அமெரிக்க செயற்கைக்கோள் 'ப்ளூபேர்டை' சுமந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது பாகுபலி ராக்கெட்
இந்திய நேரப்படி இன்று காலை சரியாக 8:55 மணிக்கு 'பாகுபலி' ராக்கெட் விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது.
Published : December 24, 2025 at 9:53 AM IST
ஶ்ரீ ஹரிகோட்டா: இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் (இஸ்ரோ) தமது வர்த்தக நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, அடுத்த தலைமுறைக்கான அமெரிக்க தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோளை (ப்ளூபேர்ட் பிளாக் 2) இன்று விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவியது. இஸ்ரோவின் அதிக எடை கொண்ட 'பாகுபாலி' ராக்கெட் மூலம் (எல்விஎம்3எம்6) இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.
இந்திய நேரப்படி காலை சரியாக 8.55 மணிக்கு ஶ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து பாகுபலி ராக்கெட் விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது. ராக்கெட் செலுத்தப்பட்ட 15-வது நிமிடத்தில் அது சுமந்த சென்ற ப்ளூபேர்ட் பிளாக் 2 செயற்கைக்கோள் தமது பயணத்தை தொடங்கியது. திட்டமிட்டபடி பூமியில் இருந்து 600 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அதன் சுற்றுவட்டப்பாதையில் ப்ளூபேர்ட் செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்படும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வணிக நோக்கத்திற்காக செயற்கைகோள்களை விண்ணில் ஏவும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் இஸ்ரோவின் வர்த்தகப் பிரிவான நியூஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் (NSIL), அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஏஎஸ்டி ஸ்பேஸ்மொபைல் நிறுவனத்துக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி, ப்ளூபேர்ட் செயற்கைக்கோளை ஏவும் திட்டம் இன்று செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று இஸ்ரோ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
செயற்கைக்கோள் வழியாக நேரடியாக செல்ஃபோன்களுக்கு இணைப்பு தருவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள உலகளாவிய தாழ் புவி சுற்றுப்பாதை (LEO) வலையமைப்பின் ஒரு பகுதியாக ப்ளூபேர்ட் பிளாக்-2 செயற்கைக்கோள் இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது.
தாழ் புவி சுற்றுப்பாதை வலையமைப்பில் இதுவரை ஏவப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய வணிகத் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் என்ற பெருமையை ப்ளூபேர்ட் பிளாக் -2 பெற்றுள்ளது. மொத்தம் 6,100 கிலோகிராம் எடை கொண்ட இதில், 223 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் சிறப்பு தொழில்நுட்ப அமைப்பு உள்ளது. இந்த மூலம், ஒரு செல்ஃபோன் பயனாளர் எங்கிருந்தும் எப்போதும் 4ஜி மற்றும் 5ஜி தொலைத்தொடர்பு சேவைகளை பெறலாம். மேலும் குரல் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள், குறுஞ்செய்தி, வீடியோ, தரவு வசதிகளையும் பெறலாம்.
முன்னதாக, பாகுபலி ராக்கெட்டை இன்று காலை 8:54 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்த இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், ப்ளுபேர்ட் செயற்கைக்கோளை திட்டமிட்டபடி அதன் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலைநிறுத்தும் வகையில் ராக்கெட் ஏவும் நேரம் ஒரு நிமிடம் தாமதமாக 8:55 மணியாக மாற்றப்பட்டது.
"முதலில் ராக்கெட்டை நண்பகல் 11:30 மணிக்குதான் விண்ணில் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த நேரம் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு இறுதியாக தற்போது காலை 8:55 மணிக்கு பாகுபலி ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளது" என்று இஸ்ரோ அதிகாரி ஒருவர் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.