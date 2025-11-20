ETV Bharat / technology

லண்டனில் கால் பதித்த இந்திய ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனம் - லாவா அக்னி 4 அறிமுகம்!

இந்திய பயனர்களுக்கென Vayu AI எனும் தனி செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியாளரையும் லாவா இந்த ஸ்மார்ட்போனுடன் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

லாவா அக்னி 4 கேமரா அமைப்பு.
லாவா அக்னி 4 கேமரா அமைப்பு. (X/@LavaMobile)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 1:36 PM IST

ஹைதராபாத்: பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே இந்தியாவில் லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இந்திய மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனமான லாவா, சந்தையில் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் சில காலம் அமைதியாக இருந்தது. பின்னர், கடந்த 2021 ஆண்டு லாவா அக்னி 5ஜி என்ற ஸ்மார்ட்போனுடன் சந்தையில் ரீஎண்ட்ரி கொடுத்தது. அந்த வரிசையில் நிறுவனம் தற்போது புதிய லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனை பல அம்சங்களுடன் இந்திய பயனர்களுக்காக அறிமுகம் செய்துள்ளது.

லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுகம் லண்டன் நகரின் தேம்ஸ் நதிக்கரையில் நடைபெற்றது. இந்தியாவில் வெளியாகும் ஸ்மார்ட்போனுக்கும், லண்டனுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பம் அடைந்திருந்த நிலையில், பிரிட்டனில் முதன்முறையாக லாவா போன்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுவதாக நிர்வாக இயக்குநர் சுனில் ரெய்னா காணொலியில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

முற்றிலும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு, திறன் வாய்ந்த டிமென்சிட்டி 5ஜி சிப்செட், யுஎஃப்எஸ் 4 அடிப்படையிலான மேம்பட்ட ஸ்டோரேஜ் வசதி, அலுமினியம் கட்டமைப்பு, வாயு ஏஐ என பல அம்சங்களுடன் விரைவில் லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போன் இந்திய பயனர்கள் கைகளில் கிடைக்கவுள்ளது.

லாவா அக்னி 4 விலை

லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் எனும் ஒரு மாடலில் மட்டுமே அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பேந்தோம் பிளாக், லூனார் மிஸ்ட் ஆகிய இரு நிறங்களில் வெளியாகும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.24,999 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

லாவா அக்னி 4 லூனார் மிஸ்ட் நிறத்திலான மாடல்.
லாவா அக்னி 4 லூனார் மிஸ்ட் நிறத்திலான மாடல். (X/@LavaMobile)

ஆனால், அறிமுக சலுகையாக பயனர்கள் தங்களிடம் உள்ள டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி ரூ.2,000 தள்ளுபடி பெற முடியும் என நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனை பயனர்கள் ரூ.22,999 எனும் விலையில் வாங்கிக் கொள்ள முடியும். அமேசான் தளத்தில் நவம்பர் 25 முதல் லாவா அக்னி 4 விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்படும் என நிறுவனம் அறிமுக நிகழ்வில் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனை பழுது பார்க்க எந்தவொரு கடைக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை என்று கூறியிருக்கும் லாவா, வீட்டிற்கே வந்து செல்போன் பழுது பார்த்துக் கொடுக்கப்படும் என்று மகிழ்ச்சியூட்டும் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

லாவா அக்னி 4 அம்சங்கள்

தேவையில்லாத ஆப்ஸ்கள் இன்றி வரும் சுத்தமான ஆண்ட்ராய்டு 15 உடன் வரும் லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனுக்கு, மூன்று வருட இயங்குதள அப்டேட்டும், 4 வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளும் வழங்கப்படுகிறது. முன்பக்கம் பட்டையான 6.67 அங்குல அமோலெட் திரை 446 PPI பிக்சல் அடர்த்தி, 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட் ஆகியவற்றுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது. அடர்த்தி அதிகமான திரையில் நாம் தெளிவான காட்சிகளை பார்க்க முடியும் என்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பு.

