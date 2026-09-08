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நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை எட்டிய நாட்டின் முதல் படமெடுக்கும் செயற்கைக்கோள்: விண்ணில் புதிய சாதனை!

ஜிசேட்-1ஏ (GISAT-1A) என்று அழைக்கப்படும் இந்த இஓஎஸ்-05 செயற்கைக்கோள் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட்
ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட் (@isro/X via PTI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 6:05 PM IST

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புது டெல்லி: ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்ட நாட்டின் முதல் படமெடுக்கும் செயற்கைக்கோள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டப் புவிநிலை சுற்றுப்பாதையை அடைந்துள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த வெள்ளக்கிழமை (செப்டம்பர் 4) அன்று ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 (GSLV-F17) ராக்கெட் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது. இந்த ராக்கெட் மூன்று நாட்கள் பயணத்துக்கு பிறகு தனது மூன்றாவது மற்றும் இறுதி சுற்றுப்பாதையை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ளது. இதனை இஸ்ரோவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நேற்று (செப்டம்பர் 07) இரவு சுமார் 8:57 மணியளவில் இந்த இலக்கை அது அடைந்ததாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. அதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டப் புவிநிலை சுற்றுப்பாதையை வெற்றிகரமாக ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட் அடைந்துள்ளது.

ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட்
ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட் (@isro/X via PTI Photo)

இஓஎஸ்-05 (EOS-05) செயற்கைக்கோளே இந்த ராக்கெட் வாயிலாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முதல் படமெடுக்கும் செயற்கைக்கோளே இதுவாகும். செயற்கைக்கோள் இலக்கை அடைந்ததை அடுத்து அதன் லிக்யூடு அபோஜி மோட்டார் (Liquid Apogee Motor) 1,247 செகண்டுகளுக்கு இயங்கியதாகவும் இஸ்ரோ தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இப்போது வரை செயற்கைக்கோள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாகவும் இஸ்ரோ அதன் எக்ஸ் பதிவின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, 34,903 கிமீ x 35,884 கிமீட்டரில் இந்த செயற்கைக்கோள் நிலை நிறுத்தப்பட உள்ளது.

வேளாண்மை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை உள்ளிட்டவற்றில் மிகப் பெரிய பங்களிப்பை வழங்கும் விதமாக இந்த செயற்கைக்கோள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. பூமியின் உயர்தரமான படங்களை வழங்கி இவற்றிற்கு பெரும் உதவியாக இந்த செயற்கைக்கோள் விளங்க இருக்கிறது.

ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட்
ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட் (@isro/X via PTI Photo)
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பெரும்பாலான புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் தாழ் சுற்றுப்பாதையில் இருந்து செயல்பட்டு வரும் சூழலில், இஓஎஸ்-05 செயற்கைக்கோள் பூமியில் இருந்து சுமார் 36 ஆயிரம் கிமீ உயரத்தில் வட்டமிட இருக்கிறது. இது புவியின் ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையாகும். அந்த மட்டத்தில், செயற்கைக்கோள் பூமியின் சுழற்சி வேகத்துக்கு இணையாக சுழன்று புவியைக் கண்காணிக்கும்.

ஜிசேட்-1ஏ (GISAT-1A) என்று அழைக்கப்படும் இந்த இஓஎஸ்-05 செயற்கைக்கோள் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக இந்த செயற்கைக்கோளின் பணிக்காலம் ஏழு ஆண்டுகளாக திட்டமிடப்பட்டிருந்த சூழலில், இதன் சேவைக் காலத்தை மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இஸ்ரோ நீட்டித்தது.

TAGGED:

ISRO
EOS 05 SATELLITE
இஸ்ரோ
INDIA SPACE MISSION
EOS 05

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