வெளியேறுகிறதா ஒன்பிளஸ்? அதிர்ச்சியில் ஸ்மார்ட்போன் உலகம்!
ப்ளூம்பெர்க் அறிக்கையின்படி, இந்த வாரத்திலேயே அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் தனது செயல்பாடுகளை ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் நிறுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : July 16, 2026 at 4:01 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரீமியம் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான ஒன்பிளஸ், இந்தியா உள்பட பிற உலகளாவிய சந்தைகளில் இருந்து வெளியேற திட்டமிட்டுள்ளதாக ப்ளூம்பெர்க் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்கள்; முக்கியமாக ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் விரும்பிகளை பெரிதும் கவர்ந்த நிறுவனமாக ஒன்பிளஸ் இருந்தது. அசைக்க முடியாத ஆண்ட்ராய்டு பிரீமியம் போன் என்று சந்தையில் பெயர் எடுத்த இந்நிறுவனம், பல நாடுகளில் தங்களின் தொழிலை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக பரபரப்புத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அப்போதைய ஒன்பிளஸ் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அலுவலர் ராபின் லியு, இந்தியாவில் ஒன்பிளஸ் மூடப்படாது என்று வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முயற்சித்தார். ஆனால், அடுத்த சில மாதங்களிலேயே ஒப்போ (Oppo) குழுமத்தின் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளால் அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
இது ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் எதிர்காலம் குறித்த சந்தேகங்களை மீண்டும் வலுப்படுத்தியது. தற்போது வெளியாகியுள்ள ப்ளூம்பெர்க் அறிக்கையின்படி, இந்த வாரத்திலேயே அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் தனது செயல்பாடுகளை ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் நிறுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
மேலும், இந்தியா உள்ளிட்ட உலகின் பிற பகுதிகளில் இருந்தும் 2027-ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறுவனம் முழுமையாக வெளியேறத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் அதன் சொந்த நாடான சீனாவில் மட்டுமே செயல்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஒப்போவின் மெகா பிளான்
ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான ஒப்போ குழுமத்தில் நடந்து வரும் மிகப்பெரிய மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டெக் வட்டாரங்கள் தெரிக்கின்றன. ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் நிலவி வரும் கடுமையான நிதி நெருக்கடிகளைச் சமாளிக்க ஒப்போ இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த மறுசீரமைப்பு ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தை மட்டுமின்றி ரியல்மி பிராண்டையும் பாதித்துள்ளது. ஒன்பிளஸ் சீனாவில் மட்டும் செயல்படவுள்ள நிலையில், ரியல்மி நிறுவனம் சீன சந்தையை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதுகுறித்து ஒப்போ மற்றும் ஒன்பிளஸ் தரப்பில் விளக்கம் கேட்கப்பட்டபோது, அவர்கள் கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டனர்.
ஒன்பிளஸ் வீழ்ச்சிக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்
சமீபத்திய ஒன்பிளஸ் போன்கள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தாலும், சந்தையில் அந்த பிராண்டிற்கான செல்வாக்கு தொடர்ந்து சரிந்து கொண்டே வருவதாக ‘ஆண்ட்ராய்டு ஹெட்லைன்ஸ்’ (Android Headlines) ஏற்கனவே ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது. அதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:
- 2024-இல் 17 மில்லியனாக இருந்த ஒன்பிளஸ் போன்களின் விற்பனை, தற்போது 13-14 மில்லியனாக (20% மேல்) குறைந்துள்ளது.
- இந்தியா, வட அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பா போன்ற ஒன்பிளஸின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்ட சந்தைகளில் அதன் பிரீமியம் மதிப்பு பெருமளவு சரிந்துள்ளது.
- அமெரிக்கத் தலைமையகம் மூடப்பட்டது, ஐரோப்பிய செயல்பாடுகள் குறைக்கப்பட்டது மற்றும் டி-மொபைல் (T-Mobile) உடனான கூட்டணி முறிந்தது ஆகியவை நிறுவனத்தின் பின்னடைவை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
- சந்தைப்படுத்துதல் (Marketing) செலவுகள் வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒன்பிளஸ் ஓபன் 2 (OnePlus Open 2) மற்றும் ஒன்பிளஸ் 15எஸ் (OnePlus 15s) போன்ற அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாடல்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டில் ஒப்போ நிறுவனம் ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தில் சுமார் 1.3 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் (14 பில்லியன் டாலர்கள்) முதலீடு செய்த போதிலும், நிறுவனத்தின் வீழ்ச்சியைத் தடுக்க முடியாமல் போனதால் இந்த கடுமையான செலவுக் குறைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆண்ட்ராய்டு உலகின் 'ஃப்ளாக்ஷிப் கில்லர்' என்று கொண்டாடப்பட்ட ஒன்பிளஸ், காலப்போக்கில் ஒப்போவுடன் இணைக்கப்படலாம் அல்லது சீனாவைத் தவிர பிற நாடுகளில் முழுமையாக மறைந்து போகலாம் என்ற செய்தி டெக் உலகினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு போன் விரும்பிகளையும் திக்குமுக்காட வைத்துள்ளது.