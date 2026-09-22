ஸ்டைலான பட்ஜெட் லாவா விராட் கர்வ் 5ஜி போனை ரூ. 4,000 சலுகை விலையில் வாங்கலாம்
2 ஆண்டுகளுக்கு ஓஎஸ் அப்கிரேட் மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கு செக்யூரிட்டி அப்கிரேட் ஆகியவற்றையும் இந்த செல்போனுக்கு லாவா அறிவித்துள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 3:01 PM IST
ஹைதராபாத்: புதிய லாவா விராட் கர்வ் 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் கொண்டுவரப்பட்டது.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த முன்னணி செல்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான லாவா (Lava), விராட் கர்வ் 5ஜி (Virat Curve 5G) எனும் புதிய ஸ்மார்ட்போன் மாடலை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. விராட் எனும் வரிசையில் ஏற்கனவே வி1 ப்ரோ 5ஜி (Virat V1 Pro 5G), வி1 (VIRAT V1) மற்றும் வி1 5ஜி (VIRAT V1 5G) என மூன்று மாடல்கள் விற்பனைக்குக் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த சூழலில்தான் நான்காவதாக விராட் கர்வ் 5ஜியும் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
விலை விவரம்
புதிய லாவா விராட் கர்வ் 5ஜி போன் 6ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் எனும் ஒற்றை வேரியண்டில் மட்டுமே விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு ரூ. 23,999 விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. அதேசமயம், அறிமுக சலுகையாக ரூ. 4 ஆயிரம் ஆஃபர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Some designs are made to be admired.— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet VIRAT Curve where design meets refined craftsmanship, creating a smartphone that makes an impression from every angle.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts on 28th Sep, 7 PM. Exclusively on… pic.twitter.com/eiGoeC9QJR
எனவே, ரூ. 19,999-லேயே இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாடிக்கையாளர்களால் வாங்கிக் கொள்ள முடியும். இது கிரெடிட் கார்டுதாரர்களுக்கான ஆஃபர் அல்ல; அனைவருக்குமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், இதன் விற்பனை வருகின்ற செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் என லாவா தெரிவித்துள்ளது. அன்றைய தினம் 7 மணி அளவிலேயே செல்போனின் விற்பனைத் தொடங்கப்பட உள்ளது. பிரபல ஆன்லைன் வர்த்தக தளமான பிளிப்கார்ட்டிலேயே அது விற்பனைக்குக் கிடைக்க உள்ளது.
நிற தேர்வுகள்
நிறங்களைப் பொருத்தவரையில் மூன்று விதமான ஆப்ஷன்கள் லாவா விராட் கர்வ் 5ஜியில் வழங்கப்படுகிறது. ஹெரிடேஜ் இன்டிகோ (Heritage Indigo), மக்ரனா ஐவோரி (Makrana Ivory) மற்றும் எல்லோரா ஸ்டேட் (Ellora Slate) ஆகியவையே அந்த வண்ண தேர்வுகள் ஆகும்.
சிறப்பம்சங்கள் விபரம்
லாவா நிறுவனம் இந்த செல்போனில் 6.67 அங்குல FHD+ வளைவான அமோஎல்இடி (AMOLED) திரையை, 120Hz ரெஃப்ரஷ் ரேட் மற்றும் 1,100 நைட்ஸ் பிரைட்னஸ் ஆகிய வசதிகளுடன் வழங்கியிருக்கின்றது. இத்துடன், சிறந்த பயன்பாட்டு அனுபவத்தை வழங்கும் பொருட்டு மீடியா டெக் டிமென்சிட்டி 710 பிராசஸரை இந்த செல்போனில் அது வழங்கியிருக்கிறது.
மேலும், இளைஞர்களைக் கவரும் விதமாக மிகவும் மெல்லிய மற்றும் அழகான வளைவுகளைத் தாங்கியதாகவும் இந்த செல்போனை லாவா தயார் செய்திருக்கிறது. தொடர்ந்து, கேமிராவுக்கு கீழே சிறிய திரை ஒன்றையும் அது வழங்கியிருக்கிறது.
A little curve can change everything. ✨— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 21, 2026
Meet the all-new Virat Curve crafted with a 3D Curved AMOLED Display and a premium vegan leather finish, with a design that looks distinctive from every angle.
Built on 17 years of trust. 🤝
Special Launch Price: ₹19,999* Sale Starts… pic.twitter.com/7iNZorYZVv
இந்த சிறிய திரை வாயிலாக நேரம், பேட்டரி அளவு ஆகியவற்றை பார்த்துக் கொள்ள முடியும். இதுதவிர, தேவைக்கேற்ற இமோஜி அல்லது எழுத்துகளையும் இந்த திரையில் காண்பிக்கும் வகையில் செட் செய்து கொள்ள முடியும் என லாவா தெரிவித்துள்ளது.
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இத்துடன், சிறந்த புகைப்பட அனுபவத்தை வழங்கும் பொருட்டு இந்த லாவா விராட் கர்வ் 5ஜியின் பின் பக்கத்தில் 50 மெகாபிக்சல் சோனி ஐஎம்எக்ஸ்752 கேமிராவும், முன் பக்கத்தில் 13 மெகாபிக்சல் கேமிராவும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதேபோல், 45 வாட் வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 6000 எம்ஏஎச் பேட்டரி பேக் ஆகிய வசதிகளையும் தாங்கியதாக இந்த போன் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, 2 ஆண்டுகளுக்கு ஓஎஸ் அப்கிரேட் மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கு செக்யூரிட்டி அப்கிரேட் ஆகியவற்றையும் இந்த செல்போனுக்கு லாவா அறிவித்துள்ளது.