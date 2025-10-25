சாமானியர்களுக்கும் கணினியை சாத்தியமாக்கிய விண்டோஸ் XP - பச்சைப் புல்வெளியும், நீல வானமும் நினைவிருக்கிறதா?
முதலில் பலர் விண்டோஸ் XP-யை ‘கார்ட்டூன்’ என்று கேலி செய்தாலும், வெகு விரைவில் அவர்களுக்கே அது இன்றியமையாததாக மாறியது.
Published : October 25, 2025 at 5:56 AM IST
ஹைதராபாத்: ஒரு தலைமுறை மக்களின் கணினி கனவை நனவாக்கிய, உலகின் ஒரே இயங்குதளமாக விண்டோஸ் XP விளங்கியது. தற்போது அது சேவையில் இல்லை என்றாலும், இன்னும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடத்தை பிடித்துள்ள காரணம் என்ன என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
25 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டது. ஆனால் இன்றும் புதுமை மாறாமல் நம் நினைவுகளுடன் கலந்திருக்கிறது விண்டோஸ் XP. அக்டோபர் 25, 2001 அன்று, கணினி உலகை மாற்றியமைக்கும் திறனுடன் விண்டோஸ் XP இயங்குதளத்தை, பில் கேட்ஸ் தலைமையிலான மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் வெளியிட்டது. கோடிக்கணக்கிலான மக்களுக்கும் இதுவே முதல் கணினி அனுபவமாக அமைந்தது.
விண்டோஸ் XP இயங்குதளத்தின் ‘ப்ளிஸ்’ (Bliss) வால்பேப்பரில் காணப்பட்ட நீல வானமும், பசுமை படர்ந்த மலையும், இன்றளவு நினைத்தாலும் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும், பச்சை நிற ஸ்டார்ட் பொத்தான், விண்டோஸ் XP கணினியை ஆன் செய்யும் போது பழக்கமான ஒலி ஆகியவை அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக மாறிய காலமது.
இன்றும் கூட, அந்த ஒலியை எங்காவது கேட்டால் ஒரு உணர்ச்சிப் பூர்வமான நம்பிக்கை துளிர் விடுகிறது. வெறும் ஒரு ஒலியால் இப்படி சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தி விட முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா?
புதிய தொடக்கம்
விண்டோஸ் XP வரவுக்கு முன்னதாக, கணினிகளை பயன்படுத்த மக்கள் பல சிரமங்களை சந்தித்து வந்தனர். முக்கியமாக, தொழில்நுட்ப அறிவு இல்லாதவர்கள் கணினி பக்கம் திரும்புவது அரிதாக இருந்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம், XP-க்கு முன்னால் இருந்த எம்எஸ்-டாஸ், விண்டோஸ் 3.1, விண்டோஸ் 95 மற்றும் விண்டோஸ் 98 இயங்குதளங்கள் தான்.
இவை அந்த காலகட்டத்தில் மிகவும் முக்கிய இயங்குதளங்களாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், இவற்றில் பெரிய பிரச்சினைகள் இருந்தன. எம்எஸ்-டாஸ் இயங்குதளத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், அதற்கு கோடிங் எனும் குறியீட்டு மொழி அறிந்திருக்க வேண்டும்.
அதாவது, ஒரு மென்பொருளை உருவாக்கும் போது பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டு மொழியைப் போன்று, சில குறியீட்டு முறைகளை நாம் படித்து வைத்திருக்க வேண்டும். அப்படி தெரிந்தால் மட்டுமே, எம்எஸ்-டாஸ் கணினிகளை அணுக முடியும். அந்த குறியீடுகளை உள்ளிடும் போது, ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால், கணினி செயல்படாது; அதை பயன்படுத்தவும் முடியாது.
இந்த சிரமங்களை களைய விண்டோஸ் 3.1, அதற்கு அடுத்தபடியாக 95, 98 போன்ற பதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. முதன்முறையாக விண்டோஸ் 95 இயங்குதளத்தில் ஸ்டார்ட் பொத்தான், டாஸ்க் பார், மவுஸ் கர்சர் போன்றவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இது கணினி பயனர்கள் மேற்கொள்ளும் வேலைகளை சுலபமாக்கியது. குறியீட்டு மொழி தெரியாதவர்கள் கூட கணினியை எளிதாகப் பயன்படுத்தலாம் என்ற சூழல் உருவானது.
