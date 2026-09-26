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அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.1000 கோடி நிதி - சென்னை ஐஐடி இலக்கு

ஆழ் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முதலீடுகள் கிடைப்பது சிரமமான விஷயம். ஏனெனில், முதலீட்டாளர்கள் தாங்கள் முதலீடு செய்த பணத்துக்கு உடனடியாக லாபத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள்.

பெங்களூரில் நடைபெற்ற சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மெட்ராஸ் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உள்ளிட்டோர்
பெங்களூரில் நடைபெற்ற சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மெட்ராஸ் ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உள்ளிட்டோர் (Madras IIt)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 9:44 PM IST

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சென்னை/பெங்களூரு: தனது சூழலில் வளர்ந்து வரும் ஆழ் நுட்ப (அறிவியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான) ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு நீண்ட கால மூலதனத்தை உறுதி செய்வதற்காக ரூ.600 கோடி ரூ.1,000 வரையில் நிதி திரட்ட சென்னை ஐஐடி இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

இதற்காக சென்னை ஐஐடி தனது ஆழ்நுட்பத் தொழில்முனைவு மூலதன நிதியத்தில் இருந்து முதல்கட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டையும் அறிவித்துள்ளது.

ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, ஸ்டான்ட்ர்ட் (Standard) ஸ்டார்ப் அப் நிறுவனங்கள். மற்றொன்று, ஆழ் தொழில்நுட்ப (Deep Tech) ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள். இதில் இரண்டாவதான ஆழ் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்தான் அறிவியல் ரீதியான ஆராய்ச்சி தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, அதன் தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்வதுதான் ஆழ் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள். உதாரணத்திற்கு, செமிகண்டக்டர் சிப் தயாரிப்பது, ஸ்பேஸ் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம், ரோபோடிக்ஸ் போன்றவற்றை சார்ந்தது.

இதுபோன்ற ஆழ் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு முதலீடுகள் கிடைப்பது சிரமமான விஷயம். ஏனெனில், முதலீட்டாளர்கள் தாங்கள் முதலீடு செய்த பணத்துக்கு உடனடியாக லாபத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால், ஆழ் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ஆராய்ச்சி செய்ய சில வருடங்கள் தேவை.

இதனைக் கருத்தில்கொண்டுதான், தனது சூழலில் வளர்ந்து வரும் ஆழ் தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு நிதி திரட்டும் முயற்சியில் சென்னை ஐஐடி இறங்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையில் சென்னை ஐஐடியுடன் 'யுனிகார்ன் இந்தியா வென்ச்சர்ஸ்' நிறுவனமும் (Unicorn Indian Ventures) இணைந்துள்ளது.

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இந்தியாவின் ஆழ்நுட்பக் கண்டுபிடிப்பு, தொழில்முனைவு சூழலை வலுப்படுத்த இக்கல்வி நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

துறைசார்ந்த நிபுணத்துவம், தொழில்நுட்ப வழிகாட்டல், கல்வி நிறுவனங்களை அணுகுதல் போன்றவை கிடைப்பதுடன், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கத் தேவையான நீண்டகால மூலதனம் கிடைக்கச் செய்யவும், இந்தியாவின் ஆழ்தொழில்நுட்பச் சூழலில் நிலவும் முக்கிய இடைவெளியை பூர்த்தி செய்யவும் இந்த நிதி உதவிகரமாக இருக்கும்.

ஆழ்தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு நீண்டகால மூலதனத்தை வழங்குவதற்காக ரூ.600 கோடி முதல் ரூ.1,000 கோடி வரை நிதி திரட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இன்று (26 செப்டம்பர் 2026) பெங்களூருவில் நடைபெற்ற ஐஐடி மெட்ராஸ் முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தின் வருடாந்திர மாநாடான 'சங்கம் 2026' நிகழ்ச்சியின் போது, நிதி உதவி பெறத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் பட்டியலை சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி அறிவித்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் பேராசிரியர் காமகோடி பேசுகையில், "நம்பிக்கையூட்டும் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் தங்களின் சிக்கலான காலகட்டங்களைக் கடந்து, 'யுனிகார்ன்' நிறுவனங்களாக உயர்வதற்கு உதவிடும் வகையில் ஐஐடி மெட்ராஸ்- யுனிகார்ன் இந்தியா இணைந்து மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிதான் இந்த முதலீட்டு நிதியாகும்" எனக் குறிப்பிட்டார்.

ஐஐடி மெட்ராஸ் சூழலில் இருந்து உருவாகும் அல்லது அதன் ஆதரவைப் பெறக்கூடிய ஆழ்தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு நீண்டகால மூலதனம், தொழில்நுட்ப அனுபவம் மற்றும் வழிகாட்டுதலை வழங்கும் வகையில் இந்த நிதி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் மாணவர்கள் இந்த முயற்சியில் மிகப்பெரிய ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்; அவர்களின் முதலீடு மட்டுமே ரூ.150 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது" என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் ஐஐடி மெட்ராஸ் டீன் (முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் தொடர்புகள்)அஸ்வின் மகாலிங்கம் பேசும் போது, “முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் தாய் நிறுவனம் என்ற முறையில், நமது வெற்றிப்பாதை ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்துள்ளன.

ஆழ்தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான 'நீண்டகால மூலதனம்' என்ற தேவைக்கு இந்த நிதி முக்கியப் பங்காற்றும். இத்தகைய தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பும் கூட்டாண்மையும்தான் இந்தியாவின் கண்டுபிடிப்பு சூழலை வலுப்படுத்தி, நம்மை தயாரிப்பு தேசமாக மாற்றும் பயணத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்" என்றார்.

TAGGED:

DEEP TECH START UPS
மெட்ராஸ் ஐஐடி
ஆழ் நுட்ப ஸ்டார்ட் அப்
நிதி
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