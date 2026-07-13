இந்தியாவின் முதல் மனித விண்வெளி பயண திட்டத்தை நோக்கிய பயணம்; 3 முக்கிய சோதனைகள் வெற்றி
ககன்யான் திட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்று முக்கிய சோதனைகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றிருப்பதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 4:59 PM IST
புது டெல்லி: இந்தியா தனது முதல் மனித விண்வெளிப் பயணத் திட்டத்தை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு மைல் கல்லை எட்டியுள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ (Indian Space Research Organisation), ககன்யான் (Gaganyaan) திட்டத்தின் வாயிலாக மூன்று விண்வெளி வீரர்களை 400 கிமீ உயரத்தில் உள்ள புவியின் தாழ் வட்டப்பாதைக்கு மூன்று நாட்களுக்கு அனுப்பி வைத்து, அங்கு ஆய்வு செய்த பின்னர் மீண்டும் அங்கிருந்து பாதுகாப்பாக பூமிக்கு அழைத்து வர திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த முயற்சியின் அடிப்படையில் ககன்யான் திட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இஸ்ரோ ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, திட்டத்தின் தொகுதி அமைப்பு (Module System)களுக்கான மூன்று முக்கிய தகுதி சோதனைகளை சமீபத்தில் மேற்கொண்டனர். இந்த மூன்று சோதனைகளும் வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றிருப்பதாக தற்போது இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது.
விண்கலக் கலன் நிமிர்த்தும் அமைப்பு
விண்கலம் தரையிறங்கும் போது, அது தலைகீழாகக் கவிழ்ந்தாலோ அல்லது சாய்ந்த நிலையில் இருந்தாலோ அதனை மீண்டும் சரியான நிலைக்கு (நேராக) திருப்பும் அமைப்பே இது ஆகும். ககன்யான் திட்டத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டு உள்ள இந்த அமைப்பையே சமீபத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு சோதித்து பார்த்துள்ளது. அது சீராக வேலை செய்துள்ளது.
ஆகையால், விண்வெளிக்கு செல்லும் ஆராய்ச்சி குழு பூமிக்கு தரையிறங்கும்போது வீரர்கள் நிமிர்ந்த நிலையில் இருப்பார்கள் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. இந்த கலன் சீரான நிலையை அடைவதற்காக சேமிக்கப்பட்ட குளிர் வாயுவை அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைப்பை பயன்படுத்தியுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
விண்கலக் கலனின் சேவைக் கலன் இணைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல் அமைப்பு
விண்கலக் கலனில் விண்வெளி வீரர்கள் பயணம் செய்யும் அல்லது வாழும் பகுதியையும், விண்கலத்தின் இயக்க மையத்தையும் பிரித்தல் மற்றும் மீண்டும் ஒன்றிணைத்தல் சோதனை இதுவாகும். இதுவும் வெற்றிகரமாக செய்யப்பட்டு உள்ளது. தாயின் வயிற்றில் இருந்து சிசுவை வெளியே எடுக்கும்போது குழந்தைக்கும், தாயுக்கும் இடையே உள்ள தொப்புள் கொடியை பிரித்தெடுக்கின்ற மாதிரியான ஓர் அமைப்பே இது ஆகும்.
விண்வெளி வீரர்கள் பயணிக்கும் கலனின் கட்டமைப்புத் தகுதி சோதனை
இது விண்வெளி வீரர்கள் பயணிக்கும் பகுதியின் கட்டமைப்புத் தகுதி சோதனை ஆகும். முக்கியமாக உச்சியில் இருக்கும் மூடி போன்ற பகுதி மற்றும் விண்கலத்தில் இருந்து கூரை பிரியும்போது ஏற்படும் அழுத்தம் உள்ளிட்டவையே சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. இதில் அபெக்ஸ் கவரும் அடங்கும்.
அபெக்ஸ் கவர் ஆனது விண்கலக் கலனின் பாராசூட் மற்றும் அது தொடர்பான துணை அமைப்புகளைப் பாதுகாக்கக் கூடிய அமைப்பாகும். இந்த அமைப்பு விண்கலன் வேகமாக தரையிறங்குவதைத் தடுத்து பாதுகாப்பாக பூமியை வந்தடைய உதவும். இது போன்ற செயல்களை விண்வெளி வீரர்களைத் தாங்கிக் கொண்டு பூமியை நோக்கி பயணிக்கும் கலன் தாக்குபிடிக்குமா என்பதையும் இந்த ஆய்வின் மூலம் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.