XP-க்கு முன் சந்தித்த பிரச்சினைகள்
ஆனால், இதிலும் ஒரு முக்கிய பிரச்சினை இருந்தது. ஆம். மேற்கூறப்பட்ட புதிய பதிப்புகளும் எம்எஸ்-டாஸ் பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இயங்குதளங்கள் ஆகும். இதனால், அவை எளிதில் நம் வேலைக்கு தடங்கலை ஏற்படுத்தும் சூழல் இருந்தது.
எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு பிரிண்டரில் பிரதியை அச்சிட கணினி மூலம் ஆணை பிறப்பிக்கும் போது, அதற்கிடையில் ஏதேனும் பிரச்சினை ஏற்பட்டு, அச்சிடும் செயல்முறை நிறுத்தப்பட்டால், நாம் கணினியை ரீஸ்டார்ட் செய்து மீண்டும் பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டது.
பல வேலைகளுக்கும் தடங்கலாக இருந்த இந்த பிரச்சினைகளைக் களைந்து, எளியோர்களின் ராஜாவாக நிலை கொண்டது தான் விண்டோஸ் XP. எம்எஸ்-டாஸுக்கு விடை கொடுத்து விட்டு, அதிதிறன் கொண்ட விண்டோஸ் என்.டி கெர்னல் (Windows NT Kernel) எனும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் XP உருவாக்கப்பட்டதால், பயனர்களுக்கு தடைகள் இன்றி மேம்பட்ட பாதுகாப்பும், சீரான கணினிப் பயன்பாடும் சாத்தியமானது.
பெரும் நிறுவனங்கள், தங்கள் வணிக பயன்பாட்டுக்காக மட்டுமே கணினி சேவையை பயன்படுத்தி வந்த நிலை மாறி, பெரும்பாலான இல்லங்களில் விண்டோஸ் XP நிறுவப்பட்ட கணினிகள் ஆக்கிரமிக்க தொடங்கின. மின்னஞ்சல் தொடர்பு, குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது, வீடியோ கேம் விளையாடுவது, சிடி-க்கள் போட்டு படம் பார்ப்பது என அனைத்து சேவைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வழங்கிய XP கணினிகள் இல்லங்களின் அங்கமாகின.
விண்டோஸ் XP-யின் எளிமை
விண்டோஸ் XP இயங்குதளம், சந்தையில் கால்பதித்த போது, அதன் வடிவம் முதல் அதில் நிறுவப்பட்டிருந்த அனைத்துமே புதுமையாக இருந்தன. அதன் வடிவமைப்பு புத்துயிர் அளிக்கும் வண்ணங்களுடன், மக்கள் எளிமையாக பயன்படுத்தும் வகையில் இருந்தது. XP-இன் ‘லூனா’ தீம், நீல நிற விண்டோஸ் லோகோ, பச்சை நிற ஸ்டார்ட் பொத்தான், தீட்டப்பட்ட வட்ட வடிவம் கொண்ட விளிம்புகள் போன்ற புதுமைகளைக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் உயிரோட்டம் கொண்டவையாக காட்டின.
முதலில் பலர் இதை ‘கார்ட்டூன்’ என்று கேலி செய்தாலும், விரைவில் அவர்களுக்கே அது இன்றியமையாததாக மாறியது. சிறு குறு, நடுத்தரம், செல்வந்தர்கள் என அனைவரும் இதை விரும்பினர். அன்றைய கணினி செயல்பாடுகளின் அத்தியாவசியத் தேவையாகவே விண்டோஸ் XP மாறியது.
விண்டோஸ் XP இயங்குதளத்தின் முகப்புப் பக்கத்தில், நீல நிற வானத்தின் கீழே பச்சை போர்த்திய புல்வெளி கொண்ட வால்பேப்பர் இருக்கும்; இதை நாம் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். அதுதான் XP பதிப்பிற்காக மைக்ரோசாப்ட் வெளியிட்ட ‘பிளிஸ்’ வால்பேப்பர்.
