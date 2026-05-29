நிலவின் மண், பாறை மாதிரிகளை பூமிக்குக் கொண்டு வர இஸ்ரோ திட்டம்

சந்திரயான் 5 திட்டம் நிலவின் தென் துருவத்தில் உள்ள நீர், பனி மற்றும் பிற வளங்களை ஆராய்வதில் கவனம் செலுத்தும் விதமாக தயாராகி வருகிறது என்றும் பிரகாஷ் சவுகான் கூறியுள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 2:34 PM IST

போபால்: நிலவில் இருந்து மண், பாறை மாதிரிகளை பூமிக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் களமிறங்கி உள்ளனர்.

இஸ்ரோ (Indian Space Research Organisation)-வின் கீழ் செயல்படும் தேசிய தொலை உணர்வு மையத்தின் (National Remote Sensing Centre) இயக்குநர் பிரகாஷ் சவுகான் சமீபத்தில் போபாலுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அங்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "சந்திரயான் 2 மற்றும் சந்திரயான் 3 திட்டங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் சந்திரயான் 4 மற்றும் சந்திரயான் 5 திட்டங்களை முன்னெடுக்கத் தொடங்கி உள்ளனர். இத்திட்டத்தின்கீழ் நிலவில் இருந்து மண் மற்றும் பாறை மாதிரிகளை பூமிக்குக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளோம். அத்துடன் நிலவில் நீர் இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதா? என்பதை ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சந்திரயான் 4 திட்டத்தை 2028 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். சந்திரயான் 4, ஓர் மாதிரி சேமிப்பு திட்டமாக இருக்கும். ஒரு ரோபோவைநிலாவில் தரையிறங்கி மண் மற்றும் பாறைகளின் மாதிரிகளை சேகரிக்கும். இது நிலவை குறித்து விரிவான பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

இஸ்ரோ, நிலவு தொடர்பாக பல்வேறு ஆய்வுகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. சந்திரயான் 2 தொடர்ந்து மதிப்புமிக்க தரவுகளை அளித்து வருகிறது. குறிப்பாக, நிலவின் தென்துருவத்தில் நான்கு பள்ளங்கள் இருப்பதையும், அதில் பனிக்கட்டி இருப்பதற்கான ஆதாரங்களையும் சந்திரயான் 2 சுற்றுக்கலன் கண்டறிந்துள்ளது. இது நிலவின் மேற்பரப்பில் நீர் இருப்பதற்கான அறிகுறிகளை வலுப்படுத்தி உள்ளது.

ஆகையால், சந்திரயான் 5 திட்டம் நிலவின் தென் துருவத்தில் உள்ள நீர், பனி மற்றும் பிற வளங்களை ஆராய்வதில் கவனம் செலுத்தும் விதமாக தயாராகி வருகிறது. இந்த திட்டத்தை இஸ்ரோவும், ஜப்பான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமும் இணைந்து மேற்கொள்ள உள்ளன.

இத்துடன், சந்திரயான் 5 திட்டம் லேண்டர் (Lander) மற்றும் ரோவர் (Rover) திட்டமாகவும் இருக்கும். இதில், லேண்டரை இந்தியாவும், ரோவரை ஜப்பானும் தயாரித்து வருகிறது. முந்தைய ரோவர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டதை விட சந்திரயான் 5க்கான ரோவர் அதிக எடைக் கொண்டதாக இருக்கும்" என கூறினார்.

