசன் (Trail Edition) ஆகியவையே அவை ஆகும்.
Inspired by the rich, layers hues of India's expansive coffee estates, the Scorpio Lifestyler in Artemis Grey colour is more than just a dash of style. #ScorpioLifestyler #MahindraAuto #MahindraGlobalPikUp #GlobalPikUp #BuiltForABiggerWorld pic.twitter.com/XoKCcmXXBj— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 14, 2026
இதில் வாலி எடிசன் வேலையையும், வசதியையும் சமமாக இருக்க வேண்டும் விரும்புகிறவர்கள் ஏற்ற வெர்ஷனாகவும், ரீஃப் எடிசன் வெளியூர் மற்றும் அதிகம் பயணங்களை நேசிப்பவர்களின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வெர்ஷனாகவும், டிரையல் எடிசன் அட்வென்சர் பயண விரும்பிகளிக்கு ஏற்ற வெர்ஷனாகவும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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விற்பனைக்கு வரும்போது இந்த மூன்று வெர்ஷனில்தான் ஸ்கார்பியோ லைஃப்ஸ்டைலர் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலும், இப்போது கிடைத்திருக்கும் தகவலின்படி ரூ. 19.79 லட்சம் என்கிற எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் அது விற்பனைக்கு வரும் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
Here's the Scorpio Lifestyler in Aqua Reef colour - capturing the ever-changing shades of the ocean. #ScorpioLifestyler #MahindraAuto #MahindraGlobalPikUp #GlobalPikUp #BuiltForABiggerWorld pic.twitter.com/vmky48mHRO— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 14, 2026
மஹிந்திராவின் இந்த புதிய தயாரிப்பு விற்பனைக்கு வரும்பட்சத்தில் ஏற்கனவே இந்தியாவின் பிக்-அப் டிரக் பிரிவில் விற்பனையில் இருக்கும் இசுஸூ டி-மேக்ஸ் வி-கிராஸ் (Isuzu D-Max V-Cross) மற்றும் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ் (Toyota Hilux) ஆகிய கார் மாடல்களுக்கு போட்டியாக அமையும்.