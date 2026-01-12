Breaking: இஸ்ரோவின் முதல் முயற்சி தோல்வி: மூன்றாவது கட்டத்தில் செயலிழந்த ராக்கெட்!
பிஎஸ்எல்வி-யின் 64-வது பயணமான இந்தத் திட்டத்திற்கான 25 மணி நேர கவுண்ட்டவுன் நேற்று (ஜனவரி 11) தொடங்கியது.
பிஎஸ்எல்வி-சி62 உதவியுடன் ஈஓஎஸ்-என்1 'அன்வேஷா' செயற்கைக்கோள் விண்ணில் பாய தயாராக இருந்தது. (ISRO)
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: இந்த ஆண்டின் முதல் முயற்சியாக, இஸ்ரோ தரப்பில் இருந்து இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்ட பிஎஸ்எல்வி சி62 திட்டத்தின் ஈஓஎஸ்-என்1 (EOS-N1) எனப்படும் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள், தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.
ராக்கெட் செயல்பாட்டின் மூன்றாம் கட்டத்தில் (PS3) பிரச்சினை ஏற்பட்டதால், இத்திட்டம் தோல்வியில் முடிந்ததாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் (இஸ்ரோ) தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான விரிவான அறிக்கையை இஸ்ரோ தயாரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.