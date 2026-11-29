மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோவின் முக்கிய சோதனை வெற்றி; அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுக்கான இயந்திர உருவாக்கத்தில் முன்னேற்றம்
இந்த சோதனையானது இந்தியாவின் எதிர்கால ராக்கெட் ஏவுதல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுவதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 10:34 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம் மகேந்திரகிரியில் அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட் உருவாக்கத்திற்கான திரவ ஆக்சிஜன் – மீத்தேன் இயந்திரத்தின் மேம்பாட்டில் முக்கியமான தொழில்நுட்ப மைல் கல்லை இஸ்ரோ எட்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நெல்லை மாவட்டம் மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோவின் உந்து விசை வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ராக்கெட் தொடர்பான பல்வேறு கட்ட சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக, இங்கு அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுக்கான இயந்திரத்தை (Next Generation Launch Vehicle – NGLV) உருவாக்குவதில் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்படி, அந்த ராக்கெட்டை இயக்குவதற்கான திரவ ஆக்சிஜன்-மீத்தேன் இயந்திரத்தை உருவாக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த இயந்திரத்தின் 'வாயு உற்பத்தி அமைப்பு' (Gas Generator System) 200 வினாடிகள் வரை தொடர்ந்து இயங்கப்பட்டு, வெற்றிகரமாக சோதனை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்திய இந்த சோதனையானது இந்தியாவின் எதிர்கால ராக்கெட் ஏவுதல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த சோதனையின்போது வாயு உற்பத்தி அறையில் 31.5 பார் அழுத்தம் எட்டப்பட்டது. மேலும், இந்த இயந்திரத்தின் உந்துவிசை திறனானது, சுமார் 60 சதவீத உந்துவிசை நிலைக்கு இணையானதாக இருந்ததாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இயந்திரத்தின் எரியூட்டும் செயல்பாடு சீராக நடைபெற்றதுடன், நிலையான வெப்ப செயல்பாடும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீண்டநேரம் தொடர்ச்சியாக இயங்கும் வகையில் இயந்திரத்தின் 'வாயு உற்பத்தி' அமைப்பின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் வகையில் இந்தச் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த வாயு உற்பத்தி அமைப்பானது, அடுக்கு உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் (Additive Manufacturing) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இயந்திரங்களுக்கான சிக்கலான பாகங்களை நவீனமுறையில் உருவாக்க முடியும்.
இதற்கு முன்னதாக, கடந்த நவம்பர் 12ஆம் தேதி, இந்த இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 'திரவ ஆக்சிஜன் பம்ப்' (Liquid Oxygen – LOX) அமைப்பின் முதல் குளிர் ஓட்டச் சோதனையையும் இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தத் தொடர் சோதனைகளின் மூலம், அதிக உந்துவிசை கொண்ட திரவ ஆக்சிஜன் – மீத்தேன் இயந்திரத்தின் நான்கு முக்கிய துணை அமைப்புகள் வெற்றிகரமாக சோதித்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, தீப்பொறி மூலம் எரியூட்டும் அமைப்பு (Spark Torch Ignition System), உந்துவிசை எரிப்பு அறை (Scaled Thrust Chamber), முழுமையான வாயு உற்பத்தி அமைப்பு (Full-scale Gas Generator), திரவ ஆக்சிஜன் பம்ப் (LOX Pump) ஆகிய நான்கு முக்கிய அமைப்புகளின் சோதனை நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
இந்த அதிக உந்துவிசை கொண்ட திரவ ஆக்சிஜன் – மீத்தேன் இயந்திரம், இஸ்ரோவின் திரவ உந்துவிசை அமைப்புகள் மையமான LPSC மூலம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் (VSSC) உள்ளிட்ட இஸ்ரோவின் பிற மையங்களும் பங்களித்து வருகின்றன.
இந்த இயந்திரம், இந்தியாவின் அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட் NGLV திட்டத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் எதிர்கால ராக்கெட் ஏவுதல் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், புதிய இயந்திர தொழில்நுட்பங்கள், நவீன உற்பத்தி முறைகள் மற்றும் பல்வேறு துணை அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டில் இஸ்ரோ தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது என அந்த செய்திக்குறப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.