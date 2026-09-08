நெல்லையில் இஸ்ரோ மேற்கொண்ட செமி-கிரையோஜெனிக் என்ஜின் சோதனை வெற்றி
இது பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிளில் நடத்தப்பட்ட தொடர் 9 ஆவது ஹாட் டெஸ்ட் ஆகும்.
Published : September 8, 2026 at 4:03 PM IST
நெல்லை: அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுகளுக்காக இஸ்ரோ தயாரித்து வரும் செமி-கிரையோஜெனிக் என்ஜின் பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிள் (PHTA) சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம், மகேந்திரகிரியில் உள்ள இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவன உந்தும வளாகத்தில் (IPRC), இஸ்ரோ தனது அடுத்த தலைமுறை ராக்கெட்டுகளுக்காக தயார் செய்து வரும் செமி-கிரையோஜெனிக் எஞ்ஜின் பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிள் சோதனையை வெற்றிகரமாக செய்துள்ளது.
கடந்த சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 5) அன்று இந்த சோதனை செய்யப்பட்டது. 200 டன் முழு உந்துதல் திறனில் செமி-கிரையோஜெனிக் என்ஜின் பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிள் (PHTA) இயக்கப்பட்டது. இந்த ஹாட் டெஸ்ட் (Hot Test) மொத்தம் 35 விநாடிகள் நடைபெற்றது. இதில் 200 டன் முழு உந்துதல் திறனில் 5 விநாடிகள் என்ஜின் பவர் ஹெட் இயங்கியது.
அப்போது பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிள்-இன் த்ரஸ்ட் சேம்பர் தவிர, என்ஜினின் அனைத்து முக்கிய அமைப்புகளும் இடம்பெற்றிருந்தன.
இது பவர் ஹெட் டெஸ்ட் ஆர்ட்டிக்கிளில் நடத்தப்பட்ட தொடர் 9 ஆவது ஹாட் டெஸ்ட் ஆகும். இதற்கு முன்பு 47 சதவீதம் (94 டன்), 60 சதவீதம் (120 டன்) மற்றும் 88 சதவீதம் (175 டன்) உந்துதல் அளவுகளில் சோதனைகள் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டிருந்தன.
தற்போது முதல்முறையாக 100 சதவீதம், அதாவது 200 டன் முழு உந்துதல் அளவில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 35 விநாடிகள் நடைபெற்ற இந்தச் சோதனையில், 200 டன் முழு உந்துதல் நிலையில் என்ஜின் பவர் ஹெட் 5 விநாடிகள் இயக்கப்பட்டது. சோதனையின்போது பதிவான அனைத்து என்ஜின் அளவுருக்களும் எதிர்பார்த்தபடியே இருந்ததாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், எதிர்காலத்தில் நீண்ட நேர சோதனைகளை மேற்கொள்ளும் வகையில், குறைந்த அழுத்த தொடக்கத் தொட்டியில் இருந்து நடுத்தர அழுத்த இயக்கத் தொட்டிக்கு எரிபொருள் விநியோகத்தை மாற்றும் செயல்முறையும் வெற்றிகரமாக சரிபார்க்கப்பட்டது.
எல்விஎம்3 (LVM3) ராக்கெட்டின் தற்போதைய எல்110 கோர் ஸ்டேஜை மாற்றும் வகையில், 2000 kN வகையைச் சேர்ந்த SE2000 என்ஜினைக் கொண்ட SC120 செமி-கிரையோஜெனிக் உந்துவிசை நிலை உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த செமி-கிரையோஜெனிக் நிலையுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட C32 கிரையோஜெனிக் மேல்நிலையை இணைப்பதன் மூலம், LVM3 ராக்கெட்டின் சுமை ஏற்றிச் செல்லும் திறன் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து இந்த புதிய செமி-கிரையோஜெனிக் என்ஜினில் எரிபொருளாக திரவ ஆக்சிஜன் மற்றும் அதி-சுத்திகரிக்கப்பட்ட மண்ணெண்ணெய் ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டதாக இஸ்ரோ தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.