இந்த முகப்புப் படம் இன்றும் பசுமை நிறைந்த கனவுகளாக பல கணினி பயனர்கள் மனதில் சுழன்று கொண்டுள்ளது. இதுவே, உலகில் மனிதர்கள் அதிகம் முறை பார்த்த புகைப்படமாக இன்றளவும் நிலைத்திருக்கிறது. ஆனால், இது உண்மையாக எடுக்கப்படம் என்பது எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்?
இது புகைப்படக் கலைஞர் சார்லஸ் ஓ’ரியரால், கலிஃபோர்னியாவின் ஒயின் கண்ட்ரி பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் ஆகும். அந்த காலகட்டத்தில் ‘பிளிஸ்’ வால்பேப்பர், தொழில்நுட்பத்தின் நம்பிக்கையான எதிர்காலத்தை பயனர்கள் மனதில் விதைத்தது.
அனைவருக்குமான விண்டோஸ் XP
விண்டோஸ் XP-ன் தனித்துவமே, யார் வேண்டுமானாலும் இதை எளிதில் பழகிவிட முடியும் என்பது தான். முந்தைய பதிப்புகளில் இருந்த பிரச்சினைகள், பெரும்பாலும் இதில் களையப்பட்டன. ஒரு பிரிண்டரை இணைக்கவோ, இணைய சேவைகளை பயன்படுத்தவோ, வீடியோ அழைப்புகளுக்காக கேமராவை இணைக்கவோ XP-இல் எளிமையான வழிகளை கொண்டிருந்தது. இதற்காக நாம் குழப்பமான குறியீட்டு மொழிகளை கற்க வேண்டியதன் அவசியம். அநாவசியமானது!
புதிதாக XP-யைப் பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் வரலாம் என்று நினைத்த மைக்ரோசாப்ட், சந்தேகங்களுக்கான பதிலை இயங்குதளத்திலேயே பதிவு செய்து சேமித்திருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், டையல் அப் மோடம் வாயிலாக இணையத்தை அணுக வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். விண்டோஸ் XP அதை எப்படி நிறுவ வேண்டும் என்ற உதவி பக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். அதன் உதவியுடன் எளிமையாக, நாம் கணினியில் இணைய இணைப்பைக் கொண்டு வர முடியும் என்பது 2001-இல் சிறப்பான காரியம் அல்லவா?
மேலும், விண்டோஸ் XP-இல் தான் புதிதாக பயனர் கணக்குகள் சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதன் வாயிலாக, ஒரு வீட்டில் இருக்கும் நபர்கள் தங்களுக்கென தனித்தனி பயனர் கணக்குகளை நிறுவி, அவர்களுக்கென தனியாக கோப்புகள், புகைப்படங்களை சேமித்து கொள்ள முடியும்.
‘செட்டிங்ஸ்’ பக்கமும் ஐகான்களுடன் எளிமையாக்கப்பட்டிருந்தது. எளிதாக செட்டிங்ஸுகளை மாற்ற, தேவையான உலாவியும் அதில் இணைக்கப்பட்டது. கூடுதலாக, புதிய பயனர்களுக்கான வழிகாட்டுதலும் இந்த பக்கத்தில் ‘வெல்கம் டூர்’ என்ற சேவையின் வாயிலாக வழங்கப்பட்டது.
உலகத்துடன் பின்னப்பட்ட இணைப்பு
நாம் கடந்து வந்த 90-களில், கணினி சேவைகள் அவ்வளவு எளிதாக இருந்ததில்லை. ஆனால், டிஜிட்டல் யுகம் மாறியதை உணர்ந்த பில் கேட்ஸின் மைக்ரோசாப்ட், XP-இயங்குதளத்தை அனைத்திற்கும் தயாரானதாக கொண்டு வந்தது. டயல் அப் மோடம், வைஃபை இணைப்புகள் எளிமையாக்கப்பட்டிருந்தன.
