இஸ்ரோ GSLV-F17 ராக்கெட்: வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது EOS-05 செயற்கைகோள்!
இந்தியாவின் நிலப்பரப்பை எந்நேரமும் கண்காணிப்பதற்காக EOS-5 செயற்கைகோளானது புவிக்கு மேல் சுமார் 36 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் புவிசார் சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
By ANI
Published : September 4, 2026 at 7:15 AM IST
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: ஜி.எஸ்.எல்.வி. எஃப்-17 (GSLV-F17) ராக்கெட்டை திட்டமிட்டபடி, இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 2:55 மணிக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவியது இஸ்ரோ.
விவசாயம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை போன்ற துறைகளுக்கு துல்லியமான படங்களை வழங்கும் வகையில் இந்திய எல்லை மற்றும் நிலப்பரப்பை கண்காணிக்கும் நோக்கில் EOS-05 என்ற அதிநவீன செயற்கைகோளை 2,367 கிலோ எடையுள்ள பேலோட் கொண்ட GSLV-F17 ராக்கெட் விண்வெளியில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தி உள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் 2ஆம் ஏவுதளத்திலிருந்து புதன்கிழமை இரவு 11:30 மணிக்கு தொடங்கி, 27 மணி நேர கவுண்டவுனுக்கு பிறகு சுமுகமான இன்று காலை 2:55 மணிக்கு இந்த ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இந்தியாவின் நிலப்பரப்பை எந்நேரமும் கண்காணிப்பதற்காக EOS-5 செயற்கைகோளானது புவிக்கு மேல் சுமார் 36 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் புவிசார் சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த செயற்கைகோளானது பூமியின் சுழற்சி வேகத்திலேயே சுழலும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.