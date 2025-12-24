'ப்ளூ பேர்ட்' வெற்றி ககன்யான் திட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது: இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்
இந்திய ஏவுகணைகள் மூலம் இதுவரை அடையப்பட்டதிலேயே இதுதான் மிக சிறந்த துல்லியமாகும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கூறியுள்ளார்.
By PTI
Published : December 24, 2025 at 6:52 PM IST
ஸ்ரீஹரிகோட்டா: ப்ளூ பேர்ட் பிளாக்-2 செயற்கைக்கோளுடன் இஸ்ரோவின் எல்விஎம்3- எம்6 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது ககன்யான் திட்டத்தின் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது என்று இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கூறினார்.
ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து அமெரிக்காவின் ப்ளூபேர்ட் பிளாக்-2 செயற்கைக்கோளுடன் இஸ்ரோவின் எல்விஎம்3- எம்6 ராக்கெட் இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
இந்நிலையில், திட்டமிட்டபடி துல்லியமாக சுற்று வட்டப்பாதையில் செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டதாகவும், இதன் மூலம் ககன்யான் திட்டத்தின் மீதான நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்றும் இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் பெருமையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், ''மனித விண்வெளி பயணத் திட்டத்தின் (ககன்யான்) அடையாளமாக எல்விஎம்3 ராக்கெட் திகழ்கிறது. தொடர்ச்சியாக 9 எல்விஎம் 3 ஏவுகணைகள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இஸ்ரோவின் கனவு திட்டமான ககன்யான் மீது எங்கள் நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
மிக சிறந்த துல்லியம்...
இன்று ப்ளூபேர்ட்-பிளாக்-2 செயற்கைகோள் திட்டமிடப்பட்டபடி சுற்று வட்டப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 520 கி.மீ. வட்டப்பாதையை இலக்காகக் கொண்டிருந்த நிலையில், 518.5 கி.மீ. உயரத்தில் செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது இலக்கை விட 1.5 கி.மீ. மட்டுமே குறைவு. இந்திய ஏவுகணைகள் மூலம் இதுவரை அடையப்பட்டதிலேயே இதுதான் மிக சிறந்த துல்லியமாகும். எல்விஎம்3 ராக்கெட் நூறு சதவீத நம்பகத்தன்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது'' என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்தத் திட்டத்தில், எல்விஎம்3 ராக்கெட்டின் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும், பேலோட் திறனை அதிகரிக்கவும் புதிய தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டை இஸ்ரோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக நாராயணன் குறிப்பிட்டார்.
அது குறித்து அவர், '' ராக்கெட் மேலெழும்புவதற்கான உந்துவிசையை வழங்கும் S200 திட எஞ்சின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை (S200 solid motor control system) மேம்படுத்தியுள்ளோம். முன்னதாக, S200 அமைப்பில் மிகவும் சிக்கலான எலக்ட்ரோ-ஹைட்ரோ ஆக்சுவேட்டரை பயன்படுத்தி வந்தோம். தற்போது, முதல் முறையாக, இஸ்ரோ மிக சக்திவாய்ந்த எலக்ட்ரோ-மெக்கானிக்கல் ஆக்சுவேட்டரை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம், ராக்கெட்டின் சுமந்து செல்லும் திறன் சுமார் 150 கிலோ வரை மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.
திட்ட இயக்குநர் டி. விக்டர் ஜோசப் கூறுகையில், ''முதன்முறையாக, 52 நாட்களுக்குள் அடுத்தடுத்து எல்விஎம்3 திட்டங்களை நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ளோம். இதற்கு பல மையங்களுடன் அதிக ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்பட்டது. கூடுதல் தொழில்நுட்பங்களின் மூலம், ககன்யான் திட்டம் உட்பட எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கு இஸ்ரோ தயாராக உள்ளது என்பதை நாங்கள் நிரூபித்துள்ளோம்.
எல்விஎம்3 ராக்கெட் தொடர்ந்து 9 முறை வெற்றிகரமான ஏவுதல்களை கண்டுள்ளது. இதனால் அதன் தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது. எதிர்காலத்தில் ஆறு முதல் பத்து ஏவுதல்கள் வரை திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 2026-27 ஆம் ஆண்டு முதல், பல உலகளாவிய நிறுவனங்கள் ஆண்டுக்கு 6 எல்விஎம்3 ஏவுதல்களை கோரியுள்ளன'' என அவர் தெரிவித்தார்.