இயங்குதளத்தில் உடன் அமைந்திருக்கும் இன்டர்னெட் எக்ஸ்புளோரர் 6 (Internet Explorer 6), இன்றைய கூகுள் குரோம் போன்ற அனைத்து பிரவுசர் சேவைகளையும் வழங்கியது. மேலும், மைக்ரோசாப்டின் எம்.எஸ்.என் மெசஞ்சர் (MSN Messenger) உறவினர்கள், நண்பர்களுடன் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி அரட்டையடிக்க உதவியாக இருந்தது.
முக்கியமாக, எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் நம் கணினியை பயன்படுத்தும் அம்சமான ரிமோட் டெஸ்டாப் (Remote Desktop) சேவையும், XP-இல் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இன்று நாம் லாவகமாக பயன்படுத்தும் இந்த சேவை, 2001 காலகட்டதிலே பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே, அனைத்து மக்களும், பெரு நிறுவனங்களும், விண்டோஸ் சார்ந்த கணினிகளை தங்களின் பிரதான டிஜிட்டல் கருவியாகப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர்.
விண்டோஸ் XP, வெறும் வேலைக்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. அதில் சில வேடிக்கையான பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும் நிறைந்திருந்தன. ‘சாலிடர்’ போன்ற சீட்டு விளையாட்டுகளும், அறிவு சார்ந்த மைன்ஸ்வீப்பர் விளையாட்டுகளும், பொழுதுபோக்கிற்காக பின்பால் 3டி போன்ற பிற விளையாட்டுகளும் பயனர்களுக்கு புதுவித அனுபவத்தை கொடுத்தன.
இதனுடன் பயனர்கள் வீடியோவுடன் கூடிய இசையை அனுபவிக்க விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர், சிடி-களில் பாடல்களை சேமிக்க ‘சிடி பர்ன்’ (CD Burn) வசதி, சிடிக்களை பயன்படுத்தி உயர்தர வீடியோ கேம்களை விளையாடும் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றால், இளைஞர்களின் இணைபிரியா உறவாகவே XP மாறியிருந்தது.
இறந்தும் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் XP
இந்நிலையில், விண்டோஸ் XP-க்கு வழங்கிய ஆதரவை, நெடுநீள 13 ஆண்டுகள் கழித்து, ஏப்ரல் 8, 2014 அன்று மைக்ரோசாப்ட் நிறுத்தியது. எனினும், பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இன்னும் XP இயங்குதளத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றன. அப்படியா என்று விழிபிதுங்க வேண்டாம்!
பல பாதுகாப்பு அம்சங்கள், எளிமையான சேவைகளை வழங்கும் புதிய தலைமுறை விண்டோஸ் 10, 11 போன்ற இயங்குதளங்கள் வெளியானாலும், XP-இன் எளிமையான தோற்றத்தின் மீதும், அதன் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மீது பயனர்கள் இன்னும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, விண்டோஸ் XP உடன், பல ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் நம் கண் முன்னே செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றன.
விண்டோஸ் XP-யை, வெறும் ஒரு இயங்குதளம் என்று நம்மால் விட்டுச் செல்ல முடியாது. அது ஒரு நட்புறவாக, வாழ்வின் அங்கமாக மாறி இருக்கிறது. பல கோடி மக்களுக்கு கணினி உடனான தொடர்பை ஏற்படுத்திய ஒரு சகாப்தமாக விளங்குகிறது. சாமானியர்களுக்கு தொழிநுட்பத்தை சாத்தியப்படுத்திய தீர்கதரசியாகத் திகழ்கிறது.
XP-ன் அந்த பச்சை மலையையும், நீல வானத்தையும் இப்போது பார்த்தால் கூட, ஒருவித பரவசம் தொற்றிக் கொள்கிறது. அதுவே, இந்த இயங்குதளம் மக்கள் மனதை வென்றதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. 2001-ல் இதே நாளில் பிறந்து, மறக்க இயலா நினைவுகளை இட்டுச்சென்ற விண்டோஸ் XP ஒரு உலக அதிசயம் தான்.