சிஇ20 கிரையோஜெனிக் எஞ்சின் சோதனை வெற்றி: ‘ககன்யான்’ திட்டத்தில் முன்னேறும் இஸ்ரோ
சந்திரயான்-3 மற்றும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க்-3 போன்ற முக்கிய திட்டங்களின் வெற்றிக்கு இந்த CE20 எஞ்சினே முதுகெலும்பாக இருந்துள்ளது.
Published : March 14, 2026 at 7:48 PM IST
திருநெல்வேலி: மகேந்திரகிரியில் 22 டன் எடையுடன் சிஇ20 கிரையோஜெனிக் எஞ்சினின் சோதனை வெற்றி பெற்றதாக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவன உந்தும வளாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (ISRO), தனது விண்வெளிப் பயணங்களில் மற்றுமொரு வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டம், பணகுடி அருகே உள்ள மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ உந்தும வளாகத்தில் (IPRC), CE20 கிரையோஜெனிக் எஞ்சின் 22 டன் உந்துவிசை (Thrust) திறனில் கடல் மட்டத்தில் வெற்றிகரமாகச் சோதனை செய்யப்பட்டது.
இதற்கு முன்பு, இந்த CE20 எஞ்சின் 19 டன் உந்துவிசை அளவிலேயே கடல் மட்டத்தில் சோதிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், இந்தியாவின் கனரக ஏவுகணை வாகனமான LVM3-இன் சுமக்கும் திறனை (Payload Capacity) மேலும் அதிகரிக்கும் நோக்கில், இந்த எஞ்சினை 22 டன் உந்துவிசைக்கு மேம்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது நடைபெற்ற 'ஹாட் டெஸ்ட்' (Hot Test) சோதனையில், நோசல் பாதுகாப்பு அமைப்பு (NPS) மற்றும் மல்டி-எலிமெண்ட் இக்னைட்டர் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு, 165 வினாடிகள் தொடர்ந்து எஞ்சின் இயக்கப்பட்டது.
கடந்த காலச் சாதனைகள்
இந்தச் சோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே எஞ்சின், இதுவரை மொத்தம் 20 முறை வெற்றிகரமாக ஹாட் டெஸ்ட்களை எதிர்கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரே எஞ்சினில் இத்தனை சோதனைகள் செய்யப்பட்டது அதன் உறுதித்தன்மையை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறது.
கடந்த காலங்களில், சந்திரயான்-3 மற்றும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க்-3 (தற்போது LVM3) போன்ற முக்கிய திட்டங்களின் வெற்றிக்கு இந்த CE20 எஞ்சினே முதுகெலும்பாக இருந்தது.
குறிப்பாக, குறைந்த வெப்பநிலையில் திரவ ஆக்சிஜன் மற்றும் திரவ ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தி இயங்கும் இந்த கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம், இந்தியா சொந்தமாக உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த பொறியியல் சாதனையாகும்.
எதிர்காலத் திட்டங்கள்
தற்போது எட்டப்பட்டுள்ள இந்த 22 டன் உந்துவிசைத் திறன், எதிர்காலத்தில் உருவாக்கப்படவுள்ள C32 ஸ்டேஜ் பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் அவசியமானது. இதன் மூலம் விண்வெளிக்கு அதிக எடையுள்ள செயற்கைக்கோள்களை இந்தியா தடையின்றி அனுப்ப முடியும்.
கடல் மட்ட அழுத்தத்தில் இத்தகைய சோதனையை வெற்றிகரமாக முடிப்பது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப சவாலாகும். இந்த வெற்றி, இந்தியாவின் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் 'ககன்யான்' போன்ற எதிர்காலக் கனவுத் திட்டங்களுக்கு மிகப்பெரிய வலுசேர்க்கும் என இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளனர்.