இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு, காலனி அல்ல.. எலான் மஸ்க்கின் எக்ஸ் பதிவிற்கு கமல்ஹாசன் பதில்
இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் தான் எங்கள் சொந்த எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்போம். மேற்கத்திய நாடுகளோ அல்லது இந்திய அல்லது அமெரிக்கப் பில்லியனர்களோ அல்ல என்றும் தனது பதிவில் கமலஹாசன் கூறியள்ளார்.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 5:38 PM IST
சென்னை: இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு, காலனி அல்ல என்று எலான் மஸ்க்கின் எக்ஸ் பதிவிற்கு எம்பியும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
செயற்கைக்கோள் இணைய சேவை வழங்கும் நிறுவனமான ஸ்டார்லிங்க் (Starlink) இந்தியாவில் கால்தடம் பதிக்கும் முயற்சியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறது. இருப்பினும், ஒழுங்குமுறை சிக்கல் காரணமாக அந்த நிறுவனத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அண்மையில் ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனத்தின் நிறுவனரான எலான் மஸ்க், "ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் உலக அளவில் 165-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவைக்கான உரிமம் பெற்றுள்ளது. ஆனால், இந்தியாவில் இன்னும் அதற்கு உரிமம் கிடைக்கவில்லை. இந்திய அரசின் அனைத்து சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றியும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக உரிமம் வழங்கப்படவில்லை. இந்தியாவின் உண்மையான எஜமான் அம்பானியா?" என கேள்வியெழுப்பி ஓர் பதிவை அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த பதிவை பகிர்ந்த எம்பியும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமலஹாசன், அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஓர் பதிவை பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில் அவர், "இந்தியரோ அல்லது அமெரிக்கரோ, யாராக இருந்தாலும் சரி, எந்தவொரு பில்லியனரும் ஒரு நாட்டின் கொள்கையை தீர்மானிக்கக் கூடாது. தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பயனடையும் விதமாக மலிவான விலையில் இணைய சேவையை வழங்குவதற்கு இந்தியா அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனம் என எது தயாராக இருந்தாலும் அதனை இந்தியா வரவேற்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, வருமானம் குறைவாக உள்ள நாடுகளில், செயற்கைக்கோள் இணைய சேவை மலிவான விலைக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை அது அதிக சந்தா கட்டணத்தை கொண்டிருந்தால், அந்த சேவை சாதாரண குடும்பங்களின் கைக்கு எட்டாததாக மாற்றிவிடும். மேலும், இணைய இணைப்பு என்பது டிஜிட்டல் இடைவெளியைக் குறைக்க வேண்டுமே தவிர, அது புதிய சிக்கல்களை உருவாக்கிவிடக் கூடாது.
நம்முடைய நெட்வொர்க்குகளும், அலைக்கற்றையும் வெறும் வருமானம் சேர்க்கும் வணிகச் சொத்துக்கள் மட்டுமல்ல. அவை ஒரு மூலோபாய உள்கட்டமைப்பை கொண்டவை. இது இந்தியாவிற்கு நன்றாகவே தெரியும். எனவேதான் தேசிய பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளில் எந்த சமரசமும் இருக்க கூடாது என இந்தியா நினைக்கிறது.
மேலும், ஒவ்வொரு நாடும் தனது சொந்த நலன்களின் அடிப்படையிலேயே தங்களின் முடிவுகளை எடுக்கின்றன. குறிப்பாக, மேற்கத்திய நாடுகள் தங்களது சொந்த நாட்டில் பாதுகாப்புவாத கொள்கையை கடைப்பிடித்துக் கொண்டு, மற்ற நாடுகளுக்கு சுதந்திரச் சந்தை பற்றிப் போதனை கூறி வருகின்றன. இதை எப்படி அவர்களால் செய்ய முடியும்.
இந்தியா தனது உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களைப் பாதுகாக்க சில நடவடிக்கைகளை எடுப்பதைப் போலவே, அமெரிக்காவும் அதன் உள்நாட்டுத் தொழிலைப் பாதுகாப்பதற்காக சீனாவின் மின்சார வாகனங்கள் மீது 100 சதவீதம் வரி விதிப்பைச் செய்துள்ளது.
இதே போல், பாதுகாப்பு காரணங்களைக் காட்டி, இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளுமே ஹூவாய் (Huawei) நிறுவனத்திற்குத் தடை விதித்துள்ளன. தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்போது மட்டும், மற்றவர்களிடம் ஒரே மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கும்போது, மற்றவர்களிடம் எப்படி சமமான வாய்ப்பைக் கோர முடியும்.
இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. ஆகையால், நம்முடைய பலங்கள் என்ன? பலவீனங்கள் என்ன? என்பதை இந்தியர்களாகிய நாமே நமக்குள்ளேயே விவாதித்து, கேள்விகள் கேட்டு, அந்தப் பிரச்சினைகளை நாமே சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும்.
கிராம அளவிலான உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பிராட்பேண்ட் இணையத்தைக் கொண்டு செல்வதற்கு இந்தியாவின் பாரத்நெட் (BharatNet) திட்டம் உள்ளது. இந்தத் திட்டம் ஏன் இன்னும் அதன் நோக்கங்களை எட்ட முடியாமல் தடுமாறுகிறது? இந்த கேள்வியை நாம் கேட்கலாம்.
ரூ. 39,888 கோடி செலவழிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், 33.2 சதவீதம் மட்டுமே செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இந்த அளவிற்கு அது பின் தங்க காரணம் என்ன?
சூழல் இப்படியாக இருக்கின்ற போதிலும், கோடிக்கணக்கான மக்களை இணையப் பயன்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து, உலகிலேயே மிகக் குறைந்த விலையில் இணைய வசதியை வழங்கியுள்ள நமது தொலைத்தொடர்புத் துறையை நாம் பாராட்டியாக வேண்டும்.
இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு, ஒரு காலனி அல்ல. நாங்கள் உலகை வரவேற்கிறோம். ஆனால் இந்திய மக்களாகிய நாங்கள்தான் எங்கள் சொந்த எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்போம். மேற்கத்திய சுயநலன்களோ, அவர்களின் இரட்டை நிலைகளோ அல்லது இந்திய அல்லது அமெரிக்கப் பில்லியனர்களோ அல்ல" என அந்த பதிவில் கூறியள்ளார்.
ஸ்டார்லிங்க் நிறுவனம் இந்தியாவில் நுழையும் விதமாக பலஆண்டுகளாக முயற்சித்து வந்தும், இன்னும் அதற்கு உரிமம் கிடைக்கவில்லை. இந்தியாவின் இந்த கெடுபிடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும், இந்தியாவின் பெரும் செல்வந்தர்களில் ஒருவரான முகேஷ் அம்பானியை தாக்கும் விதமாகவும் எலான் மஸ்க் அண்மை நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.
மேலும், எலான் மஸ்க்கின் பதிவுகளுக்கு இந்தியர்கள் சிலரும் தங்களின் ஆதரவுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த மாதிரியான சூழலில்தான் எம்பியும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமலஹாசன் தற்போது பதிலடி கொடுக்கின்ற மாதிரியான இந்த பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.