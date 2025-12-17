ETV Bharat / technology

5ஜி டேட்டா முதல் ரூ.35,100 மதிப்புடைய ஜெமினை ப்ரோ ஏஐ இலவசம்: 2026 புத்தாண்டு சலுகைகளை அறிவித்த ஜியோ!

ரூ.35,100 மதிப்புள்ள கூகுள் ஜெமினை ப்ரோ ஏஐ சேவைகளை ஜியோ சந்தாதாரர்கள் இலவசமாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

பிரதிநிதித்துவப் படம் (Jio)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 9:00 PM IST

ஹைதராபாத்: முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஜியோ, அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு வரம்பற்ற 5ஜி சேவை, இலவச ஓடிடி அணுகல் என அதிரடி 2026 புத்தாண்டு சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

இதில் ஃபிளெக்சி, சூப்பர் செலிபிரேஷன், ஹீரோ ரீசார்ஜ் போன்ற திட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்திலும், வரம்பற்ற அழைப்புகள், வரைமுறை இல்லாத 5ஜி டேட்டா பயன்பாடு, செயற்கை நுண்ணறிவு தளங்களுக்கான அணுகல் மற்றும் பிரபல OTT (ஓடிடி) சேவைகள் என திட்டத்தில் பல நன்மைகளை சந்தாதாரர்களுக்கு ஜியோ வழங்கியுள்ளது.

ஜியோ-வின் புத்தாண்டு 2026 சிறப்புத் திட்டங்கள்

ஜியோ ரீசார்ஜ் சலுகைகள் அறிவிப்பு
ஜியோ ரீசார்ஜ் சலுகைகள் அறிவிப்பு (Jio)

ஒரு ஆண்டுக்கான ஹீரோ ரீசார்ஜ் திட்டம்:

இந்த திட்டத்தில் சேர பயனர்கள் ரூ.3,599 ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும். 365 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் இந்த திட்டத்தில், தினசரி 2.5ஜிபி டேட்டா உடன் வரம்பற்ற 5ஜி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.

மேலும், ஜியோ டிவி, ஜியோ கிளவுட் போன்ற சேவைகள் இந்த திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ரூ.35,100 மதிப்புள்ள கூகுள் ஜெமினை ப்ரோ செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) சேவைகளை நாம் 18 மாதங்கள் பயன்படுத்த முடியும்.

சூப்பர் செலிபிரேஷன் திட்டம்:

மொத்தம் 28 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் இந்த திட்டத்தின் விலை ரூ.500 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 2ஜிபி டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் தினசரி 100 எஸ்.எம்.எஸ் உடன் வரம்பில்லா 5ஜி டேட்டா சேவைகளை இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக அனுபவிக்க முடியும்.

மேலும், லயன்ஸ்கேட் ப்ளே, டிஸ்கவரி பிளஸ், சன் நெக்ஸ்ட், காஞ்சா லங்கா, பிளானட் மராத்தி, சௌபால், ஹோய்ச்சோய், ஃபேன் கோட், ஜியோ டிவி, அமேசான் பிரைம் வீடியோ மொபைல் எடிஷன் (Amazon Prime ME), ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், சோனி லிவ், ஜீ5 போன்ற ஓடிடி தளங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.

இது தவிர, சூப்பர் செலிப்ரேஷன் திட்டத்தில் ஹீரோ ரீசார்ஜ் திட்டத்தை போன்றே, ஜியோ டிவி, ஜியோ கிளவுட் மற்றும் 18 மாதங்கள் செல்லுபடியாகும் கூகுள் ஜெமினை ப்ரோ ஏஐ சேவைகளை பயனர்கள் இலவசமாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

ஃபிளெக்சி திட்டம்:

2026 புத்தாண்டு சலுகை திட்டத்தின் மிகவும் மலிவு விலை திட்டமாகப் பார்க்கப்படும் ஜியோ ஃபிளெக்சி திட்டம், 28 நாள்கள் செல்லுபடியாகும் வேலிடிட்டி உடன் வருகிறது. இதற்காக பயனர்கள் 103 ரூபாய் ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும். மொத்தம் 5ஜிபி டேட்டா இந்த திட்டத்தில் வழங்கப்படுகிறது.

திட்டங்கள்ஓடிடி தளங்கள்
இந்தி பேக்ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
ஜீ5
சோனி லிவ்
இன்டர்நேஷனல் பேக்ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
ஃபேன் கோட்
லயன்ஸ்கேட் ப்ளே
டிஸ்கவரி பிளஸ்
ரீஜினல் பேக்ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்
சன் நெக்ஸ்ட்
காஞ்சா லங்கா
ஹோய்ச்சோய்

மேலும், ஜியோ சந்தாதாரர்கள் மேற்குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்தி, உலகம், உள்ளூர் என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஏதேனும் ஒரு ஓடிடி திட்டத்தை தேர்வு செய்யலாம்.

இந்த திட்டத்தில் இலவச அழைப்புகள் வழங்கப்படுமா என ஜியோ தெளிவாக வெளியிடவில்லை என்றாலும், பயனர்கள் இந்த சேவைகள் 2026 புத்தாண்டு சலுகையாக பயன்படுத்தி மகிழலாம் என ஜியோ தெரிவித்துள்ளது.

