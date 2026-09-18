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செயலி வாயிலாக வீட்டின் மின்சார இணைப்பை கட்டுப்படுத்தலாம் - சூப்பர் வசதிகள் கொண்ட ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர்

இந்த மீட்டர், மின்சார பயன்பாட்டை நிகழ்நேரத்தில் பதிவு செய்து, அந்த அளவீடுகளை தானாகவே அனுப்பும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவின் மேலாளர் ஷுபம் பரத்வாஜ்
ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவின் மேலாளர் ஷுபம் பரத்வாஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 4:48 PM IST

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புது டெல்லி: 'செமிகான் இந்தியா 2026' இல் செயலி வாயிலாக மின்சார இணைப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் வசதிகொண்ட ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

தலைநகர் டெல்லியில் இன்று (செப்டம்பர் 18) ஐந்தாவது செமிகான் மாநாடு (SEMICON India 2026) நடைபெற்றது. இங்கு உலகின் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்கள் கலந்துக்கொண்டு, தங்களின் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் காட்சிப்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், ஜேபிஎம் (JPM) எனும் நிறுவனம் அதன் புதிய தயாரிப்பான ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டரை (Smart Electricity Meter) காட்சிப்படுத்தியது.

மின்சாரப் பயன்பாட்டை மேலும் வெளிப்படைத்தன்மைக் கொண்டதாக மாற்றுவதோடு, நுகர்வோருக்கு அதிக வசதியையும், கட்டுப்பாட்டையும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஓர் கருவியே இந்த ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர் ஆகும். ஆகையால், இன்றைய தின செமிகான் மாநாட்டில் பார்வையாளர்கள் பலரின் கவனத்தை கவரும் வகையில் இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் இருந்தது.

ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவின் மேலாளர் ஷுபம் பரத்வாஜ்
ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவின் மேலாளர் ஷுபம் பரத்வாஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பயனாளர்களின் வீட்டுக்கு போகாமலேயே மின்சார அளவை காணலாம்

பொதுவாக, பயனாளர்களின் வீட்டுக்கு நேரடியாக சென்றே அவர் எவ்வளவு மின்சாரம் பயன்படுத்தியிருக்கின்றார் என்பதை பார்த்து பின்னர் அவருக்கான கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டரை பயன்படுத்தினால், பயனரின் வீட்டிற்கு நேரில் செல்லாமலேயே டிஜிட்டல் முறையில் மின்சார பயன்பாட்டு அளவைக் கண்டறிய முடியும்.

அதாவது, நிகழ்நேரத்தில் உள்ள தகவல்களை மீட்டருக்கான குறிப்பிட்ட எண்ணை மட்டும் தொடர்புடைய இணையத்தில் உள்ளிடுவதன் வாயிலாக அனைத்து தகவல்களையும் இருந்த இடத்திலேயே மின்வாரிய பணியாளர்களால் அறிந்துக் கொள்ள முடியும்.

ஆகையால், மின்சார மீட்டரின் ரீடிங்கை மேனுவலாக ஒருவர் வந்துதான் எடுக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்தை தவிர்த்துக் கொள்ள முடியும். அத்துடன், இந்த புதிய ஸ்மார்ட் மீட்டரை ப்ரீபெய்டு அல்லது போஸ்ட்பெய்டு ஆகியவற்றையும் ஆதரிக்கும் என ஜேபிஎம் தெரிவித்துள்ளது.

முறைகேடுகள் என்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை

இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர், மின்சார இணைப்பில் ஏதேனும் பிரச்னை அல்லது முறைகேடு ஏற்படும் எனில் அதுகுறித்த எச்சரிக்கை மற்றும் தகவல்களை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், அசாதாரணமான நிகழ்வு ஏதேனும் நடக்கும் எனில் அதனை விரைவாக கண்டறிந்து, அதுகுறித்த தரவுகளை உடனடியாக உரிய நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும். ஆகையால், முறைகேடுகள் என்கிற பேச்சுக்கே இங்கு இடமிருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்கிருந்தும் மின்சார இணைப்பை கட்டுப்படுத்தலாம்

மிக முக்கிய அம்சமாக இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டரில் மின்சாரத்தை தொலைவில் இருந்தே கட்டுப்படுத்தும் வசதியை ஜேபிஎம் வழங்கியிருக்கிறது. அதாவது, பயனர் தங்களின் செல்போன் வாயிலாகவே மின்சாரத்தை தேவைக்கு ஏற்ப துண்டிக்க மற்றும் மீட்டெடுத்துக் கொள்ள முடியும்.

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மேகாலயாவில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஸ்மார்ட் மீட்டர்

ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் இந்த ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர் ஏற்கனவே மேகாலயாவில் பயன்பாட்டிற்கு வந்திருக்கிறது. தனியார் நிறுவனங்கள் சிலவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டரை மேகாலயா அரசு குறிப்பிட்ட இல்லங்களில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இதுதவிர விரைவில் தலைநகர் டெல்லியிலும், தென்கொரிய நாட்டிலும் இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் பயன்பாட்டிற்கு வர இருப்பதாக ஜேபிஎம் நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர் குறித்து ஜேபிஎம் நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவின் மேலாளர் ஷுபம் பரத்வாஜ் கூறுகையில், "ஸ்மார்ட் டிஜிட்டல் மீட்டர் நுகர்வோருக்கு பல்வேறு நன்மைகளை வழங்கும் வகையில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மீட்டர் மின்சார பயன்பாட்டை நிகழ்நேரத்தில் பதிவு செய்து, அந்த அளவீடுகளை தானாகவே அனுப்பும்.

ஆகையால் இதை மேனுவலாக ஒருவர் வந்து பார்த்து கட்டண ரசீது வழங்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், நுகர்வோர் வெளியே செல்வதற்கு முன் மின் சாதனத்தை அணைக்க மறந்துவிட்டால், செயலி மூலம் தொலைவிலிருந்து மின்சார இணைப்பையே துண்டித்துக் கொள்ள முடியும்" என்றார்.

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SMART ELECTRICITY METERS
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