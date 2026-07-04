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எத்தனால் கலந்த எரிபொருளால் வாகனங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை - டொயோட்டா கிர்லோஸ்கர் நிறுவன தலைவர் தகவல்

எரிசக்தி பாதுகாப்பு, விவசாயப் பொருளாதாரம், பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு எத்தனால் வகை எரிபொருள்கள் உதவுகின்றன என்று விக்ரம் குலாட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் ஈ85 வகை எரிபொருளை காருக்கு நிரப்பிய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி- கோப்புப்படம்
டெல்லியில் ஈ85 வகை எரிபொருளை காருக்கு நிரப்பிய பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி- கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 5:35 PM IST

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புதுடெல்லி: எத்தனால் கலந்த எரிபொருளால் வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என டொயோட்டா கிர்லோஸ்கர் மோட்டார் நிறுவனத்தின் இந்திய தலைவரும், செயல் துணைத் தலைவருமான விக்ரம் குலாட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த விரிவான பேட்டியில், "விவசாயிகள் உபரியாக உற்பத்தி செய்யும் கரும்பு மற்றும் தானியங்கள் வீணாவதை தடுக்க அதிலிருந்து எத்தனாலை தயாரித்து வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்த மத்திய அரசு கடந்த 2018இல் முடிவு செய்தது. அதன் விளைவாகத்தான் எத்தனால் வகை எரிபொருள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.

எத்தனால் கலந்த எரிபொருளால் வாகனத்தின் மைலேஜ் குறையும். வாகனத்தின் எஞ்சின் சேதம் அடையும்; எத்தனால் கலந்த எரிபொருளை வாகனம் ஏற்றுக்கொள்ளாது என பல்வேறு தவறான புரிதல்கள் நிலவுகின்றன. உண்மையில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.

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ஆனால், 2023-க்குப் பிறகு விற்பனை செய்யப்பட்ட அனைத்து வாகனங்களையும் எத்தனால் கலந்த எரிபொருளால் இயக்க முடியும். 2023-க்கு முந்தைய வாகனங்களையும் எந்த பிரச்சனையின்றி இயக்க முடியும்.

தற்போது விற்பனை செய்யப்படும் ஈ20 வகை எத்தனால் கலந்த எரிபொருளை புதிய வாகனங்களுக்கும் பழைய வாகனங்களுக்கும் பயன்படுத்த முடியும். ஈ85 அல்லது 85 சதவீத எத்தனால், ஈ100 அல்லது 100 சதவீத எத்தனால் போன்றவை சாதாரண கார்களில் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது. அதற்கான தொழில்நுட்பம் உள்ள கார்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும். எனவே, இதுகுறித்து மக்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

ஈ20 வகை எத்தனால் குறித்து கடந்த 2021ஆம் ஆண்டே 'ஆட்டோமோட்டிவ் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா' ஒரு விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டதில், ஈ20 வகை எத்தனால் எரிபொருளால் பழைய கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று கண்டறியப்பட்டது.

எத்தனால் எரிபொருளை பயன்படுத்தியதால், இதுவரை அரசுக்கு இதுவரை 1.9 லட்சம் கோடி ரூபாய் மிச்சமாகியுள்ளது. அந்த தொகையில், 1.6 லட்சம் கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்குச் சென்றடைந்துள்ளது. எத்தனால் கலந்த எரிபொருள், ஏதோ ஒரு வழியில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாட்டை தணிக்க உதவியது மட்டுமன்றி, விவசாயிகளுக்கு பண உதவி செய்யும் உதவிகரமாக இருந்துள்ளது. இந்தியா மட்டுமல்ல, பல நாடுகளும் எத்தனால் எரிபொருளுக்கு மாறுகின்றன. ஏனெனில், எரிசக்தி பாதுகாப்பு, விவசாயப் பொருளாதாரம், பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு எத்தனால் வகை எரிபொருள்கள் உதவுகின்றன.

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எத்தனால் எரிபொருளால் வாகனங்களின் மைலேஜ் 4-5 சதவீதம் குறைவதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில், எத்தனாலை விட பெட்ரோலில் ஆற்றல் செறிவு அதிகம்; எனவே, ஈ20 எரிபொருளால் மைலேஜ் சுமார் 4 முதல் 5% குறைகிறது. ஆனால், வாகனத்தின் செயல்திறன் மேம்படுகிறது. ஃபார்முலா 1 பந்தயங்களில் கூட தூய்மையான எத்தனால் பயன்படுத்தப்படுகிறது" என்றார்.

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TOYOTA KIRLOSKAR
E20 FUEL
FUEL EFFICIENCY
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