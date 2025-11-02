ETV Bharat / technology

சிஎம்எஸ் 03 செயற்கைக்கோளுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்த பாகுபலி ராக்கெட்!

பாகுபலி ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவுவதற்கான 24 மணி கவுன்ட்டவுன் நேற்று மாலை 5.26 மணிக்கு துவங்கியது.

பாகுபலி ராக்கெட்
பாகுபலி ராக்கெட் (ISRO)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 6:41 PM IST

1 Min Read
ஶ்ரீ ஹரிகோட்டா: தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோளான சிஎம்எஸ் -03 இன்று மாலை விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. திட்டமிட்டப்படி செயற்கைக்கோள் அதன் சுற்றுவட்டப் பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ பல்வேறு தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள்களை அவ்வப்போது விண்ணில் ஏவி வருகிறது. அந்த வரிசையில், ஜிசாட் -7 ஆர் என்று அழைக்கப்படும் 4,410 கிலோ எடை கொண்ட 'சிஎம்எஸ் 03' என்ற கடற்படைக்கு தேவையான தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் இன்று மாலை சரியாக 5.26 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து ‘பாகுபலி' என்று அழைக்கப்படும் 'எல்.வி.எம். - எம்5' ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ராக்கெட் ஏவப்பட்ட 20-வது நிமிடங்களில் செயற்கைக்கோள் அதன் சுற்றுவட்டப்பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது.

பாகுபலி ராக்கெட் விண்வெளியில் சீறிபாய்ந்த காட்சியை கண்டுகளித்த சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மைய வளாத்தில் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் உற்சாகமாக கைத்தட்டி கொண்டினர்.

ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவுப்பட்டதையடுத்து, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு அதன் தலைவர் வி.நாராயணன் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். விஞ்ஞானிகளும் ஒருவருக்கொருவர் தங்களுக்குள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

முன்னதாக, ‘பாகுபலி' ராக்கெட் மூலம் 'எல்.வி.எம். - எம்5' ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுவதற்கான 24 மணிநேர கவுன்ட்டவுன் நேற்று (நவ.1) மாலை 5:26 மணிக்கு தொடங்கியது. ராக்கெட் மற்றும் செயற்கைக்கோளின் செயல்பாடுகளை நமது விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருந்தது.