லாவா அக்னி 4 பேந்தோம் பிளாக் மாடல்.
லாவா அக்னி 4 பேந்தோம் பிளாக் மாடல். (X/@LavaMobile)

இந்திய பயனர்களுக்கென Vayu AI (வாயு ஏஐ) எனும் தனி செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியாளரையும் லாவா இந்த ஸ்மார்ட்போனுடன் அறிமுகம் செய்துள்ளது. கூகுள் ஜெமினி ஏஐ வழங்கும் அனைத்து அம்சங்களும் வாயு ஏஐ பயன்பாட்டில் இருக்கும் என்று உறுதியளித்துள்ள சுனில், அதற்கு மேலான சில அம்சங்களையும் பயனர்கள் அனுபவிக்க முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

முழுமையான அலுமினியம் உலோகத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த ஸ்மார்ட்போனில், பாதுகாப்புக்காக இரண்டு பக்கங்களிலும் ஏஜி கிளாஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், போன் கீழே விழுந்தாலும், பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்பது நிறுவனத்தின் விளம்பர குரலாக உள்ளது. மேலும், கார்னிங் கிளாஸ் பாதுகாப்பும் போனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

லாவா அக்னி 4 அலுமினிய கட்டமைப்பு.
லாவா அக்னி 4 அலுமினிய கட்டமைப்பு. (X/@LavaMobile)

லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனில், 4 நானோமீட்டரில் கட்டமைக்கப்பட்ட மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8350 சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.சிப்செட் எவ்வளவு சிறியதாக கொடுக்கப்படுகிறதோ, போன் அந்தளவு திறன்பட செயல்படும் என்பது இந்த இடத்தில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக இருக்கிறது. மேலும், போன் சூடாகாமல் இருப்பதற்கு வி.சி லிக்விட் கூலிங் அம்சமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 8ஜிபி LPDDR5X ரேம் மற்றும் 256ஜிபி UFS 4.0 ஸ்டோரேஜ் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கேமராவை பொருத்தவரை, பின்பக்கம் 50 மெகாபிக்சல் சென்சார் ஓஐஎஸ் உடனும், மற்றொன்று 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்சாகவும் உள்ளது. செல்ஃபி மற்றும் காணொலி அழைப்புகளுக்காக முன்பக்கம் திரையின் பஞ்ச ஹோலில் ஒரு பெரிய 50 மெகாபிக்சல் சென்சார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருபக்கத்திலும் வழங்கப்பட்டுள்ள கேமராக்களின் மூலம், 4K தர வீடியோக்களை நொடிக்கு 60 பிரேம்கள் என்ற விகிதத்தில் படம்பிடிக்க முடியும் என லாவா உறுதி அளித்துள்ளது.

லாவா அக்னி 4 ஆக்‌ஷன் பொத்தான்.
லாவா அக்னி 4 ஆக்‌ஷன் பொத்தான். (X/@LavaMobile)
இதையும் படிங்க: கிடைக்கும் கேப் ஒண்ணையும் விடுறதில்ல; வாட்ஸ்ஆப்பிற்கு போட்டியாக மஸ்கின் 'X' சாட்

அக்னி 4 போனில், நிறுவனம் புதிதாக ஆக்‌ஷன் பொத்தானை கொண்டு வந்துள்ளது. கேமரா, டார்ச் லைட் போன்ற பல்வேறு வகையிலான 100 சேவைகளை இதன் உதவியுடன் மாற்றியமைக்க முடியும் என்கிறது லாவா. ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்களுடன் வரும் இந்த ஸ்மார்ட்போன் 5ஜி, 4ஜி LTE, வைஃபை 6இ, புளூடூத் 5.4, யுஎஸ்பி 3.2 டைப்-சி, ரிமோட்டாக பயன்படும் இன்ஃபிராரெட் பிளாஸ்டர் போன்ற பல இணைப்பு ஆதரவுகளையும் கொண்டுள்ளது.

போனை அதிக நேரம் பயன்படுத்தும் வகையில் 5,000mAh லித்தியன் ஐயன் பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ஊக்குவிக்க 66W சார்ஜர் லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனுடன் கொடுக்கப்படுகிறது. லாவா அக்னி 4 ஸ்மார்ட்போனுக்கு, ஐக்யூ நியோ 10ஆர், மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ஃபியூஷன், ஒப்போ ரெனோ 13 5ஜி, ரியல்மீ 15 ப்ரோ 5ஜி போன்ற ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் நேரடி போட்டியாளர்களாக் இருக்கும்.

