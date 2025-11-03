மொபைல் மார்கெட்டை சூறாவளியாய் சுழற்ற வரும் பட்ஜெட் கில்லாடி - விரைவில் லாவா அக்னி 4!
பார்க்க நத்திங் போன் 2ஏ போல இருக்கும் லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனுக்கு, கூகுள் பிக்சல் போனின் சில சாயலும் உள்ளது.
Published : November 3, 2025 at 4:31 PM IST
ஹைதராபாத்: லாவா நிறுவனம் புதிய அக்னி 4 மாடல் ஸ்மார்ட்போனை நவம்பர் 20 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்கிறது.
இந்தியாவில் பல மொபைல் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், அனைத்தும் போட்டி சந்தையில் காணாமல் போனது. ஆனால், லாவா நிறுவனம் மட்டும் இன்றும் புதிய தயாரிப்புகளை இந்திய பயனர்களுக்காக அறிமுகம் செய்து வருகிறது.
லாவா-வின் அக்னி 3 மாடல் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், நிறுவனம் அதன் புதிய பதிப்பை இந்த மாதம் வெளியிடுகிறது. அந்தவகையில், ‘லாவா அக்னி 4’ என்று அறியப்படும் இந்த ஸ்மார்ட்போன் தொடர்பாக பல தகவல்களும் இணையத்தில் கசிந்து வருகிறது.
நிறுவனத்தின் சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்ட டீசர்களின் வாயிலாக, லாவா அக்னி 4 மொபைலானது முழுமையாக உலோக கட்டமைப்பு கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதில் இரட்டை பின்பக்க கேமராக்கள், இரட்டை பிளாஷ் லைட்டுகள் ஆகியவை கொடுக்கப்படுகிறது.
பார்க்க நத்திங் போன் 2ஏ போல இருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனுக்கு, கூகுள் பிக்சல் போனின் சில சாயலும் உள்ளது. மேலும், இதன் கேமரா அமைப்பில் இரண்டு எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட்டுகள் கொடுக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் நிறுவனம் வெளியிட்ட விளம்பர போஸ்டர்களின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளன.
Performance, Without Excuses. 🔥🔥🔥🔥— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 2, 2025
Launching on 20.11.25
Can you guess the Processor?#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/96QmJcXT04
இந்நிலையில், லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனின் மேம்பட்ட அம்சங்கள் குறித்த சில தகவல்கள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளன. அதில், புதிய லாவா அக்னி 4 போனின் சிப்செட், திரையின் அளவு, பேட்டரி திறன் போன்ற பல தகவல்களை நம்மால் காண முடிந்தது.
லாவா அக்னி 4 மொபைலின் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்
அரசின் ஐஇசிஇஇ (IECEE) சான்றிதழ் தளத்தில் LBP1071A என்ற குறியீடுடன் லாவா அக்னி 4 பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. தரவுகளின் அடிப்படையில் 6.78 அங்குள முழுஅளவு எச்டி+ அமோலெட் திரை, 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட் உடன் அக்னி 4 மாடலில் இருக்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது. இந்த போனில் திறன்வாய்ந்த மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8350 சிப்செட் பயன்படுத்தபடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரட்டை கேமரா சென்சார்கள் கொண்ட அமைப்பில், இரண்டும் 50 மெகாபிக்சல்கள் திறன்கொண்ட சென்சார்களாக இருக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது. மேலும், புதிய லாவா அக்னி 4 மொபைலில் நிறுவனம் பெரிய 7,000mAh பேட்டரி கொடுப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கூடுதல் 5ஜி அலைவரிசை ஆதரவுடன் வரும் லாவா அக்னி 4 மொபைலில், யு.எஃப்.எஸ் 4 தரத்திலான வேகமான ஸ்டோரேஜ் அம்சமும் இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு வெளியான லாவா அக்னி 3 ஸ்மார்ட்போன் இந்திய சந்தையில் ரூ.20,999 எனும் விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், நவம்பர் 20, 2025 அன்று வெளியாகும் புதிய லாவா அக்னி 4 மாடல் 5ஜி மொபைலின் தொடக்க விலை ரூ.22,999 ஆக இருக்கும் என்று டெக் வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். எனினும், அறிமுக சலுகையாக இந்த மொபைலுக்கு கூடுதல் சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு, விற்பனைக்கு ரூ.20,000-க்குள் கீழ் மொபைலின் விலை கொண்டு வரப்படும் என்று எதிர்பார்ப்புகள் நிலவுகிறது.