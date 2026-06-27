இந்தியாவுக்கு மறுக்கப்பட்ட கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி சாதனை; இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பெருமிதம்
2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா, நமது தேசியக் கொடியுடன் இந்திய ஏவுகணையைப் பயன்படுத்தி நிலவில் தரையிறங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 27, 2026 at 9:34 PM IST
சென்னை: இந்தியாவுக்கு மறுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமான கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் எஞ்சினை நாங்களே உருவாக்கியுள்ளோம் என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார்.
விமானப்படை சங்கத்தின் (Air Force Association) கர்நாடகா கிளையில் எச்ஏஎல் மேலாண்மைக் கழகம் (HAL Management Academy) சார்பில் 17 ஆவது ஏர் சீஃப் மார்ஷல் எல்எம் காத்ரே நினைவுச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூன் 27) நடைபெற்றது. இதில், இஸ்ரோ தலைவர் வி. நாராயணன் கலந்துக் கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "இந்தியா முதல் ஆளில்லா ககன்யான் திட்டத்திற்கு தயாராகி வருகிறது. அத்துடன், சந்திரனில் இருந்து மாதிரிகளை கொண்டு வருவதற்கான திட்டத்திலும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சந்திரயான் 4 திட்டம் வாயிலாகவே இது செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மண் மற்றும் பாறை மாதிரிகளே நிலாவில் இருந்து எடுத்து வரப்பட உள்ளன. இதேபோல், ஜப்பானுடன் இணைந்து கனமான ரோவரை நிலவுக்கு அனுப்பும் விதமாக சந்திரயான் 5 திட்டத்திற்கும் இஸ்ரோ தயாராகி வருகிறது" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியாவுக்கு மறுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமான கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் எஞ்சினை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம். மூன்று கிரையோஜெனிக் உந்துவிசை அமைப்புகள் (Propulsion Systems) உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன.
இந்தியாவுக்கு கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் மறுக்கப்பட்டதால், அந்த தொழில்நுட்பத்தை தானே உருவாக்கி அதில் தலைவனாக நம் நாடு உருவாகியுள்ளது. மேலும், பல்வேறு சாதனைகளையும் இதன் வாயிலாக நாடு படைத்துள்ளது.
இதேபோல், ஆளில்லா ககன்யான் திட்டம் இந்த ஆண்டிலேயே முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக, மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டம் தொடங்கும்" என கூறினார்.
மேலும் சந்திரயான் 4 மற்றும் சந்திரயான் 5 திட்டம் குறித்த சுவாரசிய தகவல்களை அவர் பகிர்ந்துக் கொண்டார்.
இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது, "சந்திரயான் 3-இல் 25 கிலோ ரோவர் மற்றும் 14 நாள் செயல்பாட்டு காலத்துடன் அனுப்பப்பட்டது. இதனுடன் ஒப்பிடுகையில், கிட்டத்தட்ட 100 நாட்கள் செயல்படக்கூடிய 350 கிலோ எடை கொண்ட ரோவரை சந்திரயான் 5-இல் திட்டமிட்டு உள்ளோம்" என்றார்.
அத்துடன், இந்தியாவிற்கு கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மறுக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த அவர், "இந்த தொழில்நுட்பத்தை மறுத்த நாடுகளுக்கு இன்று நான் நன்றி கூறுகிறேன். இன்று இந்தியா மூன்று கிரையோஜெனிக் புரபல்சன் சிஸ்டங்களை உருவாக்கியுள்ளது. இதேபோல், 2035 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா தனது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தை நிறுவவும், 2040 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு இந்தியரை நிலவுக்கு அனுப்புவதற்கும் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆகையால், 2040-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா, நமது தேசியக் கொடியுடன் இந்திய ஏவுகணையைப் பயன்படுத்தி நிலவில் தரையிறங்கும்" என தெரிவித்தார்.