காத்திருப்புக்கு விடை கொடுத்த நிறுவனம்: லைவ் கேம் ஸ்டிரீமிங், ஸ்மார்ட் சிப்செட் உடன் ஐக்யூ 15 மொபைல் அறிமுகம்!

கைகளில் இலகுவாக வாசம் கொள்ளும் ஸ்மார்ட்போன்களையே மக்கள் அதிகம் விரும்பும் நிலையில், ஐக்யூ 15 மொபைல் 8.17 மில்லிமீட்டர் தடிமன் உடனும், 220 கிராம் எடை கொண்டதாகவும் சற்று பெரிதாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்யூ 15 போன்
ஐக்யூ 15 போன் (iQOO India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 8:46 PM IST

ஹைதராபாத்: டெக் சந்தையில் இருக்கும் முதன்மையான ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலீட் ஜென் 5 சிப்செட் உடன், iQOO 15 (ஐக்யூ 15) ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் ஐக்யூ நிறுவனம் பல புதுமையான படைப்புகளை சிறந்த விலையில் விற்பனைக்கு கொண்டுவருகிறது. முதன்மையாக இருக்கும் தொழில்நுட்பம் அடங்கிய ஸ்மார்ட்போன்களை போட்டி விலையில் அறிமுகம் செய்து, வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பையும் பெற்றுள்ளது.

அந்தவகையில், நிறுவனம் புதிதாக அறிமுகம் செய்துள்ள ஐக்யூ 15 ஸ்மார்ட்போன், குவால்காம் நிறுவனத்தின் முதல்நிலை சிப்செட் உடனும், 144Hz ரெப்ரெஷ் ரேட் திரையுடனும், பெரிய 7,000mAh பேட்டரி திறனுடனும் சந்தையில் களமாட அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஐக்யூ 13 மாடலின் மேம்பட்ட பதிப்பாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள ஐக்யூ 15, சீனாவில் கடந்த மாதமே அறிமுகம் செய்யப்பட்டு விற்பனையில் இருந்துவருகிறது. அங்கு நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த போன் தற்போது இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்காக இங்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

ஐக்யூ 15 போனை எப்போது வாங்கலாம்?

ஐக்யூ 15 போனுக்கான முன்னுரிமை பாஸ் வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், நவம்பர் 27-ஆம் தேதி, பகல் 12 மணிமுதல் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க முடியும். பாஸ் இல்லாத வாடிக்கையாளர்கள், டிசம்பர் 1 அன்று, ஐக்யூ இந்தியா நிறுவனத்தின் பிரத்யேக தளத்திலோ, அமேசான் ஷாப்பிங் தளத்திலோ அல்லது விவோ சில்லறை விற்பனை கடைகளில் இருந்தோ ஐக்யூ 15 மொபைலை வாங்கிக் கொள்ள முடியும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐக்யூ 15 போனின் விலை மற்றும் சலுகைகள் என்ன?

மொத்தம் இரண்டு வகைகளில் ஐக்யூ 15 போன் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக இருக்கும் 12ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகையின் விலை ரூ.72,999 ஆகவும், 16ஜிபி ரேம் மற்றும் 512ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகையின் விலை ரூ.79,999 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஐக்யூ 15 சலுகை விலை பட்டியல்
ஐக்யூ 15 சலுகை விலை பட்டியல் (ETV Bharat Via iQOO)

எனினும், வங்கி சலுகைகளின் அடிப்படையில் ரூ.7,000 கேஷ்பேக் தள்ளுபடியும், கூடுதல் சலுகை கூப்பனாக 1,000 ரூபாயும் வழங்கப்படுவதால், அடிப்படை மாடலை ரூ.64,999-க்கும், மேம்பட்ட மாடலை ரூ.71,999 என்ற விலையிலும் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கிக் கொள்ள முடியும். பிளாக் (ஆல்ஃபா எடிஷன்), வைட் (லெஜெண்ட் எடிஷன்) ஆகிய இரு வண்ணத் தேர்வுகளில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைக்கு வருகிறது.

ஐக்யூ 15 அம்சங்கள் எப்படி இருக்கு

ஐக்யூ 15 போனில், 6.85 அங்குலம் கொண்ட சாம்சங் நிறுவனத்தின் 2K எம்14 லெட் ஓலெட் திரை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது 144Hz ரெப்ரெஷ் ரேட், டால்பி விஷன் போன்ற ஆதரவுடன் சிறந்த காட்சி அனுபவத்தை பயனர்களுக்கு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கட்டமைப்பு கொஞ்சம் தடிமனாக இருப்பது சற்று ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. கைகளில் இலகுவாக வாசம் கொள்ளும் ஸ்மார்ட்போன்களையே மக்கள் அதிகம் விரும்பும் நிலையில், ஐக்யூ 15 மொபைல் 8.17 மில்லிமீட்டர் தடிமன் உடனும், 220 கிராம் எடை கொண்டதாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போனின் பாதுகாப்புக்காக இரு பக்கங்களிலும் கிளாஸ் பாதுகாப்பு அமைப்பு நிறுவப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஐக்யூ 15 போனை, குவால்காம் நிறுவனத்தின் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலீட் ஜென் 5 சிப்செட் இயக்குகிறது. இதனுடன் Q3 சூப்பர் கம்பியூட்டிங் சிப்-பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வேகமான பயன்பாட்டுக்காக இது உதவும் என்று நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது. ஐக்யூ 15 போனில், அதிகபட்சமாக 16ஜிபி வரை ரேம் ஆதரவும், 512ஜிபி வரை ஸ்டோரேஜ் அம்சமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரத்யேகமாக, இந்த போனில் கேம்களை நேரலை செய்ய உதவும் லைவ் ஸ்டிரீமிங் சேவையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சேவையை வழங்கும் முதல் ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமாக ஐக்யூ உருவாகி இருக்கிறது. போனை அதிக நேரம் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் சூட்டை குறைக்க, பெரிய விசி கூலிங் அமைப்பும் பேட்டரியின் மேல்பக்கத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

குறைகூற முடியாத அளவிற்கு, ஐக்யூ 15 போனில் மூன்று சென்சார்கள் உடன் வரும் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதன்மை சென்சாராக 50 மெகாபிக்சல் சோனி IMX921; ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் உடனும், இரண்டாவதாக 50 மெகாபிக்சல் சோனி IMX882 பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ சென்சார் உடனும், மூன்றாவதாக 50 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்சும் இடம்பெற்றுள்ளன. முன்பக்கம், 32 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்யூ 15 பேட்டரி தாங்குமா?

இவ்வாறு மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் திறன்மிக்கதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஐக்யூ 15 ஸ்மார்ட்போனை சிக்கல் இல்லாமல் இயக்க, பெரிய 7,000mAh சிலிக்கான் கார்பன் பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை ஊக்குவிக்க 100 வாட் சார்ஜரும், 40 வாட்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜ் ஆதரவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான ஒரிஜின் ஓஎஸ் 6 (OriginOS 6) இயங்குதளம் நிறுவப்பட்ட புதிய ஐக்யூ 15 ஸ்மார்ட்போனுக்கு, 5 வருட ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளும், 7 வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளும் வழங்கப்படும் என நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது. இந்த போனின் மேம்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக ஐபி68 மற்றும் ஐபி69 குறியீட்டுடன் நீர் எதிர்ப்பு பாதுகாப்பை நிறுவனம் கொடுத்துள்ளது.

